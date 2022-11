“Daily Show” fait rôtir Elon Musk et désigne le propre compte du PDG de Twitter comme un “imitateur”

La décision d’Elon Musk de donner la coche bleue à n’importe quel compte Twitter pour un prix de 8 $ a provoqué un déluge de critiques, les comptes vérifiés sur Twitter changeant leurs noms en Elon Musk et le parodiant. L’intention est de souligner l’erreur dans la logique du milliardaire en rendant la coche bleue accessible à tous et comment cela contribue à la désinformation et aux risques pour la sécurité. Musk a réprimé les imitateurs, annonçant: “À l’avenir, toute poignée de Twitter se livrant à l’usurpation d’identité sans spécifier clairement la” parodie “sera définitivement suspendue.”

“Auparavant, nous émettions un avertissement avant la suspension, mais maintenant que nous déployons une vérification généralisée, il n’y aura pas d’avertissement. Cela sera clairement identifié comme une condition pour s’inscrire à Twitter Blue », a-t-il écrit. “Tout changement de nom entraînera une perte temporaire de la coche vérifiée.”

Cette décision a remis en question le statut de Musk en tant qu’« absolutiste de la liberté d’expression » éponyme. Le compte Twitter “The Daily Show” de Trevor Noah s’est penché sur Musk pour le chaos qui s’est produit sur Twitter ainsi que pour sa répression des “imitateurs”.

“Attn @elonmusk, ce pseudo se fait passer pour quelqu’un qui sait comment faire fonctionner Twitter depuis 10 jours”, a tweeté The Daily Show, citant l’annonce de Musk sur la suspension de tout compte Twitter qui n’indique pas explicitement sa nature parodique.

À l’attention @Elon Musk ce pseudo se fait passer pour quelqu’un qui sait faire fonctionner Twitter depuis 10 jours https://t.co/vHQwpHDmWX – L’émission quotidienne (@TheDailyShow) 7 novembre 2022

Et ne pas faire un très bon travail à ce sujet. https://t.co/6PJKQQJfAJ – Colin Brander (@cbbinvan) 7 novembre 2022

Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha.!!! J’adore l’ombre. https://t.co/OaQbF6QJQO — KDawnTogether nous résistons ! La démocratie en danger (@KDawn___) 7 novembre 2022

La comédienne Kathy Griffin est devenue plus tôt la première célébrité à voir son compte Twitter suspendu pour impéronation. La décision de Musk de la suspendre attire énormément de critiques, les utilisateurs de Twitter appelant à l’annulation de l’interdiction de Griffin. Griffin, cependant, a trouvé un moyen de revenir sur Twitter, en utilisant le compte de sa défunte mère, dont elle avait également changé le nom en Elon Musk.

