Daily Harvest rappelle des miettes de lentilles et de poireaux après que les consommateurs soient tombés malades

La vague de maladies signalées a provoqué l’indignation des consommateurs, mais aussi déconcerté les nutritionnistes et les experts de la santé, car les dommages au foie causés par les aliments sont rares. Alors que Daily Harvest essaie de comprendre ce qui a causé des symptômes aussi graves, on ne sait pas quel ingrédient aurait pu les déclencher. “Je n’arrive pas à comprendre ce qui se passe avec ça”, a déclaré Marion Nestle, professeur de nutrition, d’études alimentaires et de santé publique à l’Université de New York qui n’est pas affiliée à l’enquête. “On dirait qu’ils n’ont aucune idée.”

Qu’est-ce qui cause généralement des enzymes hépatiques élevées et des dommages au foie ?

Des niveaux plus élevés d’enzymes indiquent que votre foie est blessé et peuvent indiquer un large éventail de problèmes, a déclaré le Dr Laura Kulik, hépatologue au Northwestern Memorial Hospital. Jusqu’à 30% des tests montrant des enzymes hépatiques élevées sont liés à des compléments alimentaires, a-t-elle déclaré, y compris des vitamines non réglementées et des médicaments à base de plantes. Les antibiotiques peuvent également provoquer une augmentation des enzymes hépatiques, tout comme la consommation excessive d’alcool, l’hépatite et les infections virales.

Il est rare que manger de la nourriture cause des dommages au foie, a déclaré le Dr Nestlé. Les toxines présentes dans les champignons sauvages peuvent provoquer une intoxication hépatique aiguë, mais au-delà de cela, les aliments n’augmentent généralement pas les niveaux d’enzymes. “C’est très inhabituel, c’est pourquoi il est si important de comprendre ce qui se passe”, a-t-elle déclaré.

Au printemps dernier, les fraises biologiques ont été liées à une épidémie d’hépatite A, un virus qui peut causer une maladie du foie.

Quels sont les signes de lésions hépatiques ?

“Chaque fois que vous êtes aux urgences et que quelqu’un se plaint de nausées, il subit un test hépatique”, a déclaré le Dr Kulik. Les douleurs abdominales, la fatigue, la fièvre et les démangeaisons – en particulier lorsqu’elles sont accompagnées d’une éruption cutanée – peuvent indiquer des dommages au foie, a-t-elle déclaré. La jaunisse, une affection qui fait jaunir la peau ou les yeux, est également l’un des principaux symptômes.

D’autres signes de lésions hépatiques que les médecins doivent surveiller comprennent une urine plus foncée et des selles qui deviennent pâles. Les personnes présentant ces symptômes et ce qui précède doivent consulter un médecin.