Daily Harvest dit avoir trouvé la cause d’une épidémie d’intoxication alimentaire

Daily Harvest, le service de livraison de repas à base de plantes qui fait la une des journaux en juin lorsque des centaines de clients ont signalé des maladies graves, pense avoir trouvé la source de l’épidémie. L’aliment contaminé en question était les crumbles de lentilles et de poireaux français de Daily Harvest, et la marque affirme que la farine de tara est le coupable.

La PDG Rachel Drori a envoyé un message à Crumpe (et vraisemblablement à tous les clients de Daily Harvest) mardi après-midi dans lequel elle dit que la marque a identifié la farine de tara, une farine riche en protéines et à faible teneur en glucides fabriquée à partir de l’arbre tara, comme l’ingrédient responsable de faisant jusqu’à 470 personnes malades. Drori dit que tous les tests ont indiqué que le problème est isolé à ce seul produit.

Le message a été affiché simultanément sur le compte Instagram de la marque. Une partie se lit comme suit :

« À l’heure actuelle, nous avons identifié la farine de tara comme la cause du problème. Notre enquête approfondie a impliqué de nombreux experts analysant des données de toutes les sources. producteur qui ne fournit aucun ingrédient pour nos 140+ autres articles.

“C’était la première et la seule fois que nous utilisions de la farine de tara, qui était disponible et utilisée sur le marché nord-américain comme source de protéines végétales avant notre utilisation. Notre équipe d’enquête continuera à travailler avec la FDA, la producteur de farine de tara et d’autres pour aider à déterminer ce qui a spécifiquement rendu les gens malades.”

Daily Harvest n’a pas précisé le producteur auprès duquel il s’approvisionnait en farine de tara. La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le problème des lentilles a commencé le mois dernier lorsque plusieurs clients de Daily Harvest ont signalé de graves douleurs à l’estomac et même une insuffisance hépatique après avoir mangé les nouveaux crumbles de lentilles et de poireaux français de la marque de nourriture végétalienne.

Pour aggraver les choses, Daily Harvest a déployé une réponse lente et cryptée sur les réseaux sociaux qui semblait taquiner les gens avec des liens vers une déclaration officielle au lieu de leur donner les informations importantes et un avertissement à l’avance.

Le nombre de personnes touchées par des aliments avariés s’élèverait à 470. un recours collectif a déjà été déposé par des clients demandant des dommages-intérêts, dont certains ont passé des jours à l’hôpital avec des douleurs extrêmes, des saignements d’estomac et une insuffisance hépatique.

Note de l’éditeur: Crumpe a récemment testé et examiné Daily Harvest, qui expédie aux clients des plats préparés surgelés, notamment des smoothies végétaliens, des soupes, des bols et des pains plats. Bien que nous n’ayons rencontré aucun problème, nous exhortons toute personne ayant l’aliment concerné à le jeter immédiatement. La marque n’a pas signalé d’antécédents d’envoi d’aliments contaminés ou dangereux.

Vous pouvez envoyer un e-mail à Daily Harvest directement à [email protected] ou [email protected]

