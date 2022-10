Daily Chronicle Week 9 Football Previews – Shaw Local

Conférence Vallée DuPage

Vallée de Waubonsie (0-8, 0-5) à DeKalb (5-3, 3-2)

Lorsque: 19h jeudi

Dernier match : DeKalb a gagné sur la route lors de la semaine 6, 49-13.

À propos des barbes : Ils peuvent exiger une certaine récompense pour l’année dernière lorsque les Warriors ont vaincu les Barbs à deux reprises en saison régulière. Ethan McCarter a renvoyé deux bottés de dégagement pour des touchés lors de la semaine 6. C’était un match de 15 points à la mi-temps, mais Talen Tate a eu une grosse seconde mi-temps pour les Barbs. DeKalb a pris de l’élan cette semaine après avoir remporté une grande victoire contre le leader du DVC – désormais co-leader – Neuqua Valley, 14-0.

A propos des Guerriers : Tyler Threat était la principale arme offensive contre les Barbs lors de leur dernière rencontre, à la fois en courant le ballon et hors du champ arrière. Il a 19 attrapés pour 313 verges cette année et trois scores.

Choix du Friday Night Drive : DeKalb

Rivière Kishwaukee/Interstate 8 Blanc

Morris (7-1, 5-0) à Sycamore (8-0, 5-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Morris a été vainqueur 28-21 lors de la semaine 9 l’an dernier pour remporter le titre de champion.

A propos des Spartiates : Les Spartans cherchent leur première saison régulière sans défaite, pour une saison complète, depuis 2013 quand ils ont terminé la saison 12-1. L’équipe est également allée 6-0 au printemps 2021. Avant 2013, cela faisait 35 ans que Sycamore était resté invaincu en saison régulière, terminant 11-1 en 1978. Les Spartans ont obtenu leur troisième jeu blanc cette année, 28-0 contre La Salle-Pérou la semaine dernière. Kiefer Tarnoki a réussi six plaqués, trois pour une défaite, un sac et une rupture de passe dans la victoire.

À propos de Morris : Morris termine la saison avec une finale de saison régulière intrigante qui devrait les préparer à une série d’après-saison qui pourrait les amener à faire partie du champ de classe 4A plutôt que du champ 5A. Mis à part sa seule défaite de la saison contre Richmond-Burton, Morris a été explosif dans la première moitié des matchs de football. Il semble peu probable que Morris ait un départ aussi puissant contre Sycamore, mais partir du bon pied pourrait être crucial.

Choix FND : Morris

La Salle-Pérou (5-3, 3-2) à Kaneland (5-3, 3-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Les Knights ont gagné 55-13 à Maple Park l’an dernier.

A propos des chevaliers : Ils se dirigent vers les séries éliminatoires, après avoir remporté quatre de leurs cinq dernières, la seule tache une défaite 28-7 contre Sycamore invaincu. La semaine dernière a été leur deuxième victoire dominante consécutive, éliminant Woodstock North, 45-6 une semaine après avoir battu Marengo, 44-3.

La défense a cédé 136 points cette année, le troisième moins de la conférence. Avec la plupart des mêmes joueurs l’an dernier, Kaneland a cédé 319 points en 10 matchs.

“Je pense qu’en tant que personnel d’entraîneurs, nous sommes satisfaits des progrès que nous avons réalisés de ce côté du ballon”, a déclaré l’entraîneur de Kaneland, Patrick Ryan. « Nous nous attendions à être meilleurs, je ne pense pas que nous pensions que nous serions aussi bons. Parfois, nous avons semblé vraiment, vraiment formidables en défense. Il y a toujours place à l’amélioration, alors nous continuerons à travailler sur les choses et à nous améliorer. Mais par rapport à la saison dernière, nous n’étions pas seulement très bons. Nous étions si jeunes et inexpérimentés. La plupart des enfants sont de retour et ils ressemblent à un groupe différent. Ils ont grandi physiquement et mentalement et ça se voit.

A propos des cavaliers : LP cherche à gagner plus de cinq matchs en saison régulière pour la première fois depuis 2009, alors qu’il était de 7-2. Les Cavaliers sont allés 5-4 en 2019, 5-0 au printemps 2021 et 5-4 l’automne dernier. Les Cavs ont perdu 28-0 contre Sycamore la semaine dernière. Il s’agissait de la troisième défaite consécutive de L-P par blanchissage contre les Spartans. LP a eu du mal offensivement contre Sycamore, ne gagnant que 53 verges au sol et ne complétant pas de passe. Défensivement, les Cavs ont maintenu les Spartans à sept points en première mi-temps et ont accordé 139 verges au sol et 195 verges par la passe pour le match. LP a marqué un touché ou moins en trois matchs cette saison, tout en maintenant cinq adversaires à 16 points ou moins. LP a quatre coureurs avec 250 verges ou plus – Maalik Madrigal (341 verges, 2 touchés), Brendan Boudreau (319 verges, 5 touchés), Peyton Ellermeyer (301 verges, 2 touchés) et Mason Lynch (272 verges, 2 touchés).

Choix FND : Kaneland

Grande Conférence du Nord

Gênes-Kingston (6-2, 6-2) à Stillman Valley (8-0, 8-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Les Cogs avaient gagné 35-0 à Gênes l’an dernier.

À propos des rouages : Après avoir remporté une grosse victoire à domicile la semaine dernière, les Cogs cherchent à terminer la saison en force contre l’une des équipes les plus coriaces de l’État.

“Nous avons eu une bonne participation vendredi dernier, et voir une bonne foule chez nous nous a dynamisés cette semaine”, a déclaré l’entraîneur Cam Davekos. « Nous avons eu une bonne séance de cinéma lundi. Nous avons parlé de ce que nous devons faire défensivement contre Stillman Valley. Nous savons que ces gars-là sont extrêmement durs. Ça va être une bataille.

Gagner ou perdre, les Cogs sont liés aux séries éliminatoires. Davekos a déclaré qu’un match contre une équipe comme les Cardinals est parfait avant les séries éliminatoires.

“Nous avons préparé mentalement les enfants pour une grande bataille cette semaine”, a déclaré Davekos. «Nous leur avons dit que gagner, perdre ou faire match nul est un excellent outil de mesure pour les séries éliminatoires. C’est une bataille qui nous rendra plus forts pour les séries éliminatoires.

À propos des cardinaux : Jory Spain mène la conférence avec 661 verges et 14 touchés en 155 courses, tandis que Porter Needs est troisième avec 600 verges et huit scores en seulement 59 courses. Ils n’ont tenté que sept passes en équipe cette année.

“Avant tout, nous devons nous assurer que nous sécurisons les tacles”, a déclaré Davekos. « Nous ne pouvons pas avoir de bras de fer. Nous devons nous attaquer comme une unité. Nous devons nous assurer que nous surveillons nos lectures et faisons ce que nous devons faire pour voir où va le ballon et le rechercher.

Choix FND : Vallée de Stillman

Huit hommes

Hiawatha (5-3) à Alden-Hébron (3-5)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Les Hawks ont gagné 50-12 à domicile l’an dernier.

A propos des Hawks : Les Hawks ont perdu sur la route contre l’une des meilleures équipes de 8 joueurs de l’Iowa, Central City, 44-26 la semaine dernière. L’entraîneur Nick Doolittle a déclaré que son équipe avait joué à plat pendant la majeure partie de la saison et espère renverser cette tendance vendredi.

“L’une des choses les plus importantes pour nous est de sortir motivés et prêts à partir”, a déclaré Doolittle. « Nous avons hâte d’être en deuxième mi-temps pour commencer. Nous sommes une bonne équipe en deuxième mi-temps et je veux que nous réussissions en première mi-temps pour ne pas avoir à revenir en arrière.

Bien qu’il n’ait pas de statistiques, Doolittle a déclaré qu’il était impressionné par le jeu du quart-arrière Chris Korb et du porteur de ballon Cole Brantley. Il a dit qu’ils avaient été constants toute l’année et qu’ils aimaient la façon dont ils jouaient.

A propos des Géants : AH a perdu contre la coopérative West Prairie 39-18 la semaine dernière. … Les Giants ont subi une grosse défaite au début du match lorsque QB Ben Vole s’est blessé au mollet. L’entraîneur de l’AH, Tim Oman, a déclaré que Vole ne serait pas de retour et que le RB Wyatt Armbrust interviendrait au poste de quart-arrière. … Armbrust a parcouru 470 verges et mène l’équipe avec 17 réceptions. … WR Jake Nielsen a 15 attrapés pour 330 verges et huit touchés.

Choix FND : Hiawata