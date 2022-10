Daily Chronicle Week 8 Prep Football Previews – Shaw Local

Conférence Vallée DuPage

DeKalb (4-3, 2-2) à Neuqua Valley (6-1, 4-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Les Wildcats ont gagné 34-13 à Naperville l’an dernier.

À propos des barbes : Lors de la défaite 26-0 de la semaine dernière contre Naperville Central, les Barbs ont été blanchis pour la première fois depuis le premier tour des éliminatoires 2018, 17-0 contre le lac de Zurich. C’était la première fois qu’ils étaient blanchis en saison régulière depuis 2009, s’inclinant 55-0 contre Genève lors de la dernière année de la Western Sun Conference au cours d’une saison 2-7. Ils affronteront une équipe de Neuqua Valley qui a accordé moins de points par match que Naperville Central.

À propos des Wildcats : Mis à part une défaite de 10-7 contre une équipe de Wheaton Warrenville South qui manque les séries éliminatoires, ils ont été remarquables toute l’année. Ils n’ont pas accordé plus de 20 points dans un match cette année, bien qu’ils n’aient dépassé les 30 qu’une seule fois. La semaine dernière, ils ont tenu Waubonsie Valley à moins de 30 verges lors d’une victoire de 28-0 contre les Warriors. Ils ont joué ce match avec Justen Crawford sur la ligne défensive, mais Gabe Willis a dévié quelques passes. Il s’agissait de leur deuxième blanchissage consécutif après une victoire de 36-0 contre Metea Valley.

Choix du Friday Night Drive : Vallée de Neuqua

Rivière Kishwaukee/Interstate 8 Blanc

Sycamore (7-0, 4-0) à La Salle-Pérou (5-2, 3-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Sycamore a gagné à domicile 23-0.

A propos des Spartiates : Les Spartiates restent invaincus sur l’année après une victoire de 48-15 contre Woodstock North la semaine dernière. Cette semaine, ils affronteront ce qui sera probablement le sixième des sept adversaires en séries éliminatoires de l’année lorsqu’ils se dirigeront vers le sud à La Salle.

“C’est un bon test, non?” a déclaré l’entraîneur de Sycamore, Joe Ryan. «C’est une équipe éligible aux séries éliminatoires et nous devons continuer sur la route. C’est leur soirée senior donc ce sera un bon environnement. C’est un bon match d’avoir cette fin de saison. Si nous voulons affiner les choses avant les séries éliminatoires, cela nous aidera à y arriver. C’est une bonne équipe de football. »

Même avec autant d’équipes éliminatoires jonchées de leur calendrier, les Spartans mènent la conférence à la fois pour les points marqués et les points accordés. Du côté offensif, l’équipe a été diversifiée en étant capable de diriger le ballon avec Joe Puleo, Zack Crawford et Tyler Curtis ou de passer avec le quart-arrière Eli Meier et le meilleur receveur Burke Gautcher.

Mais Ryan a déclaré que le succès et la diversité commencent par la ligne offensive, qui a beaucoup changé cette année en raison de blessures, mais qui est restée constante malgré cela.

La ligne actuelle est composée de Joey Ward et Tristan Countryman partageant le temps au tacle droit, Gable Carrick au garde droit, Ryn Blanken au centre, le garde gauche Lincoln Cooley et le plaqueur droit Brady Hollendoner. Ryan a déclaré que les bouts serrés Ethan Bode et Kaden Ladas jouent également un rôle à cet égard.

A propos des cavaliers : LP a remporté ses deux derniers matchs par un score combiné de 55-7, dont une victoire de 31-7 sur Ottawa la semaine dernière pour la huitième victoire consécutive des Cavaliers dans la série. … Mason Lynch est intervenu au poste de quart-arrière la semaine dernière pour le partant Brendan Boudreau, qui a été blessé, et s’est précipité 18 fois pour 108 verges et un touché. Boudreau sera de retour cette semaine, a déclaré l’entraîneur du LP Jose Medina. … Lynch a mené la défense de L-P la semaine dernière, interceptant trois passes. Caleb Burrell a également capté une passe et l’a retournée sur 28 verges pour un touché. … Les Cavs ont possédé le ballon pendant 34:35 contre Ottawa alors qu’ils ont accumulé 281 verges au sol. Maalik Madrigal a couru pour 84 verges en 15 courses et Peyton Ellermeyer a ajouté 60 verges en 14 tentatives. … Au cours des quatre dernières saisons, LP n’a été limité qu’à moins de 100 verges au sol dans un match à quatre reprises. Sycamore l’a fait les deux dernières fois qu’il a joué LP en 2019 et à l’automne 2021. Les Spartans ont remporté ces matchs 23-0 et 45-0. … Sycamore a remporté les quatre rencontres avec LP depuis que les équipes ont rejoint la même conférence en 2010.

Choix du Friday Night Drive : Sycomore

Kaneland (4-3, 2-2) à Woodstock Nord (1-6, 0-5)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Kaneland a été vainqueur à domicile 56-21 l’an dernier.

A propos des chevaliers : Les Knights ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs, dont une victoire de 44-3 contre Marengo la semaine dernière. L’entraîneur Pat Ryan a déclaré que les Knights s’étaient améliorés à chaque match cette année.

Une victoire vendredi et les Knights deviennent éligibles aux séries éliminatoires.

“Les trois phases du jeu se déroulent bien et nous cherchons à renforcer cela et à obtenir une autre victoire”, a déclaré Ryan. « Nous cherchons à tirer parti de cela et à obtenir une autre victoire. Nous essayons d’avancer vers les séries éliminatoires avec quelques victoires de plus. »

Chris Ruchaj a conduit les Knights à une avance de 14-0 la semaine dernière avec des touchés de 73 et 20 verges et la défense s’est occupée du reste. Johnny Spalasso et Sebastian Chavez ont chacun eu une interception, Nicklaus McNamara a eu un sac et Marengo n’a réussi que 132 verges au total.

“Nous n’avons pas eu beaucoup de problèmes de blessures, donc c’est un bonus”, a déclaré Ryan à propos des clés du succès pour la défense cette année, qui s’est améliorée par rapport au club de l’année dernière. « Au fil de la saison, nous avons mieux taclé et joué plus vite. Nous avons simplifié les choses pour les enfants afin qu’ils puissent jouer plus fort et moins réfléchir et simplement jouer fort. Le nombre d’appels défensifs que nous faisons diminue à chaque match et les enfants jouent fort, vite et obtiennent des revirements. Beaucoup de bonnes choses se passent de ce côté du ballon.

À propos du tonnerre : North a perdu contre Sycamore 48-15 la semaine dernière. … RB Landan Creighton a mené le Thunder avec 10 courses pour 79 verges la semaine dernière, tandis que QB Jay Zinnen a couru pour 55 verges. … FB Kaden Combs mène le Thunder avec 452 verges au sol et Zinnen en a 378.

Choix du Friday Night Drive : Kaneland

Grande Conférence du Nord

Rockford Christian (1-6, 1-6) à Gênes-Kingston (5-2, 5-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Les Cogs ont remporté 62-0 à domicile l’an dernier.

À propos des rouages : Ils ont été stupéfaits lors de leur retour à la maison contre Dixon la semaine dernière, perdant 21-19 en prolongation contre les Dukes.

“Ce fut une défaite difficile”, a déclaré l’entraîneur Cam Davekos. “Personne n’aime prendre un L au retour à la maison. Nous avons en quelque sorte dit aux enfants qu’ils devaient laisser ça faire mal pendant 24 heures, puis rincer et se préparer à aller mieux le lendemain.

Davekos a déclaré que la ligne devait commencer à coller avec des blocs à travers le sifflet et reconnaître le point d’attaque. Nathan Kleba a eu une passe de touché pour les Cogs en prolongation de la défaite.

À propos des Lions royaux : Après avoir marqué 32 points au cours des cinq premières semaines de l’année, ils ont inscrit 18 points par match au cours des deux dernières semaines, y compris lors d’une défaite 49-18 la semaine dernière contre Rockford Lutheran. Ils ont commencé l’année avec une victoire de 14-0 contre Rock Falls et ont perdu 14-8 contre l’Oregon lors de la semaine 2, mais ont cédé au moins 42 points par match à chaque match depuis.

Choix du Friday Night Drive : Gênes-Kingston

Huit hommes

Hiawatha (5-2) à Central City, Iowa (6-1)

Lorsque: 18h vendredi

Dernier match : Première rencontre

A propos des Hawks : Les Hawks entreprennent le road trip de plus de 3 heures vendredi et joueront sur un terrain de 80 verges, comme c’est la tradition dans le football à 8 dans l’Iowa.

“Ce devrait être un très bon match”, a déclaré l’entraîneur Nick Doolittle. “L’Iowa fait du 8-man depuis un certain temps maintenant, nous devrions donc apprendre quelque chose dans les deux sens, gagner ou perdre.”

Doolittle a déclaré que Central City est similaire aux Hawks en ce sens qu’ils aiment établir la course pour ouvrir le col. Dans le cas de Hiawatha, cela signifie une dose constante de Cole Brantley avant que Matt Korb ne puisse ouvrir le jeu des passes.

À propos des Wildcats : Après avoir reconstruit ces deux dernières années, ils traversent la compétition. Leur seule défaite est venue à une autre équipe actuelle à une défaite, Easton Valley, 49-6. Mais ils ont remporté deux matchs depuis lors 65-13 et 68-24. Ils ont également plus de 30 joueurs sur leur liste. Mekhi Benton mène la défense tandis que l’offensive est dirigée par le quart-arrière Jayen Hanson et le porteur de ballon Aiden Klostermann.

Choix du Friday Night Drive : Centre ville