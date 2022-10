Daily Chronicle Week 7 Football Previews – Shaw Local

Conférence Vallée DuPage

Naperville Central (4-2, 2-1) à DeKalb (4-2, 2-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Les Redhawks ont été vainqueurs 48-20 à Naperville l’an dernier.

À propos des barbes : La défense et les équipes spéciales ont été importantes pour les Barbs vendredi dernier, avec Ethan McCarter retournant deux bottés de dégagement pour les scores et LaBrian Carrington forçant et récupérant un botté de dégagement qui a protégé une avance de 15 points de DeKalb en seconde période et a changé la trajectoire du jeu dans un Victoire 49-13.

Les Barbs sont à une victoire d’un retour en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2019. Ils n’ont pas non plus de victoire contre une équipe avec un record de victoires cette saison.

“Une victoire serait énorme”, a déclaré l’entraîneur de DeKalb, Derek Schneeman. «Ce qui a été le sommet de la conférence ces dernières années avec Neuqua Valley, Central et North, pour nous, faire tomber l’un de ces meilleurs chiens serait énorme. Surtout après une année comme l’année dernière. Nous avons créé un certain élan et obtenu un certain succès. La prochaine étape consiste à éliminer une équipe comme Central vendredi soir. Jusqu’à présent, nous nous sommes occupés des affaires contre les équipes que nous aurions dû avoir. Il est temps d’intensifier et d’obtenir une victoire contre un adversaire vraiment de qualité.

Les porteurs de ballon Talen Tate et Jamari Brown ont propulsé l’attaque, chacun avec de grandes capacités de jeu. Schneeman a également déclaré après la victoire de vendredi qu’il aimerait impliquer davantage McCarter dans l’attaque puisqu’il a retourné quatre coups de pied pour des scores cette année.

“Je pense que contrôler la ligne de mêlée est la clé, et cela mène au succès dans le jeu de course”, a déclaré Schneeman. «Quand Talen et Jamari Brown et Ethan McCarter font de gros jeux, cela augure bien pour notre succès. J’aime la façon dont la O-line s’est imposée dans l’établissement de la course.

À propos des Redhawks : Le seul défaut de la conférence pour les Redhawks est une défaite de 14-7 contre Neuqua Valley lors de la semaine 5, mais ils ont rebondi la semaine dernière pour une victoire de 10-7 en prolongation contre Naperville North. Ils ont une fiche de 4-0 lorsqu’ils accordent neuf points ou moins cette année. Christian Kuta a mené la défense la semaine dernière, décrochant un truc clé sur la ligne de but au quatrième essai et obtenant une interception en première mi-temps. La défense a en fait obtenu un jeu blanc la semaine dernière, car les seuls points de Naperville North sont survenus sur un retour d’interception.

Chris McCormack dirige le jeu de passes de Naperville Central et a 586 verges, quatre touchés et quatre interceptions tout en complétant 60% de ses passes. Tyler Dodd a 444 verges au sol et six scores, avec une moyenne de 4,9 par course en tant que chef de file.

Choix du Friday Night Drive : Centre de Naperville

Rivière Kishwaukee / Interstate 8

Woodstock Nord (1-5, 0-4) à Sycamore (6-0, 3-0)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Sycamore a gagné, 40-0, sur la route l’année dernière

A propos des Spartiates : Après une paire de batailles sur la route contre Rochelle, jusque-là invaincue, et à Kaneland, un match qui était de 7-7 à la mi-temps la semaine dernière avant une victoire de 28-7 pour les Spartans, l’entraîneur Joe Ryan a déclaré que l’équipe était heureuse d’être de retour à la maison. .

« Vous avez besoin de matchs comme celui-là », a déclaré Ryan à propos de la victoire de la semaine dernière contre les Knights. «Je ne voudrais pas avoir neuf matchs comme ça, mais c’est certainement bien d’avoir des matchs comme ça parce que vous allez avoir des matchs comme ça en séries éliminatoires. Les jeunes ont très bien réagi à la mi-temps.

Dawson Alexander a déclenché la poussée en seconde période avec un solide retour de coup d’envoi et s’est terminé par un touché de 1 mètre par Zack Crawford. Crawford, Joey Puleo et Tyler Curtis ont formé un formidable champ arrière pour les Spartans, et Eli Meier a trouvé un rythme avec le receveur Burke Gautcher.

À propos du tonnerre : North a perdu contre Ottawa 33-12 la semaine dernière. … FB Kaden Combs mène le Thunder avec 429 verges au sol, QB Jay Zinnen a couru pour 323 verges. … North a perdu quatre matchs consécutifs, s’inclinant face à LaSalle-Pérou (21-13), Morris (41-0) et Woodstock (27-20) avant la semaine dernière.

Choix FND : Sycomore

Kaneland (3-3) à Marengo (3-3)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Les Knights ont gagné 32-20 en 2001.

A propos des chevaliers : Les Knights ont tenu tête à Sycamore pendant une mi-temps avant de s’incliner 28-7. Malgré une fiche de 3-3, l’entraîneur Pat Ryan s’est dit très optimiste quant à une saison qui comprend des défaites contre Sycamore, Morris et Geneva.

“Ce fut une défaite difficile vendredi dernier, et il y a des choses sur lesquelles nous devons travailler pour nous améliorer”, a déclaré Ryan. “Mais j’ai toujours l’impression que nous sommes une bonne équipe de football. Nos trois défaites sont contre des équipes qui ont une fiche combinée de 16-2. Nous affrontons une bonne équipe à Marengo vendredi soir, et j’ai l’impression que nous devons gagner.

Ryan s’est dit satisfait du développement continu de l’attaque au sol, avec les arrières Tyler Bradshaw, Chris Ruchaj et Josh Mauthe. Et le jeu de passes reste capable d’une grosse frappe, Troyer Carlson trouvant Johnny Spalasso tôt pour un gros score contre Sycamore.

“Je pense que nous avons plutôt bien couru tout le match”, a déclaré Ryan. «Mais nous devons être capables de terminer les entraînements, être meilleurs aux troisième et quatrième essais des deux côtés. La première mi-temps, nous avons joué une bonne défense, et en attaque, nous n’avons tout simplement pas pu terminer certains de ces entraînements.

A propos des indiens : Marengo a perdu contre Rochelle 48-27 la semaine dernière. … Les Indiens ont joué avec Rochelle en première mi-temps, mais n’ont pas pu suivre le rythme en seconde. … QB Josh Holst a lancé pour 1 227 verges avec 15 touchés et deux interceptions. Il mène également les Indiens avec 591 verges au sol et 10 touchés. … Logan Miller (31 réceptions), Greg Baker (21) et David Lopez (19) sont les meilleurs receveurs.

Choix FND : Kaneland

Grande Conférence du Nord

Dixon (4-2 au total et BNC) à Gênes-Kingston (5-1, 5-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Gênes-Kingston a gagné 34-19 sur la route l’an dernier.

À propos des rouages : Les Cogs ont remporté deux victoires consécutives depuis une défaite de 35-15 contre Byron et cliquent derrière la défense. Ils ont accordé six points au cours des deux dernières semaines et ont obtenu leur premier blanchissage la semaine dernière dans une victoire de 19-0 contre l’Oregon.

“Cela reflète le travail acharné que nous faisons du côté défensif”, a déclaré l’entraîneur Cam Davekos. « Les enfants viennent travailler dur tous les jours à l’entraînement. Nous continuons à nous améliorer du côté défensif du ballon et c’est tout ce que nous pouvons demander, vraiment.

Alors que les meneurs de jeu comme Brody Engel et Ethan Wilnau sont toujours en bonne santé, les Cogs ont eu beaucoup de profondeur et de production en profondeur dans le champ arrière. Traven Attenberry a eu une paire de scores la semaine dernière, Max Lavender est en train de devenir le deuxième coureur en tête et Brady Brewick a fait de gros gains.

“Max et Travon et ces gars-là sont intervenus, et nous avons eu la chance d’avoir des gars aux compétences multiples qui commenceraient probablement dans la plupart des équipes du Big Northern”, a déclaré Davekos. «Ils reprennent ce dont ils ont besoin pour répéter à l’entraînement. Ils ont la mentalité du prochain homme qui les rend prêts à partir.

À propos des ducs : Mené par 12 pour commencer le quatrième quart la semaine dernière, Dixon a marqué deux touchés dans les 10 dernières minutes pour dépasser Rockford Lutheran 22-19. … QB Tyler Shaner a couru pour 293 verges et 2 touchés la semaine dernière, et s’est également connecté avec RB Aiden Wiseman sur une passe TD de 19 verges au premier quart. Wiseman a couru 133 verges contre Lutheran. … Pour la saison, Shaner mène les Dukes en se précipitant (106 courses, 655 verges, 7 touchés) et en passant (48 pour 84, 584 verges, 8 touchés, 9 interceptions). … Wiseman a 84 courses pour 588 verges et six touchés, tandis qu’Ethan Hays a 19 attrapés pour 295 verges et quatre touchés. … Dixon a battu ses adversaires 165-112 cette saison.

Choix FND : Gênes-Kingston

Huit hommes

Sud Beloit (3-3) à Hiawatha (4-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Sud Beloit a gagné, 50-26

A propos des Hawks : L’entraîneur Nick Doolittle a déclaré que les Hawks étaient très fiers d’avoir battu Orangeville plus tôt cette saison, vengeant une défaite de l’an dernier. Ils ont la chance de faire la même chose aux Sobos vendredi.

“Ce fut un très bon match et une défaite difficile l’an dernier”, a déclaré Doolittle. “Et avec la soirée des seniors et nous étant une meilleure équipe, les enfants sont prêts à prouver à quel point ils sont bons depuis l’année dernière. Ils sont ravis d’avoir la chance de se venger de leur soirée senior.

Cole Brantley fait partie des seniors à honorer vendredi, et il a encore connu une énorme saison cette année. Il a parcouru 200 verges à plusieurs reprises et est l’un des meilleurs meneurs de jeu défensifs.

Hiawatha a perdu deux matchs de suite, tous deux de 12 points. Les Hawks ont perdu 26-12 contre Amboy la semaine dernière.

À propos des Sobos : South Beloit a perdu deux matchs de suite, à commencer par West Prairie lors de la semaine 5 (20-14) et Ashton-Franklin Center (44-40) la semaine dernière. Comme South Beloit, ces deux équipes ont maintenant une fiche de 3-3. Les Sobos remporteront une victoire par forfait lors de la semaine 9 contre Parkville Christian, ils ont donc besoin d’une victoire cette semaine ou la semaine prochaine contre Orangeville (1-5) pour assurer un record de victoires.

Choix FND : Hiawata