Daily Chronicle remporte 9 prix de la Northern Illinois News Association pour sa couverture des problèmes d’eau Sycamore, gouvernement – Shaw Local

DeKALB – La couverture continue par le Daily Chronicle des préoccupations liées à la qualité de l’eau de Sycamore a récemment remporté les meilleurs prix de la nouvelle Northern Illinois News Association.

D’autres récompenses ont récompensé le travail des journalistes du Daily Chronicle au cours de l’année écoulée couvrant le gouvernement de la ville de DeKalb, les négociations de travail avec les employés du district scolaire communautaire de Sycamore 427, COVID-19 et des photos mettant en évidence les nouvelles ponctuelles et la couverture des reportages.

L’ancienne journaliste du Daily Chronicle Katie Finlon et la série d’enquêtes de la rédactrice en chef du Daily Chronicle Kelsey Rettke sur la qualité de l’eau de Sycamore ont remporté plusieurs prix. La série en cinq parties publiée au début de 2022 a remporté la première place pour le meilleur reportage approfondi, la première place pour les reportages de surveillance et la première place pour les meilleurs reportages sur les affaires gouvernementales et publiques. La couverture a été rendue possible, en partie, grâce à une subvention du Fonds pour le journalisme d’investigation.

Rettke a remporté la première place dans la catégorie des meilleurs longs métrages pour son profil de Carlie Hamburg, une jeune mariée originaire de Rochelle qui a enduré une expérience de mort imminente déchirante de quatre mois hospitalisée avec COVID-19 semaines après son mariage. Hamburg a déclaré au Daily Chronicle en janvier qu’elle souhaitait partager son histoire afin que les autres sachent à quel point il est important de se faire vacciner contre le virus, une protection qu’elle n’avait pas lorsqu’elle est tombée malade.

Le photojournalisme de Mark Busch, rédacteur photo du Daily Chronicle, a également été reconnu. Les photos de Busch d’une enquête d’une escouade anti-bombe après qu’une voiture s’est écrasée dans le département de police de Sycamore en mai 2021 ont remporté la première place pour la meilleure photo d’actualité.

Des agents en tenue de protection fouillent une voiture le mercredi 26 mai 2021, qui s’est écrasée dans le département de police de Sycamore sur l’avenue DeKalb. Les forces de l’ordre de plusieurs agences enquêtent et la cause de l’accident reste inconnue pour le moment. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Busch a également remporté la première place pour la meilleure photo de long métrage pour sa couverture d’une journée enneigée dans le comté de DeKalb, et d’une famille – et de leur chien – profitant d’une colline de traîneau à Sycamore.

Finlon et Rettke ont également obtenu la troisième place dans la meilleure catégorie des affaires gouvernementales et publiques pour leur couverture des problèmes entourant le greffier de la ville de DeKalb.

Rettke et l’ancienne journaliste du Daily Chronicle Katrina JE Milton ont pris la deuxième place dans la catégorie des meilleurs reportages sur l’éducation pour leur couverture du syndicat des enseignants du district scolaire 427 de Sycamore au printemps alors que les membres se sont rassemblés pour un contrat mis à jour au milieu des luttes de dotation en temps de pandémie.

Milton a également obtenu la troisième place du meilleur long métrage historique pour son histoire sur la reconsécration de l’horloge commémorative centenaire des soldats et des marins au centre-ville de DeKalb, qui a été dévoilée lors de la Journée des anciens combattants 2021.

La association, anciennement appelée Northern Illinois Newspaper Association – fondée en 1962 à la Northern Illinois University à DeKalb – a organisé son banquet de remise des prix 2022 le 27 octobre à DeKalb. Le 60e anniversaire de NINA a été célébré avec le changement de nom.

“Pour la troisième fois en 60 ans d’histoire, NINA a changé de nom pour refléter son engagement envers le journalisme du nord de l’Illinois et les changements dans notre industrie passionnante”, a déclaré la présidente Patricia Szpekowski dans un communiqué de presse. “En changeant le nom de” journal “en” nouvelles “, nous reconnaissons que l’imprimé n’est plus le seul ou nécessairement le principal moyen de diffusion de l’information et que notre engagement n’est pas envers un support particulier mais envers l’intégrité des nouvelles sous quelque forme que ce soit. .”