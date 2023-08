Daily Chronicle 2023 Girls Golf Preview : Capsules équipe par équipe

Sycamore-DeKalb

L’entraîneur-chef: Christian Thurwanger (Deuxième saison)

La saison dernière: 9-1 (5-1 Conférence Interstate 8)

Meilleurs retours: Brianna Chamoun, sr.; Simone Bertrand, donc.

Top des nouveaux arrivants: Kloe Grainger, fr.

À noter: La coopérative Sycamore-DeKalb s’est renforcée au cours de l’été, avec la senior Brianna Chamoun en tête. L’entraîneur Christian Thurwanger met son équipe au défi de continuer à développer de bonnes habitudes cette saison. S’ils peuvent continuer à bâtir sur leurs succès passés, ils seront des prétendants au championnat de la Conférence Interstate 8 cette saison.

Kaneland

Entraîneur: Joe Hughes (Quatrième saison)

Le record de l’année dernière: Première place à la conférence Interstate 8

Meilleurs retours: Braelyn Davoust, sr.; Livi Wegner, sr.; Kailey Kunstman, donc.; Addison Runestad, donc.

Top des nouveaux arrivants: Brighton Davoust, donc.; Addie Braverman, donc.; Marissa Sorrentino, sr.

À noter: L’entraîneur Joe Hughes veut que l’équipe de golf féminine de Kaneland s’appuie sur le titre de conférence de la saison dernière en frappant la balle plus intelligemment, pas plus loin. L’entraîneur de quatrième année recherche une amélioration continue dans le jeu court et sur les verts qui se traduira par des scores plus bas et une plus grande confiance sur le parcours.

« Si mon équipe peut continuer à travailler dur et rester concentrée, elle peut s’améliorer énormément d’ici la fin de la saison », a déclaré Hughes. « L’expérience universitaire pour ce groupe est légère, mais c’est un groupe qui travaille dur et qui fait tout ce qu’il peut pour s’améliorer. Ils pratiquent avec l’intention d’apporter des améliorations, et leur objectif est toujours de s’améliorer. Braelyn Davoust a travaillé dur tout l’été avec le Range Time et les tournois.

Gênes-Kingston

L’entraîneur-chef: Mike Lauer (13e saison, première comme entraîneur-chef des filles)

Record de la saison dernière: 4-6 Conférence Big Northern

Meilleur retour: Aleia Lauer, sr.

Meilleur nouveau venu: Ava Smith, donc.

À noter: L’entraîneur des filles Mike Lauer et l’entraîneur des garçons Kyle Carbone ont travaillé en étroite collaboration pour entraîner le golf à Genoa-Kingston au cours de la dernière décennie. Comme il s’agissait de la dernière année d’enseignement et d’entraînement de Lauer, Lauer et Carbone ont changé de poste afin que Lauer puisse entraîner sa fille Aleia lors de sa saison senior.

« Entraîner ma fille dans sa dernière année est tout à fait à la hauteur des championnats remportés », a déclaré Lauer. « C’est le point culminant de ma carrière. »

Les Cogs ont une bonne profondeur, mais doivent s’améliorer à partir de 100 mètres et plus, a déclaré Lauer. Attendez-vous à ce qu’ils soient compétitifs à la Big Northern Conference cette année.

Hinckley-Big Rock

L’entraîneur-chef: Greg Jourdan (13ème saison)

La saison dernière: 13-2

Meilleurs retours: Lilliana Martinez, sr.; Evelyn Lauer, sr.

Top des nouveaux arrivants: Lily Day, sr.; McKenna Bark, jr.; Elizabeth Snelling, jr.; Addison Marquardt, donc.

À noter: Depuis que l’entraîneur Greg Jourdan a repris le programme en 2010, l’équipe a une fiche de 138-60 en match play. Les Royals renvoient une paire de seniors à Lilliana Martinez et Evelyn Lauer, qui ont été des mentions honorables pour l’équipe 2022 Daily Chronicle All-Area. Cependant, les Royals ont diplômé quatre de leur rotation de six golfeurs de la saison dernière. Jourdan s’attend à ce que les nouveaux venus fournissent une secousse derrière le leadership vétéran de Martinez et Lauer.

« Day a de l’expérience universitaire, mais c’est sa première année en tant que joueuse universitaire à temps plein », a déclaré Jourdan. « Bark et Snelling ont patiemment attendu leur heure pour jouer au niveau universitaire. »