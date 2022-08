Daily Chronicle 2022 Boys Cross Country Preview: cinq à regarder

Riley Newport, père, DeKalb

Newport est le meilleur coureur de retour pour les Barbs. Il a terminé troisième à la rencontre d’État l’année dernière et n’a montré aucun signe de ralentissement cet automne. Il est également un athlète de piste accompli avec une expérience d’État. Cherchez-le à répéter en tant que meilleur coureur de l’État.

Jacob Barraza, donc., DeKalb

Barraza a couru à la fois dans l’équipe de cross-country de l’État à l’automne et dans l’équipe de relais de qualification de l’État de 3200 mètres au printemps. Alors qu’il n’est qu’un étudiant en deuxième année, il s’est déjà imposé comme le meilleur coureur des Barbs et jouera un rôle important dans le retour à l’état cette saison.

Naif Al Harby, jr., sycomore

Al Harby était le meilleur coureur des Spartans à presque toutes les courses qu’ils ont courues la saison dernière et il a joué le rôle d’un meilleur coureur tout au long de l’intersaison. Il sera une partie importante des Spartiates essayant de répéter leur course d’État.

Ethan Solfisburg, père, sycomore

Solfisburg est de retour pour une troisième saison de course de haut niveau pour les Spartans. Il a joué un rôle important dans le programme Spartan pendant des années et possède l’expérience et le talent pour avoir un grand impact cette saison.

Evan Nosek, donc., Kaneland

Nosek vient de se remettre d’une blessure à la hanche au printemps, mais a utilisé ce temps pour en apprendre davantage sur le sport et l’entraînement. Il a une expérience dans tous les États et devrait être le meilleur coureur des Knights alors qu’ils font une autre course d’État.