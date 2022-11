Daily Chronicle 2022-23 Wrestling Preview: cinq lutteurs à surveiller

Austin Martin, DeKalb, père, 145

L’un des trois qualifiés d’État de retour pour les Barbs, Martin est prêt pour une grande saison à la fois sur le tapis et dans le département de leadership pour une équipe qui a pris la deuxième place au tournoi d’État par équipe l’an dernier. Martin a terminé 31-12 et a terminé deuxième à la conférence DuPage Valley et au tournoi régional, puis a terminé troisième aux sections.

Lincoln Cooley, Sycamore, sr., poids lourd

Cooley est allé 38-7 la saison dernière et s’est qualifié pour le tournoi d’État, prenant la sixième place. Le champion régional est de retour et cherche une performance encore plus forte cette fois-ci.

Zack Crawford, sycomore, père, 170

Comme Cooley, Crawford est un champion régional qui s’est qualifié pour le tournoi d’État. Il est allé 36-6 l’an dernier. Et comme l’année dernière, Crawford entrera dans la saison de lutte après une longue course dans les séries éliminatoires de football, la saison se terminant juste samedi.

Julian Torres, Gênes-Kingston, père, 182

Torres a remporté 30 victoires l’an dernier et s’est qualifié pour le tournoi de section. Il est l’un des trois qualifiés de section pour les Cogs.

Grotte de Mehki, DeKalb, jr., 132

Cave a eu une grosse intersaison pour les Barbs, se dirigeant vers les championnats nationaux du Corps des Marines des États-Unis. Les Barbs ont perdu beaucoup d’expérience par rapport à l’année dernière, et Cave est l’un des nouveaux joueurs qui peut intervenir et faire la différence dans la quête de l’équipe pour un autre titre DVC.