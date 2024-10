Daido Moriyama – le maître photographe de rue – est de retour

En 2017, Thames & Hudson a publié le remarquable livre de photographies auto-conservées par Daido Moriyama, tirées de son journal. Enregistrerrésultant en une collection saisissante d’images en noir et blanc illustrant la perspective unique de Moriyama sur le monde. Sept ans plus tard, nous avons une suite, et elle est magnifique !

Enregistrement 2 de Daido Moriyama est un nouveau volume présentant une collection de photographies présentées dans les numéros 31 à 50 du magazine fondateur de Moriyama. Enregistrer. Bien que personne ne contesterait que l’on appelle son travail photographie de rue, ses images ne sont pas classées par genre, offrant plutôt aux spectateurs la perspective de la vie de Moriyama le plus souvent depuis la rue.

Enregistrer N ° 39 (Crédit image : © Fondation photo Daido Moriyama)

Initialement appelé Kiroku lors de sa création en 1972, le magazine de Moriyama était universellement appelé Enregistrer. Après une interruption, l’éditeur japonais Akio Nagasawa a encouragé Moriyama à reprendre la publication en 2006, où elle reste plus importante que jamais et constitue un incontournable des publications photographiques en série.

La publication a fourni une plate-forme de journal permettant à Moriyama de s’exprimer à travers ses images en noir et blanc incroyablement captivantes et très contrastées, qui ont permis au spectateur de voir le monde à travers ses yeux. Ceci est rendu d’autant plus immersif par l’utilisation d’images à fond perdu qui privent les photographies de tout espace pour respirer.

Enregistrer N ° 32 (Crédit image : © Fondation photo Daido Moriyama)

Aujourd’hui octogénaire, Moriyama n’est plus le grand voyageur qu’il était autrefois et pratique désormais une approche plus réfléchie et philosophique de son travail, avec des écrits qui se tissent au fil des pages de Enregistrement 2. Moriyama revient sur sa vie et le travail qui l’a amené à être considéré comme l’un des plus grands photographes japonais de tous les temps.

Les images dans Enregistrement 2 s’inscrivent classiquement dans l’esthétique caractéristique de Moriyama, ce qui lui a valu son statut d’icône. Moriyama a perfectionné son art dans ses villes natales de Tokyo et d’Osaka, mais il a également photographié les rues de New York, Los Angeles, Florence, Paris et Londres de la même manière.

Connu pour privilégier un appareil photo compact, avec de nombreuses sources faisant allusion à la série Ricoh GR III, Moriyama a photographié de manière branchée en capturant des sujets qui lui ont marqué au cours de son cheminement dans la rue. Capturé est un creuset d’images captivantes à partir desquelles il forme un récit complet et séduisant au cours du processus de montage.

Les meilleures offres d’appareils photo, des avis, des conseils sur les produits et des actualités photographiques à ne pas manquer, directement dans votre boîte de réception !

Enregistrer N ° 31 (Crédit image : © Fondation photo Daido Moriyama)

Enregistrer N ° 31 (Crédit image : © Fondation photo Daido Moriyama)

Enregistrement 2 de Daido Moriyama est publié par Tamise et Hudson et édité par Mark Holborn. Il est disponible au Royaume-Uni dès aujourd’hui au prix de 60 £ et disponible en précommande aux États-Unis dès maintenant au prix de 75 $ avec une sortie prévue le 22 octobre.

Pour moi, Thames & Hudson l’a fait sortir du parc avec la qualité et la présentation de ce magnifique livre, et j’exhorte tous ceux qui sont fans de photographie de rue en noir et blanc à l’ajouter à votre liste de Noël. Mieux encore, profitez des Amazon Big Deal Days et récupérez-le pour une bonne affaire !

Enregistrer N ° 36 (Crédit image : © Fondation photo Daido Moriyama)

Vous pourriez être intéressé par notre série d’articles sur Le guide ultime de la photographie de rue pour plus d’inspiration. Vous pouvez également consulter nos guides sur les meilleurs appareils photo pour la photographie en noir et blanc et le meilleur appareil photo pour la photographie de rue.