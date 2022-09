“Dahmer” sur Netflix : tout ce qu’il faut savoir sur la série controversée

de Netflix la dernière série de 10 épisodes de crimes réels s’appelle Dahmer — Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer, utilisant bizarrement le nom de famille du meurtrier deux fois dans le titre. Mais certaines personnes souhaitent que le tueur de Milwaukee n’ait pas été autant exposé. Bien que mardi, Dahmer était n ° 1 sur Netflix, il a suscité de nombreuses controverses. Décomposons-le.

Dahmer : les bases

Jeffrey Dahmer était réel, bien sûr, mais les choses qu’il a faites étaient si horribles qu’elles semblent presque impossibles. Né à Milwaukee en 1960, il a eu une enfance troublée, avec un intérêt précoce pour les animaux morts et la dissection. Puis, pendant 13 ans à partir de 1978, il a assassiné et démembré 17 hommes et garçons, commettant la nécrophilie et le cannibalisme, et préservant des parties du corps et des os. il a finalement été arrêté en 1991 et condamné à 17 peines d’emprisonnement à perpétuité. Un autre détenu a battu Dahmer à mort en prison en 1994.

La série de 10 épisodes saute entre l’enfance malheureuse de Dahmer, ses meurtres et son éventuelle arrestation. En plus de l’horreur des crimes de Dahmer, la série montre comment la police de Milwaukee n’a pas écouté les voisins qui les ont avertis que quelque chose se passait dans l’appartement du tueur. Deux officiers lui ont rendu l’une des victimes de Dahmer lorsque le garçon, grièvement blessé et drogué, a tenté de s’échapper de la maison des horreurs.

Le spectacle est dérangeant, souvent sanglant et sombre. Après environ une semaine sur Netflix, il a des critiques mitigées ou moyennes de la part des critiques sur Metacriticet des avis généralement favorables des utilisateurs.

Daniel Fienberg du Hollywood Reporter a écrit dans sa critique: “Suivez un processus d’édition différent, il y a un interrogatoire intelligent des crimes de Jeffrey Dahmer, des vraies personnes touchées et des conséquences ici. C’est souvent perdu ou obscurci.”

Fienberg et d’autres critiques appellent l’épisode six, intitulé Silenced, comme un épisode exceptionnel dans la série. Il se concentre sur l’un des hommes tués par Dahmer, Tony Hughes. “Tony était sourd et, en plaçant un personnage noir, sourd et gay au centre du récit, la série donne la parole à quelqu’un dont la voix a trop souvent été exclue des portraits de tueurs en série ébahis”, écrit Fienberg.

Mais Caroline Framke de Variety écrit que, malheureusement, “Silenced est l’exception plutôt que la règle”, et tous les épisodes ne sont pas aussi bien faits.

Qui joue Jeffrey Dahmer ?

Dahmer est interprété par Evan Peters, qui a tenu plusieurs rôles dans diverses saisons d’American Horror Story et qui joue Quicksilver dans l’univers cinématographique Marvel. Dahmer réunit Peters avec le réalisateur Ryan Murphy, qui a co-créé American Horror Story et Dahmer.

Dahmer présente deux acteurs emblématiques

Michael Learned, célèbre pour son rôle de mère rurale Olivia Walton dans The Waltons, incarne la grand-mère de Dahmer, Catherine. Learned est une icône des années 1970, mais il y a aussi une icône des années 1980 dans cette émission. Molly Ringwald, de la renommée du film John Hughes, joue la belle-mère de Dahmer, Shari. Vous la reconnaîtrez à peine.

La série met également en vedette Richard Jenkins dans le rôle du père de Dahmer, Lionel. Niecy Nash joue Glenda Cleveland, la voisine de l’appartement de Dahmer qui fait tout ce qu’elle peut pour que la police de Milwaukee prête attention aux horribles odeurs et sons provenant de derrière sa porte.

Netflix



La réaction controversée à Dahmer

Dans toute émission de vrai crime, il y a la question de savoir si l’émission glamourise le tueur aux dépens des victimes. Rita Isbell, la sœur d’Errol Lindsey, l’un des hommes assassinés par Dahmer, parlé à Insider de l’émission. Elle a fait une déclaration émotionnelle sur l’impact de la victime lors de la condamnation de Dahmer en 1992, une scène qui est recréée dans la série.

“Je n’ai jamais été contacté à propos de l’émission”, a déclaré Isbell à Insider. “J’ai l’impression que Netflix aurait dû demander si cela nous dérangeait ou comment nous nous sentions à l’idée de le faire. Ils ne m’ont rien demandé. Ils l’ont juste fait.”

D’autres ont posté sur les réseaux sociaux demandant qu’on se souvienne des victimes, pas de l’homme dont le nom apparaît deux fois dans le titre de l’émission.

Les 10 épisodes de Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, sont désormais disponibles en streaming sur Netflix.