Dahlia Sky se tue dans une voiture au milieu d’une lutte contre le cancer et Jake Adams meurt dans un accident de moto

HOMMAGES DÉTAILLÉS POUR JAKE ADAMS

« Jake Adams est l’un de mes interprètes masculins préférés, pas seulement à cause de ses yeux hypnotisants, de son beau sourire et du fait qu’il est l’un des plus sexy du monde », a tweeté une personne.

« Il faisait partie de ceux qui gardent le contact visuel, avec ses yeux ridiculement gentils et ses longs cils, mais les fermait en s’embrassant ; quelqu’un qui s’autorisait à gémir ici et là, et qui mangeait la chatte comme si cela comptait… », a tweeté un autre.