Dahaad: Voici 5 raisons de regarder Sonakshi Sinha, Vijay Varma, Gulshan Devaiah vedette ce week-end

Dahad mettant en vedette Sonakshi Sinha, Gulshan Devaiah, Sohum Shah, Vijay Varma et d’autres est sorti sur Amazon Prime Video. L’émission Web produite par Excel Entertainment et Tiger Baby, l’émission a déjà réussi à faire suffisamment de buzz sur les réseaux sociaux. Le thriller policier concerne une femme policière enquêtant sur une affaire de femmes disparues qui sont ensuite retrouvées mortes dans des toilettes publiques. Aussi intéressante que puisse paraître l’histoire, voici cinq raisons pour lesquelles Dahaad devrait figurer sur votre liste à surveiller.

Le duo puissant de Zoya Akhtar et Reema Kagti

Zoya Akhtar et Reema Kagti ont prouvé à maintes reprises leurs prouesses avec des histoires qui ne sont pas seulement passionnantes à regarder, mais qui sont aussi subtilement mêlées de profondeur et de compréhension de l’esprit humain, qu’elles restent longtemps avec les téléspectateurs. Traversant les genres avec Made in Heaven, Gully Boy, Dil Dhadakne Do, etc., il sera rafraîchissant de les voir se réunir pour un thriller au bord du siège.

Drame au bord de votre siège

Le scénario captivant et la construction phénoménale de l’histoire, combinés à une narration bien jouée et bien dirigée font de Dahaad une montre engageante. Les créateurs ont veillé à ce que le public soit impliqué scène par scène aux côtés des personnages, alors qu’ils dévoilent les couches du crime.

Les débuts phénoménaux de Sonakshi Sinha en OTT

Qu’il s’agisse de Lootera à Dabangg, Noor ou XXL, Sonakshi a connu les montagnes russes d’un parcours d’acteur, parsemé de rôles uniques. Avec Dahaad, Sonakshi a ajouté un premier rôle en son genre à sa liste, qui ne fait que rétablir ses prouesses d’actrice et montre son dynamisme au monde.

Autonomisation du récit féminin

Écrit, réalisé, conceptualisé et titré par des femmes fortes, Dahaad est une histoire qui met vraiment en lumière la gravité que les femmes détiennent dans la société. Cela permet non seulement à plusieurs femmes de faire un changement, mais ressemble également à une tape ferme dans le dos de toutes les femmes qui tirent leurs chaussettes tous les jours pour lutter contre les batailles entre les sexes dans le monde.

Distribution d’ensemble puissante

Sonakshi Sinha, Vijay Varma, Gulshan Devaiah et Sohum Shah ont tous prouvé leurs prouesses d’acteur grâce à la variété des rôles qu’ils ont joués au cours de leur carrière. Être loué pour sa profondeur, sa maîtrise du personnage et Lorsqu’un groupe aussi éclectique se réunit pour livrer une histoire engageante, cela devient la recette parfaite pour un blockbuster incontournable.

Réalisé par Reema Kagti et Ruchika Oberoi, Dahaad est produit par Excel Media & Entertainment et Tiger Baby avec Ritesh Sidhwani, Farhan Akhtar, Zoya Akhtar et Reema Kagti comme producteurs exécutifs. La série de 8 épisodes est désormais diffusée exclusivement sur Prime Video à partir du 12 mai.