Dahaad Review: Sonakshi Sinha, Vijay Varma et Gulshan Devaiah livrent de solides performances dans ce drame policier tordu

OTT est maintenant devenu la principale source de divertissement. Même les cinéastes ont maintenant compris la puissance de l’OTT et beaucoup s’essayent à la création de séries Web. De Vikramaditya Motwane livrant le brillant Jubilee à Homi Adajania créant le badass Saas Bahu Aur Flamingo – Il y a beaucoup à voir sur les plateformes OTT. Désormais, chaque semaine, nous n’avons que l’embarras du choix alors que de tout nouveaux contenus OTT s’affichent à l’écran. Parmi le cluster, les thrillers policiers ont un faible. Les téléspectateurs adorent les drames criminels captivants qui tiennent accrochés aux écrans. À la liste s’ajoute Dahaad avec Sonakshi Sinha, Vijay Verma, Gulshan Devaiah et d’autres. La série Web est sortie sur Amazon Prime Videos. Vaut-il la peine d’être regardé ? Voici la critique complète.

Bilan de la websérie Dahaad

Jeter: Sonakshi Sinha, Gulshan Devaiah, Sohum Shah, Vijay Varma, Zoa Morani et plus

Directeur: Reema Kagti, Ruchika Oberoi

Date de sortie: 12 mai 2023

Où regarder: Amazon Prime Vidéo

De quoi s’agit-il?

Dahaad est une dernière entrée dans le genre thriller policier. C’est l’histoire d’un flic nommé Anjali Bhaati joué par Sonakshi Sinha. Elle a été chargée d’enquêter sur le cas d’une fille disparue qui s’est enfuie avec un homme anonyme. Avec une toile de fond dans un petit village de Mandawa, Rajasthan – Dahaad est une histoire écrite avec beaucoup de prudence qui touche même subtilement aux maux de la société comme le casteisme et le sexisme. Gulshan Devaiah et Sohum Shah jouent également les flics tandis que Vijay Verma est le méchant Anand Swarnakar qui est professeur d’hindi. Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, l’enquête prend une tournure radicale alors que les histoires de nombreuses filles en fuite apparaissent et qu’elles semblent toutes être mortes en utilisant du « cyanure ». L’histoire est-elle suffisamment captivante pour retenir votre attention ?

Regardez la bande-annonce de Dahaad ci-dessous :

Ce qui est chaud?

Les thrillers policiers sont peut-être courants, mais ils ne sont pas aussi faciles à créer. Chaque personnage a besoin de son parcours pour se développer et se faire une place dans le cœur du public. Dahaad y parvient. Tous les personnages sont méticuleusement écrits et ont leur propre parcours. S’agissant d’un drame policier, on peut s’attendre à ce qu’il soit rempli de machisme, mais c’est tout le contraire. Gulshan Devaiah en tant que Devilal est au cœur de la série. Il est différent des autres flics héros de Bollywood qui ne savent que comment impressionner son pouvoir. Il est sensible, émotif et a le pouvoir de se connecter. C’est rare à voir dans les drames policiers avec des personnages masculins forts. Sonakshi Sinha en tant qu’Anjali Bhaati parvient à faire un travail équitable. Elle parvient à maintenir le personnage en place même s’il n’a pas beaucoup de graphique pour mettre en valeur des émotions variées. Mais l’étoile brillante de Dahaad est Vijay Varma. Le professeur Anand Swarnakar est un personnage dont on se souviendra longtemps. Avec ses belles côtelettes d’acteur, il rend le public accro et parfois même fait croire qu’il est innocent. Mais il est impitoyable et comment. Sohum Shah et d’autres ont réussi à offrir des performances puissantes.

Qu’est-ce qui ne l’est pas?

Dahaad est une websérie de 8 épisodes et tous durent presque une heure. Bien que ce soit une histoire captivante, la longueur des épisodes est un inconvénient majeur. Parfois, les épisodes et les scènes semblent être inutilement étirés. Il devient également prévisible après un point. Parfois, l’histoire repose sur des présomptions et des hypothèses clichées avec la mère de Sonakshi Sinha essayant continuellement de trouver un marié convenable pour elle, la femme de Devilal ne voulant pas être sa fille étant têtue comme Anjali Bhaati et plus que les gens ont maintenant du mal à connecter.

Verdict

Regardez Dahaad juste pour voir Vijay Varma faire de son mieux jusqu’à présent. L’histoire est engageante et elle peut figurer dans votre liste des incontournables ce week-end.