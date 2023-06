Dahaad : Kamya Panjabi s’est-elle penchée sur les prouesses d’acteur de Sonakshi Sinha ? Dit, ‘Unko bilkul agissant nahi aati’

L’un des meilleurs spectacles qui fait le tour de l’espace OTT indien est Dahaad. Tout le monde aime la série à suspense et les performances de Sonakshi Sinha, Vijay Varma et Gulshan Devaiah sont louées à neuf. Mais l’actrice Kamya Panjabi a fait une déclaration dans une récente interview qui a conduit à des spéculations. Sans prendre le nom de personne, elle a dit qu’elle avait essayé de regarder une nouvelle série OTT mais qu’elle n’aimait pas le jeu de la principale dame. Elle a également déclaré qu’elle était la fille d’une grande star. Les gens devinent qu’elle parle de Dahaad, et l’actrice est Sonakshi Sinha.

Dans une interview, Kamya Panjabi a déclaré que de nombreux acteurs sont vus dans de grands projets qui ne connaissent même pas le A du jeu d’acteur. Elle a dit qu’elle ne prendrait pas de noms. Ensuite, elle a dit avoir regardé une grande émission Web mettant en vedette une personnalité célèbre. Elle a dit que l’acteur concerné était la fille d’un grand acteur et que c’était son premier projet. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas regarder au-delà d’un épisode car l’acteur ne connaissait même pas le A du jeu d’acteur. Elle a été citée comme disant: « J’ai commencé cette émission aur mujh se ek episode se zyada hazam nahi hua parce qu’unko bilkul agissant nahi aati. Mais que peut-on faire, elle est la fille d’un vétéran, et ensuite elle fait l’émission Web. »

Kamya Panjabi travaille depuis plus de deux décennies dans l’industrie de la télévision. Dans Dahaad, Sonakshi Sinha joue le rôle d’Anjali Bhatti. L’actrice est une femme flic coriace qui enquête sur la mort de jeunes femmes prétendument par suicide. L’actrice a fait du bon travail selon les internautes. Dernièrement, nous avons vu que le travail des enfants vedettes a fait l’objet d’un examen minutieux. Il faut être vraiment bon pour trouver les faveurs du public.

Dahaad est le premier film OTT de Reema Kagti. Elle est connue pour ses films comme Talaash, Gold et Honeymoon Travels. La dame nous a dit qu’elle avait été choquée par certaines des histoires qu’elle avait entendues pendant le tournage. Elle a dit qu’il n’était pas inhabituel pour les femmes flics de faire face à des taquineries dans une petite ville de l’Inde. L’émission a été tournée au Rajasthan et dans l’Uttar Pradesh.