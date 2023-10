CNN

Une foule en colère dans la région russe du Daghestan, à majorité musulmane, a pris d’assaut dimanche un aéroport où un vol en provenance d’Israël est arrivé, obligeant les autorités à fermer l’établissement et à détourner les vols.

Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient une foule de personnes à l’intérieur de l’aéroport Makhachkala Uytash (MCX) et sur la piste, certains brandissant le drapeau palestinien, d’autres se frayant un chemin à travers les portes fermées du terminal international.

Sur des photos et des vidéos vérifiées par CNN, la foule à l’extérieur de l’aéroport brandissait des pancartes antisémites comprenant des slogans tels que « Nous sommes contre les réfugiés juifs » et « Il n’y a pas de place pour les tueurs d’enfants au Daghestan ».

Les affrontements ont fait au moins 10 blessés, dont deux personnes dans un état critique, selon un communiqué du ministère de la Santé du Daghestan dimanche soir.

L’aéroport a été temporairement fermé et les vols ont été détournés, selon un communiqué de l’Agence fédérale du transport aérien russe, affirmant que des “inconnus” ont fait irruption dans les installations.

Le vol de Red Wing Airlines en provenance de Tel Aviv est arrivé dimanche à 19h17, heure locale, selon Flight Aware, et a été rapidement encerclé par les manifestants à l’atterrissage.

Du télégramme Une foule se rassemble à l’aéroport Makhachkala Uytash (MCX), au Daghestan, dans le sud de la Russie, le 29 octobre.

Dans une vidéo, un pilote s’adresse au haut-parleur de son avion pour dire : « Il n’est pas prudent d’ouvrir les portes » car « les manifestants sont en dessous de notre avion ».

Selon le média d’État russe TASS, « les personnes rassemblées s’opposent au conflit palestino-israélien ».

Cet incident est le dernier à illustrer les énormes tensions et divisions mondiales liées à la guerre en cours entre Israël et le Hamas, déclenchée par une attaque coordonnée du groupe militant le 7 octobre qui a tué quelque 1 400 personnes, pour la plupart des civils, et l’enlèvement de plus de 200 personnes. .

Les représailles d’Israël a été implacable, avec Gaza assiégée et lourdement bombardée, attisant les tensions bien au-delà du Moyen-Orient.

Les frappes israéliennes sur Gaza ont fait quelque 8 000 morts, a déclaré dimanche le ministère palestinien de la Santé à Ramallah, en s’appuyant sur des données provenant de sources dans l’enclave contrôlée par le Hamas. Environ 3 000 des personnes tuées sont des enfants, selon les mêmes autorités.

Du télégramme Des foules ont pris d’assaut la piste de l’aéroport Makhatchkala Uytash (MCX) le 29 octobre.

Des manifestations ont éclaté à travers le monde, en soutien à la fois à Israël et à Gaza, avec des tensions qui débordent souvent.

“Israël attend des autorités judiciaires russes qu’elles garantissent le bien-être de tous les citoyens israéliens et juifs où qu’ils se trouvent et qu’elles prennent des mesures énergiques contre les émeutiers et contre les incitations sauvages dirigées contre les juifs et les israéliens”, ont déclaré le bureau du Premier ministre israélien et le » a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué commun.

« L’ambassadeur israélien en Russie, Alex Ben Zvi, travaille avec les autorités russes pour garantir le bien-être des Juifs et des Israéliens sur le site », ajoute le texte.

Les États-Unis ont également appelé la Russie à protéger les Israéliens et les Juifs.

« Les États-Unis condamnent vigoureusement les manifestations antisémites au Daghestan, en Russie », a écrit la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, sur les réseaux sociaux.

« Les États-Unis se tiennent sans équivoque aux côtés de l’ensemble de la communauté juive alors que nous assistons à une montée de l’antisémitisme dans le monde entier. Il n’y a jamais aucune excuse ni justification pour l’antisémitisme.

Dans un autre article sur les réseaux sociaux, l’envoyé spécial des États-Unis pour surveiller et combattre l’antisémitisme, Amb. Deborah E. Lipstadt a condamné l’incident.

« Nous condamnons les manifestations violentes qui ont été signalées en Russie et qui menacent les Israéliens et les Juifs. Nous appelons les autorités russes à assurer leur sécurité », a déclaré Lipstadt.

Sergueï Melikov, chef de la République du Daghestan, a dénoncé dimanche l’incident sur Telegram, exhortant les gens à ne pas diffuser de fausses informations et à ne pas prendre de décisions hâtives.

“Par vos actions mal réfléchies, vous ne faites qu’aggraver la situation, en faisant plaisir aux scélérats qui veulent exploiter le désir de justice et l’attitude passionnée envers le chagrin et l’unité des autres, qui ont toujours distingué les Daghestanais”, a déclaré Melikov.

CNN a contacté Red Wing Airlines pour obtenir ses commentaires.