Daft Punk: le duo de dance music français se sépare après 28 ans | Actualités Ents & Arts

Le duo de danse français Daft Punk s’est séparé, après 28 ans à faire de la musique électronique ensemble.

La publiciste de longue date du groupe, Kathryn Frazier, a confirmé la scission à Sky News, mais n’a pas donné de raison pour la séparation.

Fondé en Paris en 1993 par Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter dans le cadre du mouvement français de la house music, le couple est notoirement timide depuis 1999.

Bien connus pour l’utilisation de couvre-chefs et de casques pour protéger leur identité, les apparitions à la télévision et les interviews ont été rares.

Ils ont annoncé la rupture dans une vidéo de huit minutes intitulée Epilogue, contenant des images de leur film de science-fiction de 2006 Electroma.

Dans celle-ci, ils déambulent dans un paysage désertique vêtus de vestes en cuir et de leurs casques emblématiques, avant que l’un d’eux n’appuie sur un bouton qui fait exploser l’autre.

Les dates 1993-2021 apparaissent alors à l’écran, comme une version chorale de leur chanson 2013 Touch joue.

Un long plan sur le membre solitaire du groupe marchant vers le coucher du soleil conclut la vidéo.

Image:

Leur deuxième album avait des succès, notamment Around The World et Da Funk



L’un des actes électroniques les plus influents de tous les temps, leur premier album de 1997, Homework, contenait des succès accrocheurs, notamment Around The World et Da Funk.

Leur deuxième album en 2001 avait des airs plus accrocheurs, dont One More Time et Harder, Better, Faster, Stronger.

Image:

Pharrell Williams et Nile Rodgers rendent hommage à Daft Punk aux Grammys en 2014. Pic: AP



Un troisième album, une tournée mondiale et une victoire aux Grammy Awards ont suivi, ainsi que l’écriture de l’album de bande originale du film Tron: Legacy.

Cependant, c’est en 2013 que la majorité des milléniaux ont été introduits dans le duo, avec leur quatrième album et le single à succès Get Lucky.

Avec le chant principal de Pharrell Williams et co-écrit par Nile Rodgers, la chanson a atteint le top 10 dans 32 pays.

Il a remporté cinq Grammys et s’est vendu à plus de 9,3 millions d’exemplaires.