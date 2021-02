Daft Punk, duo français de musique électronique, annonce sa séparation après 28 ans

Le duo de musique électronique le plus célèbre au monde, Daft Punk, a annoncé sa séparation.

Il met fin à une collaboration entre Thomas Bangalter, 46 ans, et Guy-Manuel de Homem-Christo, 47 ans, qui enflamme le monde de la musique depuis 1993.

Le duo portant un casque a fait l’annonce avec une vidéo énigmatique sur leurs pages de médias sociaux, intitulée « Épilogue ».

Dans la vidéo, qui dure huit minutes, les deux hommes marchent dans un désert, avant que l’un ne règle l’autre sur un compte à rebours.

Lorsque le chronomètre atteint zéro, il explose de façon spectaculaire.

Le groupe est devenu des noms familiers avec des chansons telles que Get Lucky, One More Time et Harder, Better, Faster, Stronger.

Les deux se sont rencontrés dans une école parisienne en 1987 et avant de former Daft Punk, ils ont joué en tant que groupe de rock indépendant nommé Darling.

Ils ont officiellement formé Daft Punk en 1993, et, casqués, muets et mystérieux, le duo a sorti son premier album, Homework, en 1997.

Ils ont trouvé un succès international avec Da Funk, qui a dominé les charts de danse Billboard aux États-Unis, et leur a valu leur première nomination aux Grammy Awards.

Une deuxième nomination aux Grammy Awards et numéro un a suivi avec Around the World.

Ils ont remporté six Grammy Awards et ont travaillé avec des artistes tels que Pharrell Williams, The Weeknd et Julian Casablancas des Strokes.

Le publiciste de longue date du groupe a confirmé la rupture avec les agences de presse.