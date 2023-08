Daewood Davis des Dolphins a quitté le terrain après une collision ; Le match préparatoire contre les Jaguars est interrompu – Boston News, Weather, Sports

JACKSONVILLE, Floride (AP) – Le receveur des Dolphins de Miami, Daewood Davis, a été transporté hors du terrain dans une position immobilisée après une collision au quatrième quart d’un match préparatoire contre les Jaguars de Jacksonville samedi soir.

Davis a été transporté à l’hôpital pour évaluation, ont annoncé les Dolphins, ajoutant qu’il était conscient et qu’il avait du mouvement dans toutes ses extrémités. Le match n’a pas repris, la deuxième semaine consécutive qu’une exposition de la NFL a été interrompue à la suite d’une blessure effrayante.

Davis a parcouru un parcours incliné et essayait d’attraper une passe de James Blackman lorsqu’il a reçu un coup dur de Dequan Jackson de Jacksonvile, qui a été signalé pour rugosité inutile. Tout le banc de Miami s’est vidé et les joueurs des Jaguars sont également entrés sur le terrain alors que Davis restait allongé face contre terre sur le gazon pendant plusieurs minutes.

« Pour Daewood, je ne pense pas qu’il s’est réveillé ce matin en comprenant qu’il y avait des répercussions en pratiquant ce sport, que cela allait se produire », a déclaré le quart-arrière des Dolphins Tua Tagovailoa, qui a subi deux commotions cérébrales très médiatisées la saison dernière. « Je ne pense pas que quiconque se réveille en pensant que de telles choses vont se produire. »

Après que Davis ait été expulsé, l’entraîneur des Dolphins Mike McDaniel et l’entraîneur des Jaguars Doug Pederson se sont exprimés sur le terrain et ont accepté d’arrêter le match avec 8 :32 à jouer au quatrième quart et les Jaguars menaient 31-18.

« Je pense qu’il aurait été extrêmement difficile pour les gars de sortir et de continuer à jouer. Le genre de personne qu’est Daewood, beaucoup de gars le respectent », a déclaré Tagovailoa. « Il est très respecté dans le vestiaire. C’est un grand joueur. C’est un excellent coéquipier. C’est une personne formidable. Il aurait été difficile de repartir après avoir vu quelque chose comme ça.

McDaniel a déclaré : « Les deux équipes ont convenu que le football ne devrait plus être joué ce soir. Sans l’ombre d’un doute, c’était la bonne décision.

La semaine dernière, match préparatoire de la Nouvelle-Angleterre à Green Bay a été annulé au quatrième trimestre après que le demi de coin des Patriots, Isaiah Bolden, soit entré en collision avec un coéquipier et ait été expulsé du terrain. Bolden a été transporté à l’hôpital et libéré le jour suivant.

« C’est la bonne chose à faire à ce moment-là. Ce jeu est axé sur la sécurité des joueurs », a déclaré Pederson. « Je sais que c’est un match préparatoire et que certains gars se battent pour des places et tout ça, mais en même temps, nous voulons nous assurer que tout le monde est à 100 pour cent. »

ACTION PREMIÈRE

Trevor Lawrence a joué deux séries pour les Jaguars, complétant 8 des 10 passes pour 92 verges. Jacksonville a totalisé 168 verges offensives pendant le temps de son quart partant sur le terrain.

La soirée de Lawrence comprenait un achèvement de 28 verges par Calvin Ridley, qui a réussi l’attrapé alors qu’il tombait hors des limites.

Ridley a terminé avec trois réceptions pour 50 verges lors de sa première action à domicile avec les Jaguars. Il a été suspendu toute la saison dernière pour jeu.

«J’aime où nous en sommes. J’aime la relation que moi et Calvin entretenons », a déclaré Lawrence. « Je pense que l’alchimie devient vraiment forte et il fait un excellent travail. »

La première série de Jacksonville s’est terminée lorsque le porteur de ballon recrue Tank Bigsby s’est vu retirer le ballon des mains sur la ligne d’un mètre par Jerome Baker de Miami. Les Dolphins ont récupéré juste avant la ligne de but.

Tagovailoa a également disputé deux séries, avec une fiche de 4 sur 6 pour 67 verges.

Les Dolphins ont commencé fort avec Tagovailoa trouvant Tyreek Hill pour 32 verges lors du jeu d’ouverture. Mais lors du jeu suivant, le centre Connor Williams a passé le ballon au-dessus de la tête de Tagovailoa et a forcé les Dolphins à reculer.

Après un inachèvement et une courte passe à Raheem Mostert, Miami a été contraint de dégager.

SAUVEGARDES

Skylar Thompson a remplacé Tagovailoa et a joué jusqu’au quatrième quart, complétant 15 des 24 passes pour 135 verges et deux interceptions.

Chris Brooks a réussi deux touchés au sol pour les Dolphins en seconde période, chacun sur 4 verges. Jason Sanders a inscrit deux buts sur le terrain pour Miami.

CJ Beathard a relevé Lawrence et a terminé 8 sur 10 pour 134 verges, y compris une passe de touché de 74 verges à Tim Jones lors du deuxième jeu du troisième quart qui a porté le score à 24-6. Beathard a également réalisé un court touché au deuxième quart, avec D’Ernest Johnson marquant sur une course de 7 verges.

Dans le troisième, Seth Williams a capté une réception de 43 verges de Nathan Rourke pour organiser un touché de 8 verges par JaMycal Hasty qui a donné l’avantage aux Jaguars 31-12.

RAPPORT DE RECRUE

L’échappé de Bigsby a fait dérailler ce qui aurait pu être une longue séquence de buts sur la première possession des Jaguars. Il a terminé avec six courses pour 37 verges.

La sécurité Erick Hallett était l’une des deux recrues à avoir été interceptée, attrapant un ballon dévié au deuxième quart pour donner le ballon à Jacksonville. Le secondeur extérieur Yasir Abdullah avait également un choix, se mettant en couverture pour attraper une passe errante de Thompson.

BLESSURES

Jaguars : l’OL Walker Little a été retenu par précaution. La recrue LB Ventrell Miller a été emmenée aux vestiaires au cours du troisième quart-temps.

SUIVANT

Jaguars : ouvrent la saison régulière à Indianapolis le 10 septembre.

Dauphins : Aux Chargers de Los Angeles le 10 septembre, le premier des deux matchs consécutifs sur la route pour commencer la saison.

