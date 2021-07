D’Aerie à Zara, les détaillants transforment les vidéos virales TikTok en ventes

Grâce aux hashtags facilement consultables de TikTok et à la puissance des comptes d’influenceurs qui comptent de quelques milliers à des millions d’adeptes, des sensations virales continuent de se produire pour des produits comme la jupe-short Lululemon. Pour Zara, il s’agissait d’une paire de pantalons en denim à jambe large, tandis qu’Aerie a vendu une paire de leggings avec une taille croisée unique. Avant la Saint-Valentin, Kate Spade a vendu dans un sac en forme de cœur grâce à une vidéo TikTok populaire. Envisageant une plus grande opportunité, les détaillants recherchent des moyens de capitaliser sur ces moments viraux. Et cela deviendra probablement une partie encore plus importante des stratégies commerciales cette saison de la rentrée.

« Mes enfants viennent tout le temps me voir maintenant en me montrant des vidéos TikTok, en les montrant du doigt, en disant: » Je veux acheter ça « ou » Je pense que c’est mignon pour l’automne « », a déclaré Nicole Leinbach, une résidente de Boulder qui est la mère de Kylie et Claire, 13 ans. « Ils se tournent définitivement vers TikTok pour les guider dans ce qu’ils veulent. »

L’adolescente s’est ensuite appuyée sur ses influenceuses TikTok préférées, qui publient souvent des #fashionhauls et #OOTD (tenue du jour), pour l’alerter lorsque la jupe-short serait de nouveau en vente. Elle surveillait également de près, même pendant les heures de classe, d’autres hashtags sur la plateforme sociale, comme « #preppy » et « #closettour ». En fin de compte, Kylie a fini par l’accrocher dans une plus grande taille et l’emmener pour des modifications.

Alimentés par le pouvoir des influenceurs TikTok et de leurs fidèles, les sweats à capuche marron ont commencé à apparaître sur des sites de revente pour jusqu’à 300 $. Les personnes qui avaient rangé le sweat à capuche au fond de leur placard partageaient des vidéos en l’associant à des sacs Louis Vuitton et à d’autres marques de luxe aux teintes neutres.

Une fois la couleur gagnante sélectionnée, les nouveaux sweats à capuche arriveront dans les magasins Gap et sur son site Web juste à temps pour les achats de rentrée, a déclaré Alderete. En dehors des vacances, c’est l’une des périodes de soldes les plus chargées de l’année.

Pour exploiter une opportunité de vente encore plus importante, Gap a décidé de fabriquer un nouveau lot de sweats à capuche à logo marron. Le produit est disponible en prévente et sera expédié plus tard cet automne. La société s’est également associée à TikTok pour externaliser sa prochaine couleur en fonction des votes des utilisateurs.

Gap a remarqué l’élan peu de temps après le message de Kristoffersen et a commencé à lui envoyer plus de sweats à capuche avec logo de différentes couleurs. La société a également envoyé des sweats à capuche à une poignée d’autres utilisateurs de TikTok. La stratégie du détaillant consistait à s’appuyer fortement sur la communauté des influenceurs, a expliqué Mary Alderete, directrice du marketing de Gap, dans une interview.

Le post de Kristoffersen a depuis accumulé près de 2 millions de vues. Et le hashtag « #gaphoodie » a plus de 6,6 millions de vues – et continue de croître – sur TikTok.

« C’est très années 90, Y2K – alors que les bas deviennent plus gros avec plus de volume, c’est à ce moment-là que les hauts deviennent de plus en plus petits », a déclaré Natalie Levy, présidente et directrice des marchandises chez la société mère d’Aeropostale, SPARC.

Le hashtag « #tinytops » a commencé à exploser sur TikTok début avril, et une partie de la marchandise d’Aeropostale était dans le mix, aux côtés de celle de American Eagle et Abercrombie & Fitch. La tendance fait référence aux hauts courts, qui ont explosé en popularité ces derniers mois, en particulier chez les préadolescents et les adolescents qui associent les chemises à nu avec des bas à taille haute et plus amples.

Certains détaillants, cependant, ont adopté l’approche d’exploiter directement les talents de renom. La marque Hollister d’Abercrombie & Fitch a lancé une nouvelle ligne de vêtements appelée Social Tourist, en partenariat avec les superstars de TikTok Dixie et Charli D’Amelio. Les termes de l’accord n’ont jamais été divulgués, mais Abercrombie a déclaré avoir un accord pluriannuel avec les sœurs, qui comptent ensemble plus de 170 millions d’adeptes.

Après que certains messages TikTok aient commencé à devenir viraux, dont un par Lexi Hidalgo , qui compte plus de 1,6 million d’abonnés, les gens visitaient non seulement le site Web d’Aeropostale à la recherche des hauts courts, mais ils entraient également dans les magasins pour demander spécifiquement aux employés des « articles TikTok », a déclaré Levy.

Selon un expert de la génération Z, laisser le contenu s’épanouir de manière organique pourrait être la meilleure approche pour atteindre les consommateurs de moins de 24 ans.

Hana Ben-Shabat, fondatrice du cabinet de conseil et de recherche Planète de la génération Z, a déclaré que de nombreux jeunes utilisateurs de TikTok préfèrent voir les publications de soi-disant micro- ou nano-influenceurs, qui pourraient n’avoir que quelques centaines ou milliers d’adeptes. Ils ont l’impression que ces personnes, contrairement aux sœurs D’Amelio, sont beaucoup plus faciles à comprendre, a-t-elle déclaré.

« C’est une génération qui recherche l’authenticité dans tout ce qu’elle fait », a déclaré Ben-Shabat, qui est également l’auteur du prochain livre « Gen Z 360: Preparing for the Inevitable Change in Culture, Work, and Commerce ». « Tiktok est une plate-forme qui vous permet d’y aller et d’être vous-même. ‘Soyez vous-même’ est le mantra de la génération Z. Cela ne fait aucun doute. »

« Et quelle est la meilleure façon d’exprimer l’individualité ? La beauté et la mode », a-t-elle déclaré.

À travers toutes les générations, cependant, il y a clairement une adhésion croissante des gens à acheter directement à partir des applications de médias sociaux.

Les ventes du commerce social aux États-Unis devraient augmenter de 35,8% cette année pour atteindre 36,62 milliards de dollars, selon eMarketer. Cela marquerait une légère décélération par rapport à la croissance d’une année sur l’autre de 38,9% en 2020, a déclaré eMarketer, lorsque la pandémie de Covid a gardé plus de gens à la maison et faisant leurs achats depuis leur téléphone. EMarketer définit le commerce social comme des produits ou services commandés via les réseaux sociaux, tels que Facebook, Instagram, Pinterest et TikTok.

Les États-Unis sont à la traîne par rapport à la Chine, qui devrait voir les ventes du commerce social éclipser 351,65 milliards de dollars en 2021, selon les données d’eMarketer.

EMarketer ne ventile pas les dépenses de commerce social par génération. Mais il convient de noter que l’utilisation de TikTok chez les adolescents continue de croître, par rapport à d’autres plateformes sociales. TikTok est désormais la deuxième application de médias sociaux préférée des adolescents, selon une enquête menée auprès de 7 000 adolescents du 19 février au 24 mars par Piper Sandler. Il vole des parts d’Instagram et de Snapchat.

Et plus tôt ce mois-ci, TikTok a annoncé que dans les semaines à venir, il offrira à tous les utilisateurs la possibilité de créer des vidéos. aussi longtemps que 3 minutes. Ce changement pourrait rendre l’application encore plus attrayante pour les influenceurs et les créateurs souhaitant partager du contenu plus long, comme des parcours de mode plus longs ou des tutoriels de beauté.

Quarante et un pour cent des acheteurs de rentrée envisagent d’utiliser les plateformes de médias sociaux pour les aider à décider quoi acheter avant de retourner en classe, selon un sondage Deloitte auprès de 1 200 consommateurs. C’est le pourcentage le plus élevé que Deloitte a suivi au cours des six années où il a posé cette question.

« Les gens sont attirés par l’idée qu’un autre étranger partage des idées, qu’il s’agisse de leur style vestimentaire ou simplement de leurs pensées », a déclaré Leinbach, 43 ans, à propos de ses filles passant du temps sur TikTok.

« Les utilisateurs de TikTok ne veulent pas voir les marques essayer de leur pousser quelque chose. Ils se tournent vers les influenceurs pour s’inspirer », a-t-elle ajouté. « Ils ont aussi, à bien des égards, l’impression d’être leurs propres influenceurs au sein de leurs plus petits réseaux. »