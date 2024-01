Dad’s Garage ramène Jon Carr en tant que producteur exécutif pour élargir la programmation

“Ce qui m’a ramené chez Dad’s, c’est l’opportunité de façonner l’avenir de la comédie en Amérique, qu’il s’agisse de personnes, de formats, de personnages ou de sketches”, a déclaré Carr dans une interview au Atlanta Journal-Constitution. “Je veux mettre à profit tout ce que j’ai appris à Second City et l’appliquer ici.”

Il relèvera de Stoltenberg, qui était avec papa de 2001 à 2009, puis a passé plusieurs années à Chicago et à Los Angeles avant de revenir chez papa en 2020.

“Jon et moi sommes d’accord sur tellement de choses, sur l’endroit où se trouve papa et où il pourrait aller”, a déclaré Stoltenberg. “Il est un véritable atout.”

Stacey Sharer, directrice générale qui supervise les opérations, les budgets et la collecte de fonds, est du même avis : « Jon peut mettre en œuvre la vision de Tim sans avoir besoin de beaucoup de soutien de notre part. Il fait ce qu’il sait.

Dad’s Garage, fondé en 1995, accueille environ 300 spectacles d’improvisation par an dans son théâtre principal de 210 places situé dans le Old Fourth Ward, attirant environ 30 000 spectateurs par an. Le théâtre, qui compte une troupe d’ensemble de 30 personnes, propose également des spectacles corporatifs, des spectacles pour enfants et des camps d’été.

Et Dad’s a travaillé avec d’autres théâtres locaux tels que le Aurora Theatre, le Theatrical Outfit, le Stage Door Theatre, le Serenbe et le Horizon Theatre.

“Notre mission est de développer notre programmation à la fois chez papa et à l’extérieur”, a déclaré Stoltenberg. “Nous voulons emmener papa en dehors d’Atlanta.”

Ils animent également des spectacles autres que l’improvisation pure comme le Club d’écritureun événement littéraire compétitif au cours duquel des écrivains lisent des essais en tête-à-tête, qui a vendu ses billets plus tôt ce mois-ci dans son théâtre.

Crédit : Jenni Girtman Crédit : Jenni Girtman

Carr a déclaré que passer du temps à Second City, qui a nourri des talents allant d’Alan Alda et Bill Murray à Amy Poehler et Steve Carell, était une « opportunité unique dans une vie ». Mais quelques semaines après avoir débuté là-bas, il a dû faire face à un changement de propriétaire : un une société de capital-investissement a racheté Second City. Puis sa femme est tombée enceinte.

Ainsi, début 2022, Carr a décidé de revenir à Atlanta. « Nous avons de la famille ici », a-t-il déclaré. « Nous devions être plus près de chez nous. »

L’histoire de Carr avec papa remonte à deux décennies. Il a commencé à fréquenter Dad’s Garage en 2003.

Selon un essai qu’il a écrit pour le livre du 25e anniversaire de Dad’s Garage, «J’étais un enfant ringard qui faisait l’école à la maison et que certains décriraient comme ‘pas traditionnellement drôle mais drôle à la maison’.» Il a suivi des cours d’improvisation et au début, il était si mauvais qu’il a été suspendu de la scène. Au lieu de s’enfuir dans l’humiliation, Carr a eu une seconde chance et a décidé de rester, pour finalement figurer dans le casting principal de l’ensemble.

Il a été nommé directeur artistique fin 2019 et a passé un an à ce poste avant de rejoindre Second City.

Le théâtre lui-même est presque revenu à là où il était financièrement avant la pandémie, selon Sharer. Elle a dit que Carr serait en mesure d’aider le groupe à but non lucratif, qui a généré 1,86 million de dollars de revenus en 2022générer plus de revenus pour l’avenir.

“C’est un bon pari”, a déclaré Sharer. « Il peut immédiatement intervenir et commencer à bouger, obtenir davantage de programmes et former davantage de personnes. Nous pouvons commencer à atteindre notre plein potentiel.