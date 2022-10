D’adorables bébés tigres qui suivent les traces de leur mère dans la nature vous feront sourire

Bien que les tigres soient des prédateurs au sommet qui chassent seuls, une tigresse prend soin de ses petits jusqu’à ce qu’ils atteignent un an et demi avant qu’ils ne se séparent. Non seulement une tigresse fournit à ses petits de la nourriture et un abri, mais une mère tigresse est également très protectrice envers ses petits. Une vidéo de bébés tigres suivant les traces de leur mère en témoigne. Le dimanche 16 octobre, Susanta Nanda, agente du Service forestier indien (IFS), s’est rendue sur Twitter pour partager une adorable vidéo d’une tigresse traversant un chemin boueux dans ce qui semble être un sanctuaire.

Dans le clip, une jeep composée d’humains semble être à l’arrêt tandis qu’une tigresse croise à bonne distance d’eux. Elle est suivie de ses deux petits, qui marchent lentement sur la pointe des pieds derrière leur mère. Connaissant la présence d’humains autour, l’instinct maternel de la tigresse s’active alors qu’elle continue de regarder ses petits en arrière pour s’assurer qu’ils la suivent. En quelques secondes, la mère disparaît du cadre de la caméra, et juste derrière elle, ses petits aussi, qui marchent d’abord lentement mais commencent ensuite à courir derrière la mère. Tout en partageant l’adorable clip, l’officier de l’IFS a écrit : “Suivez les traces de la mère. Cela mènera à la bonne destination. Regardez la vidéo ci-dessous :

Suivez les traces de la mère. Cela mènera à la bonne destination 💕💕 pic.twitter.com/Ai7THgELuj – Susanta Nanda (@ susantananda3) 16 octobre 2022

Le clip a fait fondre le cœur d’innombrables amoureux des animaux sur le site de micro-blogging. Avec plus de 54 000 vues et plus de 2 000 likes, le tweet est rempli de plusieurs réponses douces saluant la famille des tigres comme “adorable, charmante et mignonne”. Un utilisateur a écrit: “Ces petits pas instables aujourd’hui marcheront pour régner sur la jungle demain.”

Ces petits pas instables d’aujourd’hui marcheront pour régner sur la jungle demain. – Sonali Das (@SonaliD82403754) 16 octobre 2022

Un autre a ajouté: “Toujours bon de voir des tigres nouveau-nés.”

Toujours bon de voir des tigres nouveau-nés. — RamachandranS (@ramseetharamans) 16 octobre 2022

Un autre a souligné: “Et la mère reviendra toujours pour voir pour ses enfants.”

Et la mère reviendra toujours voir pour ses enfants. – Radz parle (@throwball) 16 octobre 2022

Bien que la vidéo semble avoir été filmée dans un sanctuaire, le lieu réel où la vue rare de la famille des tigres a été capturée n’a pas été révélé.

