D’adorables bébés singes torturés, exploités et tués dans des films de tabac à priser YouTube malades pour des clics

Des singes BABY sont torturés, exploités et même tués dans une vague de vidéos YouTube de cruauté malsaine.

Les militants des droits des animaux ont critiqué le géant des médias sociaux pour avoir continué à héberger les clips inquiétants qui semblent faire partie d’une énorme tendance à filmer les vidéos en Asie du Sud-Est.

Des clips troublants découverts par The Sun Online montrent des créatures adorables qui se font étrangler, gifler, menacées avec des pinces ou même tuées en vidéo.

Il n’a fallu que quelques minutes à Sun Online pour trouver de nombreuses vidéos d’abus choquantes – dont certaines ont des centaines de milliers de vues chacune sous le hashtag #monkey_tube.

Beaucoup ont montré que les singes étaient habillés de vêtements et de couches avant d’être tourmentés et torturés – certains comprenant des liens demandant des dons.

Une vidéo que nous avons regardée montrait un homme étranglant un bébé singe – avec le titre de la vidéo vantant, il l’a fait « pleurer très fort ».

Un autre clip montrait les membres d’un singe agrippé alors qu’il était tenu à l’envers et giflé par sa «maman».

Et une autre vidéo montre un singe désespéré accroché à son «papa» avant qu’il ne la jette ensuite dans un lac pour qu’elle puisse «apprendre à nager».

Le Sun Online a trouvé une liste de lecture YouTube de 112 vidéos sur le site intitulé « Kill baby monkeys » qui a été visionnée près de 200 000 fois et comprend diverses vidéos étranges d’abus.

Des commentateurs tordus poussent également les agresseurs et suggèrent diverses façons dont ils peuvent leur nuire, souvent sous le prétexte de la «discipline».

Les commentaires avec des suggestions pour d’autres choses cruelles qui pourraient être faites aux singes sont particulièrement dérangeants Sarah Kite, Action pour les primates

Une autre vidéo montre un bébé primate vêtu de vêtements humains et obligé de marcher debout – ce qui peut endommager sa colonne vertébrale.

La vidéo s’intitule « Abus de Haha, un bébé singe: premières leçons de marche bipède. Attention, drastique! »

Et un autre a une femme qui fait pendre un bébé singe au bord d’un balcon, qui a attiré 78 000 vues.

Pendant ce temps, dans une autre étrange série de vidéos, les singes sont obligés de réaliser des scènes « mignonnes » dans le cadre de scénarios dans un type de feuilleton YouTube en ligne par leurs ravisseurs.

Les nouveau-nés et les nourrissons singes sont placés dans des situations bizarres, bouleversantes ou dangereuses dans ces «spectacles» – qui peuvent finir par les tuer.

Ces feuilletons de singes semblaient être courants au Cambodge où les scènes sont mises en scène pour YouTube.

Les bébés singes sont souvent enlevés à leur mère pour créer un film sur un joli orphelin en détresse.

La tendance la plus inquiétante a été de blesser les plus petits en les plaçant avec des singes adultes – qui ne sont pas leurs mères – les amenant à être rejetés, tombant parfois des arbres et se blessant ou tuant.

Placer les nourrissons dans des situations dramatiques est également courant, car les agresseurs tentent de gagner des vues sur YouTube.

Ces affiches recevront de l’argent de YouTube grâce à leurs notes de spectateurs.

Dans une vidéo, un bébé peut être vu en train de se noyer dans l’eau, le caméraman ne faisant aucune tentative pour le sauver.

On voit alors sa mère accourir à sa rescousse.

L’organisation de défense des animaux PETA a déclaré au Sun Online: « Les politiques existantes de YouTube devraient voir ces chaînes horribles supprimées immédiatement, mais leur modération de contenu – et leur réponse à PETA – a fait défaut. »

La semaine dernière, lors d’une rare arrestation, les autorités indonésiennes ont confisqué trois singes macaques, qui ont été maintenus enchaînés dans de minuscules cages et régulièrement torturés pour des vidéos YouTube.

Le Tribune de Wartakota a rapporté comment Rian Mardiansyah aurait lancé des pétards près d’eux, les aurait aspergés de jets d’eau, enduit de piment et de colle dans leur nourriture, et les aurait fait se battre pour des friandises et les faire frapper par de petits enfants.

Les clips ont ensuite été postés les vidéos sur YouTube et ont demandé des dons via son compte PayPal.

Sarah Kite, co-fondatrice de l’association à but non lucratif Action for Primates, a déclaré: «Fondamentalement, ces singes étaient torturés et des images de cette torture et de leurs souffrances ont été filmées et diffusées sur YouTube.

«Un tel comportement ne doit pas être toléré et nous sommes très encouragés par la réaction des autorités indonésiennes de la manière dont elles l’ont fait.

« Les commentaires de soutien postés par les téléspectateurs, avec des suggestions pour d’autres choses cruelles qui pourraient être faites aux singes, étaient particulièrement dérangeants. »

Il a également récemment émergé des singes sont utilisés comme travail forcé dans les fermes.

Un rapport choquant de l’association de défense des droits des animaux PETA le mois dernier a révélé que ces créatures sont utilisées dans la production de produits de noix de coco de supermarché courants comme l’huile, le lait et le yogourt.

Le marché du lait valant à lui seul jusqu’à 315 millions de livres sterling dans le monde, les singes sont faits pour escalader des arbres de 100 pieds et ramasser jusqu’à 1000 noix de coco par jour.

La Thaïlande est depuis longtemps réputée pour l’exploitation abusive des animaux, les touristes pouvant payer pour monter des éléphants captifs enchaînés et battus, et des tigres «sous sédation» seraient utilisés comme accessoires pour les selfies dans les soi-disant sanctuaires.

Une porte-parole de YouTube a déclaré: « YouTube des lignes directrices interdire le contenu comportant de la violence – cela inclut la maltraitance des animaux

« Tout contenu signalé qui enfreint nos politiques est immédiatement supprimé de YouTube. Après examen, les deux chaînes ont été fermées pour violation du règlement de la communauté. »