‘Dadi Ji’ vendant des chocolats à Mumbai Local trouvé par une ONG, refuse l’aide monétaire

La vidéo d’une dame âgée vendant des chocolats dans un train est récemment devenue virale ; même si son courage imposait le respect alors qu’elle suivait son chemin avec un sourire sur son visage, il était un témoignage révélateur de notre époque. Une classe de personnes ne voyant jamais la retraite du travail et la classe privilégiée poétique sur leur « esprit » ne vaut pas la peine d’être romancée, mais des choses merveilleuses peuvent parfois sortir des efforts collectifs d’Internet.

La présidente de la Commission de Delhi pour les femmes, Swati Maliwal, avait partagé la vidéo de la dame plus tôt, exhortant tout le monde à acheter ses produits. Alors que la vidéo est devenue virale, la Fondation Hemkunt s’est lancée dans une recherche incessante de “Dadi ji”. Après 48 heures à la chercher dans les trains locaux de Mumbai, ils l’ont finalement trouvée, comme l’a partagé le fondateur de l’organisation, Harteerath Singh Ahluwalia.

Quand ils l’ont trouvée, Dadi ji a refusé toute aide monétaire. Au lieu de cela, ils ont acheté tous les chocolats qu’elle vendait. « Grand-mère dégage une détermination pure, une estime de soi sans compromis et un amour honnête pour la vie qui la distingue. Nous allons maintenant rencontrer grand-mère chaque semaine et nous essaierons de l’aider de toutes les manières possibles. Pour l’instant, notre cœur est plein de respect et d’amour pour grand-mère et nos mains débordent de chocolats », a tweeté Ahluwalia.

Cela a commencé avec une vidéo aléatoire que nous avons rencontrée sur les réseaux sociaux où Dadi ji pouvait être vu en train de vendre des trucs dans un train local à Mumbai pour gagner sa vie. Notre équipe est immédiatement passée à l’action et s’est mise à sa recherche avec la ferme intention de l’aider de toutes les manières possibles. pic.twitter.com/Uzyr9O4hAZ – Harteerath Singh Ahluwalia (@HarteerathSingh) 7 septembre 2022

Grand-mère dégage une détermination pure, une estime de soi sans compromis et un amour honnête pour la vie qui la distingue. Nous allons maintenant rencontrer grand-mère chaque semaine et nous essaierons de l’aider de toutes les manières possibles. Pour l’instant, notre cœur est plein de respect et d’amour pour grand-mère et nos mains débordent de chocolats – Harteerath Singh Ahluwalia (@HarteerathSingh) 7 septembre 2022

Même si l’incident nous laisse le cœur plein, il nous rappelle combien de personnes vivent leur vie dans un travail intense et, le plus souvent, n’en voient pas les fruits.

