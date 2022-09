Daddy Yankee rencontre son fan de 90 ans qui lutte contre le cancer

La plupart d’entre nous rêvent de rencontrer notre célébrité préférée dans la vraie vie. Et pour cette grand-mère de 90 ans, le rêve est enfin devenu réalité lorsqu’elle a rencontré son rappeur et chanteur préféré Daddy Yankee lors d’un concert au Madison Square Garden de New York. La femme âgée, qui lutte contre le cancer de l’utérus depuis près d’un an, a non seulement obtenu une place au premier rang du concert, mais a également rencontré son chanteur préféré dans les coulisses. Toute la série d’événements a été enregistrée et partagée sur les réseaux sociaux par la petite-fille de la femme, qui a également prévu cette surprise pour elle.

La bobine Instagram désormais virale commence avec la vieille femme qui écoute la chanson de Daddy Yankee à la télévision même lorsqu’elle est à l’hôpital. The Reels se déplace pour montrer l’homme de 90 ans qui attend le chanteur de Despacito dans les coulisses avec son cadre photo. Il sort pour la saluer. Papa donne également un câlin chaleureux à son plus ancien fan et signe le cadre photo. Dans le clip, la petite-fille de la femme a également mentionné que le chanteur était si gentil qu’il leur a donné des sièges au premier rang lors du concert.

“Les rêves deviennent réalité. C’est ma grand-mère, Mami Flor. Mami Flor a 90 ans, elle lutte contre un cancer de l’utérus depuis près d’un an maintenant et son plus grand rêve était de rencontrer Daddy Yankee. Elle l’aime depuis des années et sa musique a été son plus grand soutien pendant ses traitements. Je veux d’abord remercier Dieu de toujours écouter mes prières. Je suis tellement reconnaissante d’avoir pu réaliser son rêve. Merci Daddy Yankee pour ta chérie et pour avoir été si gentil, gentil et aimant avec ma grand-mère », a lu la légende postée avec la vidéo.

La vidéo a recueilli plus de 7 000 vues depuis sa mise en ligne.

Cependant, ce n’est pas le premier clip de ce genre du doux geste d’une célébrité pour ses fans. En 2018, Johnny Depp a rendu visite aux patients pédiatriques en tant que Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes dans un hôpital parisien.

