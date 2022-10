Dach revient aux Rockets de Kelowna après son séjour au camp d’entraînement de la LNH – Kelowna Capital News

Le meilleur marqueur des Rockets de la saison 2021-2022 de la WHL est de retour.

Colton Dach portera à nouveau l’Ogopogo sur sa poitrine cette année, étant de retour à Kelowna après un passage pré-saison avec les Blackhawks de Chicago de la LNH.

Dach a inscrit 79 points en 61 matchs lors de sa première année avec les Rockets, dont 29 buts. Il a été repêché par les Blackhawks au deuxième tour, 62e au total, en 2021.

Dach a été nommé sur la première équipe d’étoiles de la division BC de la WHL pour ses efforts la saison dernière.

On ne sait pas encore s’il rejoindra ses coéquipiers pour le choc de ce soir avec les Thunderbirds de Seattle, mais il devrait certainement être dans l’alignement mardi lorsque les Rockets visiteront les Royals de Victoria. Le joueur de centre renforcera une formation déjà très offensive qui est sur une séquence de deux victoires consécutives.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de Kelownhockey juniorKelowna RocketsNHLWHL