Dach obtient le « C » pour les Rockets de Kelowna – Kelowna Capital News

Les Rockets de Kelowna ont nommé leur groupe de leadership pour la saison 2022-23.

L’équipe a annoncé le groupe après avoir commencé la saison 2-2-1 en attendant que les joueurs se joignent à l’équipe après avoir été libérés des équipes de la LNH.

L’entraîneur Kris Mallette a nommé Colton Dach le 27e capitaine de l’histoire de l’équipe, lundi 10 octobre. Dach a été réaffecté aux Rockets vendredi 7 octobre depuis le camp d’entraînement des Blackhawks de Chicago.

“Colton est notre choix cette saison en tant que capitaine des Rockets en raison de ses relations au sein de notre vestiaire et de notre personnel”, a déclaré Mallette. «Il sera fortement appuyé sur la glace pour montrer l’exemple dans toutes les situations avec son éthique de travail et son professionnalisme, mais surtout pour représenter les Rockets hors de la glace en tant que capitaine de l’équipe. Il sera entouré d’un excellent groupe de soutien qui a chacun des attributs uniques et complétera Colton et notre équipe dans la bonne direction.

Dach a été le meilleur marqueur des Rockets avec 79 points (29 buts, 50 passes) et a été capitaine adjoint la saison dernière.

“C’est un grand honneur que Kris et Bruce m’aient nommé capitaine des Rockets cette saison”, a déclaré Dach. « C’est un privilège d’être dans la même compagnie que tant de grands leaders au sein de l’organisation qui ont été capitaines avant moi. Entamant ma quatrième année dans la WHL, j’ai eu la chance d’avoir appris de nombreux types de leaders différents. Je vais m’appuyer sur cela tout en ajoutant ma propre vision avec l’aide de notre groupe de leadership pour diriger cette équipe dans la bonne direction sur et hors de la glace. Nous avons une excellente équipe cette saison et j’ai hâte de voir ce que nous ferons en tant que groupe.

Quant au reste du groupe de leadership, l’attaquant Adam Kydd a été nommé capitaine adjoint à temps plein. Pendant que les Rockets jouent à domicile, l’attaquant Andrew Cristall et le défenseur Elias Carmichael seront également capitaines adjoints tandis que l’attaquant Max Graham et le défenseur Jackson DeSouza arboreront le « A » sur la route.

Le moment où l’équipe a appris de l’entraîneur-chef Kris Mallette que Colton Dach a été nommé 27e capitaine de l’équipe, et que Kydd, Carmichael, DeSouza, Graham et Cristall seront ses adjoints. pic.twitter.com/2ppuTO0Ogg – Fusées de Kelowna (@Kelowna_Rockets) 10 octobre 2022

En dépit d’être 2-2-1 pour commencer l’année, la première ligne des Rockets Kydd, Cristall et Gabriel Szturc a été presque imparable. Le trio a cumulé 40 points au cours des cinq premiers matchs de l’équipe.

