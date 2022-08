D’accord! Tu ferais mieux d’être amoureux

Les dernières stars à avoir orné la couverture numérique de ÉBÈNE Magazine provoquent une hystérie œil-cœur et nous sommes totalement là pour ça ! Cela donne “Nous allons ensemble, vraiment mal” – même si les deux ne font clairement qu’agir.

Notre beau chocolatier préféré, Kofi Siriboe, et sa principale dame dans Own’s Reine SucreBianca Lawson, décrivent l’amour noir à son meilleur pour la couverture numérique d’août de la publication.

La dernière saison de Reine Sucre diffusé le 6 septembre et pendant six ans, nous avons observé ces personnages se développer au fil du temps. Nous avons toujours été en mesure de comprendre la transparence des personnages Ralph Angel et Darla et cette même authenticité est affichée dans la diffusion numérique d’EBONY.

La séance photo a eu lieu à la Nouvelle-Orléans et le photographe Keith Major, ainsi que Kofi et Bianca, ont pu capturer la passion, la culture, l’amour et la résilience dans les photos.

Ces mêmes éléments nous ont fait tomber amoureux de leur relation dès le début.

Nous avons été témoins des hauts et des bas de ce couple et nous ne sommes pas encore tout à fait prêts à les laisser partir. Nous avons vu Ralph et Darla traverser des dépendances, des traumatismes, des découvertes de soi, des mensonges et de l’amour, ainsi que le jeu malheureux auquel beaucoup de couples peuvent s’identifier. Cependant, nous avons enduré le trajet avec ces deux-là et nous avons hâte de voir leur histoire d’amour se développer au cours de la saison à venir.

S’exprimant sur Ralph Angel et Darla, Kofi a expliqué à ÉBÈNE:

“L’amour est un élément tellement dimensionnel. Nous rencontrons d’abord Darla et Ralph Angel dans un endroit dysfonctionnel. Nous ne savons pas grand-chose sur eux, mais nous apprenons leur histoire à travers leur douleur. Et juste pour voir que même à travers cette douleur, l’amour existait toujours et que, qu’ils le sachent ou non, la douleur les reliait uniquement parce que l’amour en était la source.

Considérant à quel point la couverture d’EBONY est grésillante, certains fans pensent que Kofi et Bianca pourraient être un élément, mais les deux ont expliqué à ÉBÈNE qu’ils ont juste une forte AMITIÉ.

“Je pense que notre véritable amitié entre d’une manière ou d’une autre dans les personnages”, a déclaré Bianca ÉBÈNE. “Je sens que je peux tout lui dire et je pense qu’il ressent la même chose.”

C’est le lien incassable pour nous !

Kofi a également parlé de l’authenticité que lui et Bianca partagent en tant que duo dynamique.

« Je pense juste que cela crée un équilibre. Si nous essayons vraiment de nous développer et d’évoluer en tant qu’êtres humains, en tant qu’hommes, en tant que femmes, il est absolument nécessaire de représenter toutes les dimensions et les couches des relations. C’est déséquilibré comment nous voyons les hommes toujours d’une certaine manière, et les femmes d’une certaine manière. Donc, juste changer les rôles et s’approprier le récit – tout en restant vrai et authentique – je pense que c’est puissant.

Hors écran, Bianca et Kofi sont en effet proches. Le voyage des filles L’acteur a appelé Bianca son “OG” car l’actrice a 15 ans son aînée et joue depuis le début des années 90.

“Je fais ça depuis longtemps, et il est un peu plus récent, mais parfois c’est aussi juste l’âme et le cœur des gens”, a-t-elle déclaré. “Vous vous connectez avec qui vous vous connectez pour une raison quelconque et c’est au-delà de l’âge ou de l’expérience.”

Malheureusement, Reine Sucre revient à OWN pour sa septième et dernière saison sur Mardi 6 septembre à 20 h HE / PT sur OWN.

Serez-vous en accord? Faites-nous savoir ci-dessous!