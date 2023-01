D’accord, Einstein ! Brittany Bell dit qu’elle et le fils de 5 ans de Nick Cannon passent des tests d’or au niveau de la 4e année

La vidéo a ensuite montré des articles avec les résultats d’une évaluation des compétences effectuée par le tout-petit, qui a commencé la deuxième année à 5 ans.

“Golden a été testé pour ses capacités, et il est en quatrième année”, a poursuivi Brittany. « Bien qu’il n’ait même pas six ans, il est en deuxième année. Il marque dans tout au niveau de la quatrième année. Ceci est incroyable. Il m’a époustouflé. Il m’inspire.

On dirait que Golden a un bel avenir devant lui !

En plus de Golden, Bell partage également sa fille Powerful Queen, 2 ans, et son fils Rise Messiah, 4 mois, avec Cannon. Les Chanteur masqué l’hôte est également papa de jumeaux de 11 ans, Monroe et Moroccan avec l’ex Mariah Carey; Legendary Love, 6 mois, avec le mannequin Bre Tiesi; et sa fille Onyx Ice, 4 mois, avec l’ancien Le prix est juste modèle LaNisha Cole.

Cannon est également papa de jumeaux Zion et Zillion, 19 mois, avec Abby De La Rosa, qui a récemment accueilli leur troisième enfant, sa fille Beautiful Zeppelin, 10 semaines. Il partage également deux enfants avec Alyssa Scott – sa fille Halo Marie, 6 semaines, et son fils Zen, décédé à 5 mois en décembre 2021 après avoir reçu un diagnostic de cancer du cerveau.