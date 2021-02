Si vous n’avez pas encore trouvé le génial OK de ce mois-ci! Beauty Edit box, il est encore temps – et c’est maintenant une affaire encore plus importante que d’habitude.

La boîte de ce mois-ci regorge de magnifiques produits de beauté propres et verts d’une valeur de plus de 50 £ – et nous vous offrons une dernière chance de mettre la main dessus pour seulement 16 £, sans engagement.

Pour un temps limité seulement, nous proposons notre Taster Box pour seulement 16 £ (généralement 20 £), ce qui signifie que vous pouvez déguster le dernier OK! Beauty Edit Box avec une économie énorme de plus de 30 £! Vous devrez cependant être rapide, car cette boîte n’est disponible à l’achat que jusqu’à minuit le lundi.

La boîte de ce mois-ci contient SEPT friandises durables triées sur le volet par OK! équipe de beauté, dont trois en taille réelle – d’une valeur totale de 52 £.

Il s’agit d’un achat unique, mais si vous aimez la modification, vous pouvez facilement vous inscrire pour recevoir la boîte mensuellement, à partir de 13 £ par mois, P&P compris.

Voici ce que vous trouverez dans la boîte …

Désinfectant pour les mains bio végétalien rechargeable Beauty Kitchen, taille normale, d’une valeur de 7,50 £

Un sac à main essentiel, non seulement il garde les insectes à distance, mais il sent bon et est livré dans une bouteille en aluminium chic à la fois recyclable ET recyclée.

Beauty Kitchen Abyssinian Oil Handbag Beauty Balm, taille réelle, d’une valeur de 12,50 £

Véritable multi-tâches, ce baume peut être utilisé comme nettoyant, hydratant intensif, baume à lèvres et même shaper à sourcils. Vous trouverez un pot de taille réelle à l’intérieur de la boîte.

Aroma Active Laboratories Sleep Mist, d’une valeur de 10 £

Un autre produit de taille normale, qui contient un mélange relaxant de lavandin, de valériane, d’ylang ylang et de bois de bouddha vous aide à vous détendre. C’est un incontournable si vous avez du mal à obtenir vos huit heures en ce moment.

Crème pour le visage Balance Me Moisture Rich, d’une valeur de 12 £

Cet hydratant nourrissant regorge d’huiles essentielles apaisantes, d’acides gras repulpants et de chicouté arctique riche en antioxydants pour calmer les rougeurs, soulager les irritations et reconstruire votre barrière cutanée. C’est un indispensable de la peau en hiver.

REN Clean Skincare Perfect Canvas Clean Jelly Oil Cleanser, d’une valeur de 3,75 £

Cette formule de gelée 100% naturelle est parfaite pour nettoyer la peau – même un maquillage imperméable – sans irriter. Il est idéal pour tous les types de peau, y compris les peaux sèches et sensibles, et il se présente dans le célèbre emballage écologique de REN.

Maui Moisture Revive & Hydrate + Shea Butter Shampoo and Conditioner, d’une valeur de 3,99 £ l’unité

Ramenez les cheveux abîmés à la santé avec ce duo hydratant de lavage des cheveux, qui nourrira vos cheveux sans tensioactifs sulfatés, silicones, huiles minérales et colorants artificiels.

Tout sera livré joliment emballé dans notre élégant OK rouge! Boîte d’édition de beauté.

Ne tardez pas, car cette offre se termine à 23h59 le lundi 15 février.