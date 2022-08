DACA est en danger. La dernière décision de l’administration Biden pour le sauver pourrait ne pas fonctionner.

L’administration Biden tente à nouveau de renforcer le programme d’action différée pour les arrivées d’enfants (DACA) contre les contestations judiciaires en cours qui menacent de révoquer les protections de milliers d’immigrants.

Cet effort est un signal important de l’engagement de l’administration Biden envers le programme, mais est loin d’être une solution parfaite. Alors que la règle finale de plus de 450 pages, en vigueur le 31 octobre, codifierait formellement le DACA en tant que réglementation fédérale, elle offrira aux «DREAMers» actuels – des immigrants non autorisés qui sont venus aux États-Unis alors qu’ils étaient enfants – peu de protection immédiate. Il n’autorise pas non plus de nouvelles applications DACA pour le moment, réduisant son impact aux plus de 600 000 personnes actuellement inscrites au programme.

“Aujourd’hui, nous remplissons notre engagement de préserver et de renforcer le DACA en finalisant une règle qui renforcera les protections, comme l’autorisation de travail, qui permettent aux Rêveurs de vivre plus librement et d’investir plus pleinement dans leurs communautés”, a déclaré le président Joe Biden dans un communiqué. mercredi.

Depuis que l’ancien président Barack Obama a créé le programme en 2012 via une action de l’exécutif, le programme a protégé plus de 800 000 DREAMers de l’expulsion et leur a permis de demander des permis de travail. Cependant, les récentes contestations judiciaires du programme l’ont mis en danger, ce qui a conduit l’administration Biden à publier la nouvelle règle.

Comme il reste encore plus de deux mois avant l’entrée en vigueur de la règle, le statu quo immédiat ne changera pas, ce qui signifie que ces contestations judiciaires pèsent toujours sur le programme et que les DREAMers ne sont pas protégés contre de nouvelles contestations dans l’intervalle.

Même une fois la règle entrée en vigueur, les tribunaux pourraient encore invalider le programme comme illégal. Si la règle est mise en œuvre avec succès et que Biden n’est pas réélu en 2024, son successeur pourrait potentiellement l’annuler, mais devrait probablement passer par le processus ardu d’élaboration de règles fédérales pour le faire. À cause de tout cela, la règle ne remplace pas la codification du programme dans la loi fédérale, qui est la seule mesure à toute épreuve qui assurerait sa survie contre les attaques des faucons anti-immigrants.

“Alors que la nouvelle règle de l’administration Biden envoie un message clair que le DACA fonctionne, nos communautés ont besoin de plus”, a déclaré Marielena Hincapié, directrice exécutive du National Immigration Law Center, dans un communiqué. “Le renforcement du DACA est une étape cruciale, mais il ne remplace pas l’action du Congrès.”

Ce que la règle fait – et ne fait pas –

La règle remplace les orientations politiques énoncées dans la note de service de 2012 qui a créé le DACA, en maintenant les critères d’éligibilité préexistants et le processus permettant aux candidats au DACA de demander un permis de travail. Il affirme également que le DACA n’est pas une forme de statut légal, mais que les bénéficiaires du DACA sont considérés comme “légalement présents” à certaines fins – et qu’ils ne devraient pas être prioritaires pour l’expulsion.

Mais la règle n’est pas une panacée. L’ancien président Donald Trump a fermé le DACA aux nouveaux candidats, mais a cessé de démanteler complètement le programme après que la Cour suprême l’en ait empêché dans une décision de juin 2020. L’administration Biden a brièvement repris le traitement des nouveaux candidats, approuvant quelque 1 900 personnes pour le statut DACA au cours des cinq premiers mois de 2021, avant qu’un juge fédéral du Texas n’ordonne de l’arrêter. Environ 1,1 million de personnes auraient été éligibles pour postuler au programme à la fin de 2021. Pour l’instant, cette ordonnance du tribunal reste en place, même malgré la nouvelle règle.

Les défenseurs des immigrés ont également appelé l’administration Biden à mettre à jour les critères d’éligibilité au programme, qui, selon eux, sont obsolètes. Selon les critères actuels, les candidats doivent avoir moins de 31 ans au 15 juin 2012 et avoir résidé de manière continue aux États-Unis depuis au moins le 15 juin 2007, entre autres exigences. Ces dates d’éligibilité n’ont pas été mises à jour depuis la création du programme.

Le ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu aux commentaires expliquant pourquoi la règle n’a pas mis à jour les conditions d’éligibilité, mais c’est probablement par crainte de contestations judiciaires.

Le fait que la règle ait autorisé le processus d’élaboration de la réglementation fédérale – qui impliquait de solliciter et d’examiner plus de 16 000 commentaires du public – pourrait la rendre plus robuste aux contestations judiciaires que la note de service de 2012. Mais le programme est toujours sous la menace immédiate d’un procès en cours devant la Cour d’appel du cinquième circuit des États-Unis, et d’autres contestations de la règle sont prévues.

Si le cinquième circuit annule le DACA comme prévu, une moyenne de 5 000 bénéficiaires du DACA chaque semaine au cours des deux prochaines années perdront leur capacité à travailler et deviendront vulnérables à l’expulsion, selon Todd Schultele président du groupe de défense des immigrés FWD.us.

“Compte tenu de ce fait, il est absolument essentiel que les bénéficiaires actuels du DACA demandent des renouvellements dès qu’ils sont éligibles et consultent un avocat au sujet de leurs options”, a-t-il écrit dans un communiqué pour le groupe sur Twitter.

Le DACA a été victime d’un blocage au Congrès

Les versions de la loi DREAM, qui auraient codifié le programme DACA dans la loi fédérale et fourni un chemin vers la citoyenneté aux DREAMers, ont échoué pendant des années.

En mars 2021, une série de négociations bipartites a échoué. Un groupe bipartisan de sénateurs – comprenant les sénateurs Dick Durbin (D-IL), Alex Padilla (D-CA), Thom Tillis (R-NC) et John Cornyn (R-TX) – a relancé les pourparlers sur la réforme de l’immigration en avril, mais a encore réaliser des progrès significatifs.

L’une des raisons en est que les républicains ont montré peu d’intérêt à adopter la loi DREAM ou une législation similaire à moins qu’elle ne soit associée à des mesures de sécurité renforcées aux frontières, ce que les démocrates ont rejeté. Cependant, en raison de la majorité d’une voix des démocrates au Sénat, ils ont besoin de l’adhésion des républicains pour surmonter toute obstruction et adopter des lois.

Les démocrates ont tenté de faire cavalier seul l’année dernière et d’adopter des réformes de l’immigration dans un projet de loi sur les dépenses sociales par la réconciliation budgétaire, qui ne nécessite qu’une majorité simple pour être adoptée, mais le parlementaire du Sénat a rejeté plusieurs de leurs propositions, arguant que les nouvelles politiques violaient les règles de réconciliation.

La réforme de l’immigration reste largement populaire : un sondage réalisé en juin 2021 par l’American Civil Liberties Union a révélé que 72 % des électeurs soutiennent le DREAM Act. Cependant, des sondages comme celui-ci n’ont pas fait grand-chose pour influencer les législateurs du GOP, et à quelques mois des élections de mi-mandat, les républicains sont encore moins incités à aider les démocrates à réaliser leur objectif à long terme de protéger les RÊVEURS.

Et, en retardant l’action, les républicains pourraient être en mesure de renforcer leur position de négociation sur la question. Si les républicains reprennent le contrôle de la Chambre, comme on s’y attend généralement, les chances d’adopter la loi DREAM sans que les démocrates acceptent au moins certaines demandes du GOP à la frontière sont incroyablement minces.

S’il y a une lueur d’espoir pour les Rêveurs, c’est peut-être dans le compromis du Sénat sur un autre sujet très controversé : le contrôle des armes à feu. Le Congrès était dans une impasse sur le contrôle des armes à feu depuis la fusillade de 2012 à l’école élémentaire Sandy Hook à Newtown, Connecticut. Mais une série de fusillades de masse majeures a finalement galvanisé suffisamment de soutien bipartisan pour adopter un paquet de sécurité des armes à feu plus tôt cette année qui n’est pas allé aussi loin que les démocrates le souhaitaient, mais qui a tout de même introduit des réformes sur mesure. Avec la bonne motivation, les défenseurs de l’immigration espèrent qu’un type de négociation similaire pourrait également être possible sur l’immigration.