Alors que Washington est largement dans l’impasse politique quant à la réglementation des plateformes de médias sociaux de toutes sortes, ces États républicains ont commencé à mobiliser une stratégie juridique unique au cours de l’année écoulée, en utilisant leurs lois existantes sur la protection des consommateurs pour alléguer que TikTok trompait les utilisateurs sur ses allégations de sécurité et sa relation avec le propriétaire basé en Chine ByteDance, et pourrait constituer une menace pour la sécurité nationale.

L’objectif, disent les avocats, est de contourner une loi de 1996 – l’article 230 du Communications Decency Act – qui protège les sites Web contre les poursuites judiciaires pour la plupart du contenu que d’autres personnes publient sur leurs sites.

“Ils ne bénéficient pas de l’immunité prévue par l’article 230 pour induire les consommateurs en erreur sur le contenu de leur plate-forme”, a déclaré David Thompson, associé directeur chez Cooper and Kirk et avocat principal pour les affaires TikTok de l’Indiana et de l’Arkansas.

Le procureur général républicain du New Hampshire, John Formella, a abordé la question directement lors d’une conférence de presse à la suite du procès multi-états de Meta mardi : « Nous pensons que la défense de l’article 230 sera l’une des défenses que Meta soulève. Nous ne pensons pas que cela réussira.

Les 50 États et le District de Columbia ont leurs propres lois sur la protection des consommateurs – connues sous le nom de lois sur les actes et pratiques déloyales et trompeuses, remontant aux années 1970 et 1980 – qui ont été intentionnellement rédigées de manière large pour englober les nouvelles technologies.

Il y a deux semaines, le procureur général de l’Utah a déposé une plainte procès pour la protection des consommateurs contre TikTok, affirmant que l’application nuit aux enfants et trompe les utilisateurs sur leurs liens avec son propriétaire basé à Pékin, ByteDance. Qui a suivi deux costumes de l’Indiana et deux de l’Arkansas déposée au cours de l’année écoulée, alléguant des allégations similaires selon lesquelles l’application vidéo virale propose des contenus dangereux aux enfants et que sa connexion avec la Chine menace la sécurité des données des consommateurs.

Le procès fédéral multiétatique et les procès étatiques qui l’accompagnent contre Meta atterri mardi . Les procureurs généraux républicains et démocrates de 41 États et du District de Columbia ont suivi en grande partie la même stratégie, en poursuivant pour des raisons de protection des consommateurs. Le procès fédéral allègue également que Meta a également violé une loi fédérale sur la vie privée des enfants.

TikTok et Meta ripostent. TikTok a décidé de rejeter le premier procès intenté par l’Indiana et a également défendu les garanties qu’il met en place pour les enfants, notamment un délai automatisé de 60 minutes pour les utilisateurs de moins de 18 ans et un contrôle parental pour les comptes créés par des adolescents. “Nous continuerons à travailler pour assurer la sécurité de notre communauté en relevant les défis à l’échelle de l’industrie”, a déclaré Michael Hughes, porte-parole de TikTok, à POLITICO.

De même, Meta a critiqué les poursuites, disant que ça a fait plus de 30 modifications de conception au cours des dernières années pour améliorer la sécurité des enfants dans l’ensemble de ses produits. “Nous sommes déçus qu’au lieu de travailler de manière productive avec les entreprises du secteur pour créer des normes claires et adaptées à l’âge des nombreuses applications utilisées par les adolescents, les procureurs généraux aient choisi cette voie”, a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué.

Les États et les entreprises pourraient s’engager dans un combat long et coûteux.

Les nouvelles combinaisons radicales ont établi une comparaison avec les poursuites multiétatiques contre Big Tobacco dans les années 1990, qui a mis des années à être résolue, a conduit à un Règlement de 206 milliards de dollars et a finalement réduit ce qui semblait autrefois être une industrie imparable.

Eric Goldman, professeur de droit sur Internet à la faculté de droit de l’Université de Santa Clara, a qualifié ces comparaisons de « mal informées », car les plateformes en ligne sont des produits vocaux qui bénéficient de protections juridiques qualitativement différentes de celles des produits du tabac – y compris le premier amendement. “Je pense donc qu’aucun des précédents impliquant d’autres types de biens ou de services nuisibles ne prédit ce qui se passera dans les cas de discours”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les poursuites intentées par les États semblent s’attaquer au contenu sous-jacent lui-même, ce qui finirait par faire échouer l’argument des États. “Si la dépendance concerne la consommation de contenu tiers”, a-t-il déclaré, “nous revenons au même point où l’article 230 dit que les États ne peuvent pas aller.”

Vera Eidelman, avocate à l’Union américaine des libertés civiles, a déclaré que contrairement aux produits du tabac qui sont nocifs pour la santé, « il est important de noter que des choses vraiment précieuses se produisent sur les réseaux sociaux ». Les plateformes permettent aux enfants d’accéder à des informations qu’ils n’auraient peut-être pas trouvées autrement et de se connecter à des communautés en dehors de leur localité.

L’approche novatrice de la nouvelle série de procès – et les défis auxquels les États sont désormais confrontés – mettent en évidence un vide dans le droit fédéral. Malgré les critiques bipartites à l’encontre des plateformes de médias sociaux, aucun des projets de loi sur la confidentialité et la sécurité numériques présentés ces dernières années n’a été adopté. La pression est également venue de la Maison Blanche, le président Joe Biden faisant pression pour que les législateurs agissent et son chirurgien général américain avertissant que l’utilisation prolongée d’applications de médias sociaux comme Instagram et TikTok nuit à la santé mentale des enfants. Mais alors que le Congrès est confronté à une bataille difficile pour adopter toute sorte de législation sur la sécurité, Washington ne dispose que de peu ou pas d’outils pour maîtriser les plateformes de médias sociaux, ce qui transfère en grande partie l’élan vers les États.

« Cela montre vraiment que le Congrès est abandonné. Le Congrès ne fait rien à ce sujet », a déclaré le sénateur. Josh Hawley (R-Mo.), des poursuites au niveau de l’État contre TikTok et Meta. En tant qu’ancien procureur général du Missouri, il avait déjà ouvert une enquête sur Les pratiques de Facebook en matière de données . « Une grande coalition comme celle-ci a été très efficace dans le cas du tabac, elle a été très efficace dans le cas des opioïdes en tant que moteur du changement. »

Le sénateur Brian Schatz (D-Hawaii) a souligné une ironie : les entreprises technologiques ont peut-être involontairement intenté des poursuites contre elles-mêmes en faisant pression si fort contre les lois fédérales. «C’est le résultat du succès de leur stratégie. Cela va être désastreux pour eux jusqu’à ce qu’ils améliorent leurs produits », a-t-il déclaré, « et jusqu’à ce qu’ils réfléchissent à la nécessité de lois fédérales ».

TikTok pourrait être la prochaine cible d’un autre vaste procès intenté par un État de coalition. Le procureur général démocrate du Colorado, Phil Weiser, aide à diriger un enquête sur la protection des consommateurs de 46 procureurs généraux sur les dommages présumés de l’application vidéo virale à la santé mentale des enfants. Ils reçoivent toujours des documents en enquête préalable.

La poursuite multi-États contre Meta est le résultat d’une enquête similaire sur Instagram lancée par le procureur général démocrate de Californie, Rob Bonta, et un groupe d’autres procureurs généraux d’État. en novembre 2021, après que la lanceuse d’alerte de Facebook, Frances Haugen, a témoigné devant le Congrès qu’Instagram savait que ses algorithmes poussaient des contenus alimentaires malsains aux adolescentes.

“Notre enquête sur Meta ne portait en aucun cas uniquement sur Meta – elle portait sur des défis plus larges, et la question TikTok nous préoccupe également beaucoup”, a déclaré Weiser.

Entre-temps, le gouvernement américain et plus de 30 États ont interdit TikTok sur les appareils appartenant au gouvernement. Montana est allé plus loin adopter une loi cet été, interdisant spécifiquement TikTok en tant que menace à la sécurité nationale. Cependant, cette loi est aujourd’hui confrontée à une Défi du premier amendement et un juge est apparu sceptique quant à sa légalité .

En fin de compte, les poursuites pourraient prendre beaucoup de temps à être résolues. Weiser a souligné qu’il recherchait des remèdes dynamiques – du moins pour les produits Meta – qui soient adaptatifs, afin que les nouvelles fonctionnalités n’aient pas les mêmes tendances addictives que leurs produits actuels.

« Cela va donc nous obliger à être réfléchis, créatifs et efficaces. Nous sommes à la hauteur de ce défi et nous allons le poursuivre avec autant de vigilance que possible », a-t-il déclaré.