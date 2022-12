D’abord la diffusion, puis la colère: les Britanniques ont riposté à Harry et Meghan à propos d’un documentaire – National

Le documentaire Netflix du prince Harry et Meghan Markle n’est pas tout à fait le travail à succès de la famille royale que beaucoup de gens étaient en espérant je m’attendais à ce que ce soit le cas, mais cela ne veut pas dire que cela ne cause pas de troubles médiatiques à l’étranger.

Le premier volume des docuseries a été lancé jeudi sur la plateforme de streaming, réprimandant les médias britanniques pour ce que le duc et la duchesse de Sussex disent être une couverture raciste, intrusive et méchante de Markle au fil des ans – et il a envoyé de nombreux tabloïds dans surmultipliée.

La presse britannique n’a pas retenu son indignation vendredi, prenant clairement ombrage de la dénigrement télévisée.

Bien qu’aucun des principaux tabloïds n’ait utilisé leurs premières pages pour répondre aux revendications spécifiques qui leur étaient adressées, certains ont fait la une des journaux en colère attaquant le couple et canalisant leur colère dans des captures d’écran peu flatteuses de la série.

Le titre du Daily Mail a accusé le couple d’avoir « agressé l’héritage de la reine » et a cité des initiés du palais qui affirment que « c’est comme si » les Sussex « voulaient faire tomber la monarchie ».

La série, jusqu’à présent, plonge profondément dans la relation toxique mais symbiotique entre le palais et la presse. Le palais compte sur les médias pour partager ses messages, mais les tabloïds se sentent également autorisés à publier des histoires intimes (et parfois fausses) sur les membres de la famille royale, puisque les contribuables britanniques financent leur vie.

Ce contrat non écrit, expliquent Harry et Markle, donne souvent aux membres de la famille royale le sentiment qu’ils doivent «jouer» pour les médias – ils appellent cela un arrangement «nous payons, vous posez».

Markle affirme dans le documentaire que les médias voulaient la “détruire”, tandis que Harry dit que sa femme a été soumise à une “frénésie alimentaire” de la presse.

Le Sun a également accusé le couple d’avoir terni l’héritage de la défunte reine, éclaboussant “Harry le méchant” sur sa première page.

Le Daily Express a accusé Harry d’avoir lancé des “insultes” qui, selon lui, ont rendu les membres de la famille royale “profondément contrariés”.

Jusqu’à présent, pour mémoire, ni le palais ni aucun membre senior de la famille n’ont officiellement commenté le contenu du documentaire. Ces membres de la famille royale sont notoirement discrets, et il est généralement admis qu’ils répondent rarement publiquement aux questions de presse ou de politique.

Première page : si blessant ! La famille royale “profondément bouleversée” par les insultes de Harry #TomorrowsPaperToday 10 £ de réduction lorsque vous dépensez 20 £ au No7 : https://t.co/kROz40wXc1 pic.twitter.com/mLenq8NlKt – Quotidien Express (@Daily_Express) 8 décembre 2022

Le miroir a pris une direction différente, menant avec le documentaire mais réprimandant toutes les parties – il comprenait une photo des Sussex ainsi qu’une photo du prince William et de Kate Middleton – pour s’être battus pendant que le peuple britannique endure une crise du coût de la vie. “Pendant ce temps, des milliers de Britanniques ordinaires choisissent entre se chauffer et manger”, indique le sous-titre.

Même les journaux grand format, comme The Guardian et The Times of London, présentaient les Sussex sur leurs premières pages, bien que leur couverture soit décidément moins sensationnelle et se concentre davantage sur le contenu de la série que sur la réaction.

Première page du Guardian, lundi 5 décembre 2022 : « Plus malades et plus pauvres » : un rapport révèle

La fracture sanitaire grandissante en Grande-Bretagne pic.twitter.com/j94txZzfBJ — Le Gardien (@guardian) 4 décembre 2022

Et pour finir la semaine, @wesstreetingles commentaires de @IPPR #StateOfHealthAndCare La conférence fait la une du Times ! pic.twitter.com/a8ypopJIsw – Liam Evans (@Liam__Evans) 9 décembre 2022

Pendant ce temps, des experts royaux, des critiques et des chroniqueurs à travers le Royaume-Uni ont proposé leurs points de vue sur la série, allant de la colère à la pure indifférence.

Nick Bullen, rédacteur en chef de True Royalty TV, a déclaré à Reuters qu’il s’agissait de la “télévision la plus intéressée” qu’il ait vue depuis un bon moment, la décrivant comme une émission de téléréalité plutôt qu’un documentaire.

Lester Holloway, rédacteur en chef de The Voice, le seul journal national noir de Grande-Bretagne, a été plus impressionné, l’appelant une “histoire d’amour” qui parlait des luttes et des défis auxquels ils ont été confrontés en tant que couple et de leurs batailles avec les médias.

D’autres critiques y ont trouvé un aperçu satisfaisant de la vie privée du duc et de la duchesse de Sussex.

“Le documentaire Netflix de Meghan et Harry est-il à la hauteur de ses attentes sans limites?” a écrit Jessie Thompson du journal britannique The Independent. “Eh bien, dans les cinq premières minutes, nous avons vu une Meghan sans maquillage, les cheveux enveloppés dans une serviette, pleurer dans l’appareil photo de son téléphone – alors je vais dire oui.”

Bob Seely, un législateur du parti conservateur au pouvoir, a déclaré qu’il essaierait de présenter un projet de loi au Parlement pour dépouiller le couple de leurs titres royaux, le duc et la duchesse de Sussex. Seely a déclaré que le prince Harry attaquait d’importantes institutions britanniques, “en plus de saccager sa famille et de monétiser sa misère pour la consommation publique”.

Le ministre de l’Emploi, Guy Opperman, a qualifié le couple de “totalement hors de propos” dans une interview avec la BBC et a exhorté les gens “à boycotter Netflix et à s’assurer que nous nous concentrons réellement sur les choses qui comptent”.

Le roi Charles a refusé de commenter la série lors d’engagements publics à Londres jeudi ou lors d’une visite vendredi au club de football gallois Wrexham AFC, où il a rencontré les propriétaires de l’équipe, les acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney.

Tous deux ont déclaré qu’ils n’avaient pas regardé la série, McElhenney plaisantant: “Je n’en ai jamais entendu parler.”

— Avec des fichiers de l’Associated Press et de Reuters