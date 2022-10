D’abord, ils obtiennent un long COVID, puis ils perdent leurs soins de santé

“Quand je me connectais au travail et essayais juste de lire des e-mails”, dit-elle, “c’était comme s’ils étaient écrits en grec. Cela n’avait aucun sens et était incroyablement stressant. .

Cela correspond à ce que les chercheurs ont découvert sur les problèmes du système nerveux signalés par les personnes atteintes de COVID depuis longtemps. Les personnes qui ont survécu à des infections aiguës au COVID ont signalé troubles persistants des fonctions sensorielles et motrices, brouillard cérébral et problèmes de mémoire.

Bishop, qui a reçu un diagnostic de TDAH lorsqu’elle était à l’école primaire, dit qu’une autre complication qu’elle a eue de son long COVID était une nouvelle intolérance aux stimulants comme le café et son médicament pour le TDAH, Vyvanse, qui faisaient partie de sa vie quotidienne.

“Chaque fois que je prenais mes médicaments pour le TDAH ou que je prenais une tasse de café, j’avais une crise de panique jusqu’à ce qu’elle disparaisse”, explique Bishop. “Vyvanse est un stimulant à très longue durée d’action, ce serait donc une journée entière d’attaque de panique sans fin.”

Pour qu’elle obtienne l’approbation d’un congé de maladie, Bishop devait obtenir des documents avant une certaine date auprès du bureau de son médecin qui confirmaient son long diagnostic de COVID. Elle a pu obtenir quelques prolongations, mais Bishop dit qu’avec le fardeau qui a été imposé à nos systèmes médicaux, aller voir un médecin par le biais de l’assurance de son employeur prenait beaucoup plus de temps que prévu. Au moment où elle a obtenu un rendez-vous, dit-elle, elle avait déjà été licenciée pour avoir manqué trop de travail. Les courriels qu’elle a fournis montrant des échanges entre elle et son employeur confirment son histoire. Et sans son assurance maladie, son rendez-vous par l’intermédiaire de ce fournisseur n’aurait plus été couvert.

En juillet 2021, le département américain de la Santé et des Services sociaux a émis des directives reconnaissant le long COVID comme un handicap “si l’état de la personne ou l’un de ses symptômes est une déficience” physique ou mentale “qui” limite considérablement “une ou plusieurs activités majeures de la vie”.