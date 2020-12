Vendredi dernier, DJI, basée en Chine, a été ajoutée à la liste des entités américaines avec 76 autres entreprises, la plupart également chinoises. C’est la même liste que Huawei figure depuis le milieu de 2019.

Cela signifie que les entreprises américaines ne peuvent pas commercer avec Huawei, ce qui empêche effectivement DJI d’utiliser toute technologie américaine dans ses produits. C’est le même problème auquel Huawei est toujours confronté pour ses téléphones et ordinateurs portables, bien que la réalité d’être sur la liste soit beaucoup plus compliquée.

Plutôt que d’entrer dans les détails, abordons ici les grandes questions concernant ce que la décision signifie pratiquement pour ceux qui possèdent déjà des drones DJI ou envisagent d’en acheter un.

DJI peut-il encore vendre des drones aux États-Unis?

Oui. Rien n’a changé à cet égard: vous pouvez toujours aller acheter un Mini 2 ou tout autre produit DJI comme d’habitude.

Il se peut que les détaillants et distributeurs américains rachètent rapidement tout le stock actuel que DJI détient, mais comme ces modèles sont spécifiques aux États-Unis, cela ne devrait pas affecter les stocks ailleurs dans le monde. En Europe, par exemple, les drones doivent être conformes aux réglementations CE, qui restreignent des choses comme la puissance des émetteurs, donc DJI doit rendre ses produits légèrement différents pour y être vendus.

La situation peut être différente une fois que le stock est épuisé. Là encore, DJI est susceptible d’avoir des plans d’urgence en place car il aurait su que l’interdiction était une possibilité depuis longtemps maintenant.

Puis-je encore piloter un drone DJI aux États-Unis?

Oui. Encore une fois, l’interdiction de commerce n’affecte aucun produit déjà utilisé. Il vous suffit d’enregistrer votre drone auprès de la FAA et de respecter les règles qu’elle définit pour les drones volants aux États-Unis.

Il en va de même pour les autres produits de DJI: ses cardans, sa caméra d’action et plus encore. Eh bien, pas la partie concernant leur enregistrement, mais vous pouvez certainement les utiliser.

Qu’est-ce que DJI a à dire à ce sujet?

Jusqu’à présent, la société n’a pas dit grand-chose, mais a déclaré à Tech Advisor: «DJI est déçu de la décision du département américain du Commerce. Les clients américains peuvent continuer à acheter et à utiliser les produits DJI normalement. DJI reste déterminé à développer les produits les plus innovants de l’industrie qui définissent notre entreprise et profitent au monde.

C’est la même déclaration qu’elle a faite à d’autres médias, mais la société a publié un message de suivi sur Twitter qui semble nier les allégations portées contre elle qui faisaient partie du raisonnement derrière son ajout à la liste des entités:

DroneAnalyst a publié ce qui suit sur Twitter: «Potentiellement un grand changement pour l’industrie des drones à venir dans les dernières étapes de l’administration Trump. L’ajout de DJI à la liste des entités perturbera leur chaîne d’approvisionnement et causera des problèmes d’approvisionnement en matériel sur le marché », suggérant que DJI s’appuie suffisamment sur la technologie américaine pour causer des problèmes d’approvisionnement.

Comment l’interdiction américaine affectera-t-elle les futurs produits DJI?

Il est évidemment trop tôt pour le dire, mais les entreprises sortent de la liste lorsque les raisons de leur présence n’existent plus.

Comme nous l’avons mentionné, la question est complexe, avec des allégations contre DJI d’abus des droits de l’homme, y compris de «collecte génétique abusive».

Mis à part l’implication dans le tweet de DJI qu’il n’a rien fait de la sorte, le fait est qu’il est maintenant sur la liste et qu’il y sera probablement pendant un certain temps.

Comment cela affectera le prochain drone Mavic ou Osmo Pocket est impossible à savoir. Mais, pour l’instant au moins, vous pouvez toujours acheter et utiliser ces produits et les utiliser. Et les drones DJI restent parmi les meilleurs que vous puissiez acheter.

Les fabricants de drones aux États-Unis et en Europe utilisent déjà les nouvelles comme des opportunités pour promouvoir leurs drones non chinois, et il reste à voir si nous les verrons prendre une part de marché à DJI.