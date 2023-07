D’abord air enfumé, maintenant nuages ​​d’insectes. Les pucerons ailés envahissent New York

NEW YORK (AP) – Au moment où Martin DuPain est rentré chez lui après une courte promenade jeudi après-midi, il était couvert d’une poignée de minuscules créatures volantes. Ils étaient dans ses cheveux, sur sa chemise et dans son nez.

Quand il a éternué, les insectes sont sortis en volant.

Comme si la fumée et la brume provenant des incendies de forêt au Canada ne suffisaient pas, la ville de New York a été envahie ces derniers jours par des panaches d’insectes volants qui sont devenus à la fois une nuisance et une source de fascination. d’où viennent-ils et partiront-ils un jour ? Une autre exportation canadienne non désirée?

Au début, DuPain, qui vit dans le Queens, pensait qu’il s’agissait peut-être de cendres entraînées par le vent, mais il a vite découvert le contraire. Certains étaient vivants et volaient. Il sauta rapidement sous la douche.

La scène surprenante n’était rien de moins qu’une « catastrophe naturelle », a plaisanté un post sur Twitter, qui a été en effervescence avec des rapports d’essaims dans certains quartiers, tandis que d’autres restent sans bug.

Alors qu’ils entraient dans des nuages ​​d’insectes, certaines personnes ont essayé de les chasser. D’autres se couvraient la bouche et le nez. D’autres mettent des masques chirurgicaux avant de s’aventurer à l’extérieur.

Le professeur David Lohman, entomologiste à la City University de New York, n’avait vu aucun des insectes lui-même, mais il a conclu à partir de photos et de vidéos circulant sur les réseaux sociaux qu’il s’agissait de pucerons ailés – et non de moucherons, comme le supposaient les bugologues amateurs.

Les pucerons sont communs partout aux États-Unis, même à New York. Ce sont de petits insectes en forme de poire qui viennent dans une variété de couleurs, du vert, rouge et jaune au noir, brun et gris.

Bien qu’il ne soit pas un expert en pucerons – il y en a très peu – Lohman a déclaré que les essaims sont inhabituels, étant donné que les pucerons ne sortent généralement à New York qu’après l’été. Il a émis l’hypothèse que les températures hivernales chaudes auraient pu contribuer à provoquer un dysfonctionnement de l’horloge biologique de l’insecte.

Vendredi, Lohman est parti à la recherche d’experts en pucerons qui pourraient intervenir.

« Les pucerons volent à tout moment de la saison de croissance », a écrit Natalie Hernandez, spécialisée dans les pucerons, dans un e-mail à Lohman. « Si une colonie devient trop grande, trop dense, elle produira des morphes ailés pour se disperser. »

Les incendies de forêt au Canada et les températures extrêmes « pourraient aussi les déranger », a-t-elle ajouté.

Cette théorie semblait plausible à Andy Jensen, un autre chercheur sur les pucerons.

« La fumée pourrait permettre aux pucerons de rester abondants plus longtemps en été que la normale », a déclaré Jensen. « De nombreux pucerons ralentissent ou arrêtent la reproduction dans la chaleur de l’été. »

Quelle que soit la cause, a déclaré le service de santé publique de la ville, il n’y avait pas lieu de s’alarmer.

« Bien que cela puisse être ennuyeux, ces insectes ne présentent pas de risque connu pour la santé publique », a déclaré vendredi le département dans un communiqué. « Nous examinons ces bogues et partagerons toute information importante sur la santé. »

Les experts en insectes disent que les essaims ne devraient pas durer beaucoup plus longtemps, ce qui est un soulagement pour Jeremy Cohen, qui faisait du vélo à Brooklyn quand il s’est senti comme s’il était bombardé par des morceaux de grêle.

Parfois, il dirigeait sa bicyclette d’une main et utilisait l’autre pour se mettre en coupe la bouche et le nez.

« Je savais que la qualité de l’air était mauvaise, alors j’ai juste supposé que c’était des débris des incendies de forêt qui volaient – ce que je pensais aurait été fou », a déclaré Cohen, un photographe professionnel. « Puis j’ai lentement réalisé qu’il y avait un essaim d’insectes qui volaient autour. »

Alors que certains considéraient les insectes comme ennuyeux, la présence de tant d’insectes a ravi Lohman.

« L’apparition de tous ces pucerons signale quelque chose de formidable : New York est bio ! il a dit. « Si l’utilisation des pesticides était généralisée, il n’y aurait pas autant de pucerons. »

Bobby Caina Calvan, Associated Press