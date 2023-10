L’entraîneur de football de Clemson, Dabo Swinney, n’était pas satisfait d’un appelant qui a téléphoné lundi à son émission de radio hebdomadaire “Tiger Calls”.

Un homme nommé Tyler de Spartanburg a confronté Swinney lors de l’appel au sujet de son mécontentement à l’égard du bilan de 4-4 des Tigres et de leur récente défaite contre NC State. L’appelant a parlé pendant environ 2 minutes et demie, affirmant que les récents commentaires de Swinney sur la performance de l’équipe lui rappelaient le prédécesseur de Swinney, Tommy Bowden, et se demandait pourquoi Clemson payait Swinney. 10,8 millions de dollars “aller 4-4.”

La réponse de Swinney en cinq minutes fait écho à ses récents commentaires dans l’émission de radio selon lesquels “98,5%” des fans de Clemson le soutiennent tandis que les 1,5% restants “font partie du problème”.

Voici la réponse complète de Swinney.

“Vous pouvez avoir toutes les opinions que vous voulez. Je ne sais pas quel âge vous avez. Je m’en fiche. Mais laissez-moi vous dire quelque chose : nous avons gagné 11 matchs l’année dernière. Et vous faites partie du problème, pour être honnête avec vous, parce que cela fait partie du problème. Ce sont des gens comme vous que tout ce que vous faites est… L’attente est plus grande que l’appréciation. Et c’est là le problème.

“Et donc nous avons eu 12 saisons consécutives de plus de 10 victoires. Cela s’est produit trois fois en 150 ans. Alors si vous voulez savoir pourquoi ? Clemson n’a pas flairé un championnat national depuis 35 ans. Nous en avons gagné deux. dans sept ans, et il n’y a que deux autres équipes qui peuvent dire ça : la Géorgie et l’Alabama.

“Est-ce une mauvaise année ? Ouais, et c’est ma responsabilité. J’en assume la responsabilité à 100 %. Mais toutes ces conneries auxquelles vous pensez et tous ces récits que vous lisez, écoute mec, tu peux avoir ton opinion autant que tu veux. Vous pouvez postuler pour le poste et bonne chance à vous. Mais pour répondre à votre question, nous sommes deuxièmes au repêchage. Nous avons diplômé 98 % de nos gars. Nous sommes deuxièmes pour les victoires. Si vous voulez savoir pourquoi , je vous le dis, nous ne sommes pas parfaits. Il y a beaucoup d’équipes qui – Frank Howard n’a jamais eu une mauvaise année ? L’entraîneur (Danny) Ford n’a jamais eu une mauvaise année ? L’entraîneur K n’a jamais eu une mauvaise année en basket-ball ? Les gens passer une mauvaise année.

“Mais une partie du problème réside dans l’appréciation. J’avais l’habitude de dire aux gens tout le temps : ‘Quelle est la différence avec Clemson ?’ Laissez-moi vous dire : à certains endroits, il y a une attente, mais à Clemson, il y a une appréciation. Et ce qui s’est passé à Clemson, c’est que nous avons tellement gagné qu’avant, le plaisir était de gagner. Maintenant, même lorsque vous gagnez , des gens comme vous se plaignent et critiquent les entraîneurs et remettent tout en question.

“Quand j’ai embauché Tony Elliott comme coordinateur offensif qui n’a jamais appelé de jeu de sa vie, je suis sûr que vous avez été critique à ce moment-là, et il nous a emmenés à deux championnats nationaux. Des gens comme vous qui adorent détruire les gens avec vos commentaires. . Je suis sûr que vous n’avez jamais pris de mauvaises décisions. Je suis sûr que vous avez vécu une vie parfaite. Je suis sûr que vous avez dirigé un groupe de personnes. Je suis sûr que vous faites votre travail.

“Donc, pour répondre à votre question, j’ai commencé en tant qu’entraîneur le moins bien payé dans ce putain de business, et je suis là où je suis parce que j’ai travaillé d’arrache-pied chaque jour. Et je ne vais pas laisser un gamin malin prenez ce téléphone et créez ce genre de choses. Donc si vous avez un problème avec ça, je m’en fiche. Je travaille pour le conseil d’administration, le président et l’AD, et s’ils en ont assez que je dirige cela programme, tout ce qu’ils ont à faire c’est de me le faire savoir. J’irai ailleurs où il y a une appréciation. Ce n’est pas seulement gagner. C’est comment on gagne. Et c’est une année difficile, mais nous avons eu 12 10 -plus gagner des saisons consécutives. Douze.

“Nous avons perdu contre le Tennessee l’année dernière, et ils ont gagné 11 matchs pour la première fois depuis 20 ans. Nous avons connu huit saisons de 11 victoires en 11 ans ou peu importe. Nous avons remporté deux championnats nationaux. Clemson a joué 35 ans, probablement avant ta naissance, toute ta putain de vie, et nous en avons gagné deux en sept ans. Et nous l’avons mérité et nous avons battu les meilleurs des meilleurs pour le faire. Le meilleur des meilleurs. Douze victoires de 10 et plus saisons. Donc si vous voulez savoir pourquoi, c’est pourquoi. Suis-je parfait ? Non. J’en suis loin. Et je suis un homme de foi. Absolument. J’ai 53 ans et il n’y a rien dans ma vie – J’ai été confronté à l’échec à plusieurs reprises, mais il n’y a pas une seule chose dans ma vie dans laquelle j’ai jamais échoué, Tyler. Jamais. Jamais. Je voulais faire des études. J’ai obtenu deux diplômes. Je Je voulais être le premier diplômé universitaire de ma famille. Je l’ai fait. Je voulais aller jouer au football en Alabama. J’ai obtenu une bourse d’études pendant trois ans. J’ai travaillé comme un fou, j’ai gagné un championnat national.

“Je voulais devenir entraîneur. J’ai travaillé pour devenir entraîneur-chef. Et quand j’ai obtenu ce poste, et je suis sûr que vous ne vouliez pas que j’obtienne ce poste, et 15 ans plus tard, je suis toujours ici. Et je dirais que les résultats sont ce qu’ils sont et je m’en tiendrai à eux. Pour que vous n’ayez jamais besoin de rappeler. Je voulais me marier. Je suis marié depuis 30 ans. Je Je voulais être père. J’ai élevé trois fils formidables. Si vous n’aimez pas la façon dont je gère le programme, ne soyez pas fan. Je m’en fiche.

“Mais je suis l’entraîneur-chef et je vais faire ce que je crois être bon pour le long terme de ce programme, ce qui est le mieux pour les joueurs et ce que je pense être le mieux pour le moment. Si vous avez un problème avec ça, C’est bien, mais je ne vais pas te voir assis ici et te laisser appeler. Je m’en fous de combien d’argent je gagne. Tu ne vas pas me parler comme si j’avais 12 ans. Je dois vraiment me moquer de moi.

Christina Long couvre les Clemson Tigers pour le Greenville News et le réseau USA TODAY. Vous pouvez la suivre sur Twitter @christinalong00 ou envoyez-lui un e-mail à [email protected].