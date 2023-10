L’entraîneur de Clemson, Dabo Swinney, a passé cinq minutes à attaquer un homme nommé Tyler de Spartansburg qui a appelé lundi l’émission de radio hebdomadaire « Tiger Calls » de Swinney. Voici ce que vous devez savoir :

La diatribe de Swinney est intervenue après que Tyler ait passé plusieurs minutes à parler de la performance des Tigers cette année, notamment en se demandant pourquoi Clemson paie 10,8 millions de dollars à Swinney « pour aller 4-4 ».

L’entraîneur de Clemson, âgé de 53 ans, a déclaré à l’appelant qu’il “avait commencé comme l’entraîneur le moins bien payé du putain de business” et qu’il “ne laisserait pas un gamin intelligent prendre ce téléphone et créer ce genre de choses”. … Je travaille pour le conseil d’administration, le président et l’AD et s’ils en ont assez que je dirige ce programme, tout ce qu’ils ont à faire c’est de me le faire savoir. J’irai ailleurs où il y aura une appréciation.

Les Tigers ont déjà perdu plus de matchs en 2023 qu’au cours de n’importe quelle saison depuis 2011, la troisième année de Swinney dans la Vallée de la Mort.

Que penser de cette diatribe

Ouf. Swinney a eu des diatribes épiques dans le passé, mais celui-ci était digne du Mont Rushmore. Tyler a répondu à sa question, critiquant Swinney pour avoir embauché ses «amis» en interne, qualifiant l’entraîneur-chef des Tigers de «beaucoup d’arrogance» après le championnat national 2018 et demandant directement à Swinney: «Pourquoi vous payons-nous?» 11,5 millions de dollars pour passer 4-4 ?

Mais après environ deux minutes, Swinney en a eu assez et a riposté en disant à Tyler : “Je t’ai assez écouté.”

Dans une tangente de terre brûlée de cinq minutes, Swinney a déclaré que des fans comme Tyler faisaient partie du problème, lui a rappelé que Clemson n’avait pas « reniflé un championnat national depuis 35 ans » avant d’y arriver et d’atteindre son point de rupture vers le fin de la diatribe quand il a laissé échapper avec passion : « Il n’y a pas une chose dans ma vie à laquelle j’ai jamais échoué, TYLER. Jamais. Jamais.’

Swinney devrait savoir mieux maintenant que de s’y lancer avec un fan, et il prendra certainement un peu de chaleur pour (une autre) réaction émotionnelle qui est rapidement devenue virale. Mais… il n’avait pas tort.

Clemson n’a pas connu une saison de 10 victoires entre 1991 et 2010. Les Tigres en ont ensuite eu un chaque année de 2011 à 2022, dont six participations consécutives aux séries éliminatoires du football universitaire de 2015 à 2020 et deux titres nationaux.

Les partisans de Swinney se rallieront à lui et adoreront cette explosion. Ses détracteurs lui reprocheront son incapacité à contrôler ses émotions. Mais ses chiffres étaient corrects. Et même compte tenu de la saison actuelle de Clemson, il est difficile de contester la dernière décennie du football des Tigres. — Grace Raynor, écrivaine sur le football universitaire

Ce que tout Swinney a dit

Swinney a commencé sa réponse en disant à l’appelant “Je m’en fiche de votre âge” et en ajoutant qu’il s’en fiche vraiment, avant de poursuivre en disant que les fans comme l’appelant font “une partie du problème”.

“Mais laissez-moi vous dire quelque chose, nous avons gagné 11 matchs l’année dernière et vous faites partie du problème, pour être honnête avec vous, parce que cela fait partie du problème”, a déclaré Swinney, ajoutant plus tard : “Ce sont des gens comme vous qui tout ce que vous faites, c’est — l’appréciation, l’attente est plus grande que l’appréciation. Et c’est là le problème.

L’entraîneur a réfléchi à sa décennie de succès avec Clemson, déclarant avant sa séquence de 12 saisons de plus de 10 victoires : “Clemson n’a pas reniflé un championnat national depuis 35 ans.”

“Nous en avons gagné deux en sept ans”, a-t-il déclaré. « Et il n’y a que deux autres équipes qui peuvent dire cela : la Géorgie et l’Alabama. D’ACCORD? Est-ce une mauvaise année ? Ouais. Et c’est ma responsabilité. J’en assume la responsabilité à 100 pour cent. Mais toutes ces conneries auxquelles tu penses, tous ces récits que tu lis, écoute mec, tu peux avoir ton opinion autant que tu veux et tu peux postuler pour le poste et bonne chance à toi, d’accord ?

Après avoir vanté le succès de son programme, qui comprend le recrutement du deuxième plus grand nombre de joueurs et la diplomation de 98 pour cent de ses joueurs, Swinney a renvoyé sa frustration sur le sujet de l’appréciation tout en défendant ses décisions d’embauche.

« Mais une partie du problème réside dans l’appréciation – j’avais l’habitude de le dire aux gens tout le temps. Ils disaient : « Quelle est la différence à Clemson ? Laisse moi te dire. À certains endroits, il y a une attente, mais chez Clemson, il y a une appréciation. Mais ce qui s’est passé à Clemson, c’est que nous avons tellement gagné que même lorsque nous disions « le plaisir est de gagner », maintenant, même lorsque vous gagnez, les gens comme vous se plaignent. Et critiquer les entraîneurs. Et tout remettre en question. Des gens comme toi. Quand j’ai embauché Tony Elliott comme coordinateur offensif qui n’a jamais appelé de jeu de sa vie, je suis sûr que vous avez été critique à ce moment-là. Et il nous a emmenés à deux championnats nationaux. Les gens comme vous qui adorent détruire les gens avec vos commentaires, je suis sûr que vous n’avez jamais pris de mauvaises décisions. Je suis sûr que tu as vécu une vie parfaite. Je suis sûr que vous avez dirigé un groupe de personnes.

«J’ai commencé en tant qu’entraîneur le moins bien payé dans ce putain de business. Et je suis là où je suis parce que j’ai travaillé d’arrache-pied – chaque jour. Et je ne vais pas laisser un gamin intelligent utiliser ce téléphone et créer ce truc. Donc si ça vous pose un problème, je m’en fiche. Je travaille pour le conseil d’administration, le président et l’AD. Et s’ils en ont assez que je dirige ce programme, tout ce qu’ils ont à faire c’est de me le faire savoir. J’irai ailleurs – là où il y a une appréciation. Ce n’est pas seulement gagner, c’est comment gagner.

Le ton de Swinney devint de plus en plus agité à mesure que sa réponse continuait, terminant sa diatribe en défendant son personnage et ses antécédents de succès.

“Suis-je parfaite? Non. J’en suis loin. Et je suis un homme de foi, absolument. J’ai 53 ans et il n’y a rien dans ma vie – j’ai connu des échecs à plusieurs reprises – mais il n’y a rien dans ma vie où j’ai échoué, Tyler. Jamais. Jamais. Je voulais faire des études, j’ai obtenu deux diplômes. Je voulais être le premier diplômé universitaire de ma famille. Je l’ai fait. Je voulais jouer au football en Alabama. J’ai obtenu une bourse, j’ai passé trois ans, j’ai travaillé d’arrache-pied et j’ai remporté un championnat national. Je voulais me lancer dans le coaching. J’ai travaillé pour devenir entraîneur-chef. Et quand j’ai obtenu ce poste et je suis sûr que vous ne vouliez pas que j’obtienne ce poste et 15 ans plus tard, je suis toujours là et je dirais que les résultats sont ce qu’ils sont et je les respecte. Vous n’aurez donc jamais besoin de rappeler. Je voulais me marier. Je suis marié depuis 30 ans. Je voulais être père. J’ai élevé trois excellents fils. Si vous n’aimez pas la façon dont je gère le programme, ne soyez pas fan. Je m’en fiche. Mais je suis l’entraîneur-chef et je vais faire ce que je crois être bon pour le long terme de ce programme, ce qui est le mieux pour les joueurs et ce que je pense être le mieux pour le moment. Si cela vous pose un problème, ce n’est pas grave. Mais je ne vais pas rester ici et te laisser appeler. Je m’en fous de combien d’argent je gagne. Tu ne vas pas me parler comme si j’avais 12 ans. Vous vous moquez (devez) de moi.

Ce que l’appelant a dit

«J’apprécie tout ce que vous avez dit, entraîneur Swinney. Cela ressemblait beaucoup à Tommy Bowden et je vais vous dire une chose : Tommy Bowden n’a pas gagné autant d’argent que vous. Vous gagnez 11,5 millions de dollars par an. C’est le deuxième dans le football universitaire, si je ne me trompe pas. Je suis curieux de savoir pourquoi ce salaire a conduit à un 4-4 (record) ? Et je sais que nous allons parler d’être juste à quelques jeux d’être invaincu et tout ça et je sais que tu es un homme de religion. Je suis un grand fan, coach. Avant que vous me catégorisiez comme faisant partie des 1,5 pour cent, j’allais aux jeux de Clemson et toute ma famille, depuis des générations, allait aux jeux de Clemson lorsque vous étiez dans l’immobilier commercial.

« Donc je ne vais pas accepter de faire partie de ces 1,5 pour cent et je respecte le fait que vous soyez un homme de foi. Je suis curieux de savoir si vous avez déjà lu Proverbes 16 : 18 qui parle de l’orgueil avant la chute. J’étais dans l’armée et j’étais à l’étranger pour la grande course et donc je ne pouvais pas regarder tous les matchs, j’ai fait de mon mieux, mais j’ai toujours regardé vos conférences de presse juste pour des conseils de vie et j’ai apprécié tout cela. Quelque chose a changé après 2018. Tu es humble, tu as faim et tout et je dis toujours aux gens : « Mec, Dabo, écoute juste ses conférences de presse. Mais après ce titre national de 2018, quelque chose a changé. Et il semble y avoir beaucoup d’arrogance, il y avait beaucoup d’amis et de famille – je veux dire, trois des dix entraîneurs de football sur le terrain sont des recrues externes et expérimentées. Tous les autres étaient des recrues internes qui n’avaient aucune expérience auparavant ou étaient d’anciens joueurs ou amis. Alors je suis curieux, pourquoi vous payons-nous 11,5 millions de dollars pour passer 4-4 ?

(Photo : Megan Briggs/Getty Images)