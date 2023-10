David HaleRédacteur d’ESPNLecture de 5 minutes

Dabo Swinney s’exprime sur l’appelant frustré par le départ de Clemson Dabo Swinney ne retient pas un appelant frustré par le début de saison 4-4 de Clemson.

L’entraîneur de Clemson, Dabo Swinney, a doublé mardi son monologue emphatique de la veille, affirmant que trop de fans n’appréciaient plus la victoire et insistant sur le fait qu’il ne permettrait pas aux critiques entourant le départ 4-4 des Tigers de “voler ma joie”.

“J’ai un long chemin à parcourir dans cette profession”, a déclaré Swinney en réponse à une question sur la différence entre une critique juste et injuste. “S’ils veulent que je revienne ici, je vais me battre comme une merde pour que cela revienne au standard.

“Mais je ne laisserai rien me voler la joie de ce que je fais. Cela ne veut pas dire que je suis heureux, mais j’ai beaucoup de joie dans ce que je fais. Je ne vais pas laisser gagner ” “

Swinney a dénoncé lundi soir un appelant à son émission de radio, qui s’est présenté uniquement comme “Tyler de Spartanburg”, à propos du manque d’appréciation après tant d’années de succès – une tirade qu’il a qualifiée de “réponse de l’Ancien Testament” à un problème. “Question de l’Ancien Testament.” Swinney a suggéré plus tard qu’il continuerait à entraîner pendant encore 15 ans, même si ce n’était pas à Clemson.

Mardi, Swinney a repris là où il s’était arrêté, affirmant qu’une partie de la base de fans était devenue trop critique en attaquant ses entraîneurs et ses joueurs.

“Je ne vais pas laisser une saison, quand je sais exactement quels sont les problèmes, et un groupe d’enfants formidables et d’excellents entraîneurs, je ne vais pas laisser une saison gâcher cela”, a déclaré Swinney. “Je vais me battre pour ce programme, et j’espère que nous pourrons retrouver une certaine appréciation ici.

“C’est vraiment difficile de gagner. Tout ce que vous avez à faire est de regarder partout dans le pays. Ce qui s’est passé ici est historique. Nous traversons une mauvaise année. C’est ma responsabilité. Personne n’est content. C’est de ma faute. , 100 pour cent. Je ne demande à personne d’être heureux, mais ne mangeons pas les nôtres.

Swinney a souligné qu’il pensait que la grande majorité des fans de Clemson restaient favorables à lui et au programme, mais suffisamment de voix avaient exprimé leurs frustrations pour qu’il pense que cela avait un impact sur le programme.

“Nous sommes arrivés à un point où, même si vous gagnez, les gens sont malheureux”, a-t-il déclaré. “J’ai dit quand je suis arrivé ici [in 2008], vous devez être à tapis. Trop de gens ne sont qu’à moitié. »

Swinney a fait l’objet de critiques importantes, entre autres, pour son manque d’utilisation du portail de transfert pour remédier aux faiblesses de la liste ainsi que pour l’embauche d’une équipe d’entraîneurs comprenant presque entièrement des assistants ayant peu d’expérience en dehors de Clemson.

Swinney n’a répondu à aucune de ces préoccupations mardi, mais a déclaré qu’il ne changerait pas qui il est ni la façon dont il gère son programme, simplement parce que l’équipe a perdu plus de matchs qu’il ne le souhaiterait cette saison.

“Je fais toujours ce que je pense être le mieux pour le joueur, ce qui est le mieux pour le long terme de notre programme, et je fais ce qu’il y a de mieux sur le moment. Rien ne va changer”, a déclaré Swinney. “Certaines personnes disent que je suis têtu, mais je dis que je suis convaincu de mes convictions, et il n’y a pas assez de personnes convaincues de leurs convictions.”

Avec la défaite de la semaine dernière contre NC State, Clemson est assuré de mettre fin à une séquence de 12 saisons consécutives avec au moins 10 victoires, et la campagne 2023 marque le pire bilan de Swinney en conférence depuis 2010.

Clemson affronte Notre Dame samedi, avec des matchs restants contre Georgia Tech, la Caroline du Nord et son rival la Caroline du Sud. Les Tigers doivent gagner au moins deux de ces matchs pour éviter de rater un bol pour la première fois depuis le mandat de Swinney comme entraîneur-chef.

Swinney a fait valoir mardi que les problèmes de son équipe sont mineurs et que “si nous n’avions pas mené le pays en matière d’échappés, nous serions 8-0”.

“N°1, nous sommes derniers au pays pour les échappés”, a déclaré Swinney. “Le numéro 2, c’est que nous sommes les derniers du pays pour les échappés. Et le numéro 3, nous sommes les derniers de la nation pour les échappés. Et je vais vous donner le numéro 4 : à cause de l’endroit où nous avons manqué les échappés. joue, nous sommes proches des derniers marqueurs de la zone rouge.

“Alors voilà, là. Laissez tout le reste tel quel, les trucs de football normaux, mais vous n’allez pas gagner des matchs de football si vous retournez le ballon au moins deux fois par match.”

Clemson a perdu son premier match contre Duke 28-7 après avoir retourné le ballon à trois reprises, dont deux échappés. Trois semaines plus tard, Clemson a perdu en double prolongation contre Florida State dans un match où le secondeur des Seminoles Kalen DeLoach a délogeé le ballon sur un sac de Cade Klubnik et l’a renvoyé pour un touché.

Contre Miami il y a deux semaines, Clemson a retourné le ballon à trois reprises, dont deux fois en profondeur dans le territoire des Hurricanes, avant de s’incliner en prolongation. La semaine dernière, les Tigers sont tombés face à NC State par 7 dans un match au cours duquel le secondeur de Wolfpack Payton Wilson a renvoyé une interception pour un touché.

Swinney a déclaré que cette saison représente la plus grande adversité que Clemson ait endurée depuis plus d’une décennie, et il espère que cela servira d’opportunité à son équipe de grandir.

“C’est une saison qui aurait pu être”, a déclaré Swinney. “Mais si vous êtes un compétiteur, vous voulez jouer à fond et concourir pour gagner. Nous apprendrons beaucoup ces quatre prochaines semaines. J’ai vraiment hâte d’y être en fait. Nous allons apprendre un beaucoup de gens, voyez comment ces gars vont se battre.