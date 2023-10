David HaleRédacteur d’ESPNLecture de 4 minutes

Les glaces d’arrêt du 4e essai de NC State gagnent contre Clemson La passe de Cade Klubnik tombe incomplète alors que NC State élimine Clemson.

Au milieu de sa pire saison depuis plus d’une décennie, L’entraîneur de Clemson, Dabo Swinney, a fustigé lundi un interlocuteur de son émission de radio après avoir été invité à défendre les performances de son équipe compte tenu de son statut d’entraîneur parmi les mieux payés du pays.

“Vous faites partie du problème”, a déclaré Swinney à l’appelant, qui s’est présenté uniquement comme “Tyler à Spartanburg”. “L’appréciation, les attentes sont plus grandes que l’appréciation. C’est le problème. Nous avons remporté 12 saisons consécutives de plus de 10 victoires. Cela s’est produit trois fois en 150 ans. Clemson n’a pas flairé un championnat national depuis 35 ans. Nous en avons gagné deux en sept ans. Et il n’y a que deux autres équipes qui peuvent en dire autant : la Géorgie et l’Alabama.

“Est-ce une mauvaise année ? Ouais, et c’est ma responsabilité. Assumez-en la responsabilité à 100 %. Mais toutes ces conneries auxquelles vous pensez, tous ces récits que vous lisez. Écoute, mec, tu peux avoir ton opinion autant que tu veux, et vous pouvez postuler pour le poste. Et bonne chance à vous.

La tirade de lundi était la réponse la plus récente – et la plus agressive – de Swinney au milieu des critiques croissantes concernant sa gestion du programme de Clemson, qui ratera les éliminatoires du football universitaire pour la troisième année consécutive après un début de saison 4-4.

Dans une émission de radio il y a deux semaines, Swinney a déploré les fans « en marche » de Clemson et a suggéré que quelques défaites pourraient aider à se débarrasser des mauvais fans qui ont perdu l’appréciation de la victoire. Les Tigers ont ensuite perdu en prolongation contre Miami et, la semaine dernière, par un touchdown contre NC State.

Swinney est allé lundi défendre son salaire, soulignant qu’au moment de son embauche en 2009, il figurait parmi les entraîneurs les moins bien payés d’un programme majeur.

“J’ai commencé comme coach le moins bien payé dans ce secteur [and] J’ai travaillé d’arrache-pied”, a déclaré Swinney. “Je ne vais pas laisser ce gamin intelligent me téléphoner et me dire comment faire mon travail.”

Swinney en est à la deuxième saison d’un contrat de 115 millions de dollars sur 10 ans, ce qui le place parmi les entraîneurs les mieux payés du pays. Lors de sa première saison à Clemson, en 2009, il a reçu 816 850 $. Il avait été embauché après avoir été entraîneur-chef par intérim et n’avait aucune expérience préalable de coordonnateur ou d’entraîneur-chef. Depuis, il a remporté deux championnats nationaux.

Cependant, la campagne 2023 est la troisième consécutive de Clemson qui n’a pas répondu aux attentes élevées des fans, avec des défaites contre Duke, Florida State, Miami et NC State – la première saison de quatre défaites de l’équipe dans l’ACC depuis 2010 – et un match difficile. match contre la visite de Notre-Dame prévu pour samedi.

L’attitude de Swinney après chaque défaite est devenue de plus en plus frustrée, mais il s’est largement abstenu de saper ses joueurs ou son équipe d’entraîneurs, repoussant les appels à des changements d’entraîneur et les critiques des joueurs individuels. Au lieu de cela, Swinney s’en est largement remis à une malchance constante – en particulier en ce qui concerne les revirements – dans chacune des défaites de l’équipe.

Les fans, cependant, ont souligné un manque de talent sur la liste ainsi que des performances terriblement mauvaises de la part des joueurs. Swinney a été critiqué ces dernières années pour son refus de puiser dans le portail de transfert pour ajouter des joueurs à la liste ainsi que pour avoir constitué en grande partie son équipe d’entraîneurs à partir d’anciens joueurs et d’autres ayant des liens avec Clemson. Il a licencié le coordinateur offensif Brandon Streeter après la saison 2022, lorsque Clemson a perdu à l’Orange Bowl, et a embauché Garrett Riley pour le remplacer. Mais Riley a largement eu du mal à injecter beaucoup d’énergie dans l’offensive, et Clemson gagne en moyenne un demi-point de moins par entraînement en 2023 que la saison dernière.

Swinney a également été critiqué ces dernières années pour sa position contre la rémunération des joueurs. Il a déclaré en 2015 que si les joueurs étaient payés directement, il pourrait simplement démissionner et entraîner les pros. Il s’est distancé de ces commentaires ces dernières années et Clemson a créé l’un des programmes de nom, d’image et de ressemblance (NIL) les plus ambitieux du pays.

Pourtant, Swinney est revenu à une approche similaire lundi, suggérant que si l’école ne sentait plus qu’il faisait un travail satisfaisant en tant qu’entraîneur des Tigres, il irait ailleurs.

“Je travaille pour le conseil d’administration, le président et l’AD, et s’ils en ont assez que je dirige ce programme, tout ce qu’ils ont à faire c’est de me le faire savoir. J’irai ailleurs où il y aura une appréciation”, » a déclaré Swinney, ajoutant qu’il lui restait encore 15 ans comme entraîneur. “Je ne sais pas si ce sera ici, mais ce sera quelque part.”