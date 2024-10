Dabin Ahn équilibre espoir et mélancolie dans ses peintures sculpturales – Colossale

Un trio de petits éclats de poterie, deux peints sur lin et un en terre cuite, s’emboîtent dans un cadre en noyer pour Dabin Ahn« Cercle de vie ». Exposés sur des chevilles en laiton, ces fragments représentent différentes étapes de la vitalité, qu’il s’agisse d’un papillon légèrement moucheté ou d’une bougie éteinte, laissant une fine traînée de fumée sur la toile.

Brouillant la frontière entre deux et trois dimensions, Ahn recherche fréquemment l’équilibre. Lorsqu’il rend des ombres profondes et des ambiances mélancoliques, il entrecoupe un éclairage doux à travers des bougies et des lucioles. Ces formes éphémères et dynamiques contrecarrent également les motifs statiques qui décorent ses récipients.

«Tout ce que je fais est scénarisé», ajoute l’artiste, soulignant que les éclats de poterie ne sont pas des objets trouvés mais des fragments méticuleusement sculptés d’une jardinière dans son atelier.

«Constellation (Petite Ourse)» (2024)

Né à Séoul, Ahn a grandi dans une famille créative. Son père est un acteur renommé Ahn Sung-Kiet les bases du cinéma – suivre un scénario, cadrer un plan pour capturer une ambiance, susciter des réponses émotionnelles – fondent une partie de la pratique de l’artiste. Après deux années obligatoires dans l’armée de l’air coréenne, l’artiste a obtenu son diplôme à l’école de l’Art Institute of Chicago et il habite toujours dans la ville.

En tant qu’étudiant de premier cycle, Ahn s’est essayé à l’abstraction avant de s’installer fermement dans la représentation, en commençant par des autoportraits et en s’aventurant plus tard dans la nature morte. Une partie de cette décision est venue du désir de travailler avec plusieurs points d’entrée. Un spectateur pourrait apprécier le jeu délicat de la lumière et de l’ombre dans « Aura », par exemple, sans avoir une solide connaissance des traditions de la porcelaine coréenne. Mais, à l’instar des petites scènes que l’artiste glisse sur les côtés des tableaux, dans son travail, il y a toujours plus à découvrir en y jetant un deuxième regard.

Ahn est profondément engagé dans l’histoire de l’art et les pratiques céramiques de sa Corée natale. Ses vaisseaux évoquent souvent la porcelaine blanche de la dynastie Joseon (1392-1910), des formes élégantes évoquant la pureté et le minimalisme de la pensée néo-confucianiste. Des motifs cobalt et une teinte bleue sont apparus plus tard comme une variante rare et très appréciée des récipients traditionnels.

Bien qu’Ahn ne travaille plus dans l’autoportrait, ses œuvres sont toujours autobiographiques et reflètent ce qui se passe dans sa vie. Alors qu’il ouvre son exposition personnelle, Les bonnes choses prennent du tempscette semaine à Galerie Harper à New York, il a plus d’espoir qu’il ne l’a été depuis un moment.

«Flamme jumelle» (2024)

Le père d’Ahn a reçu un diagnostic de cancer en 2020 et l’artiste a passé les quatre dernières années à traiter la nouvelle et à faire son deuil. « Cela a vraiment affecté la réalité des choses », a-t-il partagé. « Mon travail était partout. Je faisais des peintures. Je faisais des sculptures. L’image n’était pas vraiment là et elle n’était pas cohérente. À ce moment-là, je n’étais tout simplement pas stable mentalement, peut-être un peu trop déprimé.

Puis l’année dernière, Ahn a décidé d’abandonner le travail qu’il avait réalisé et de recommencer. Plutôt que d’affronter le vaste espace blanc, voire intimidant, d’une toile vierge, il a commencé petit en peignant une bougie conique sur le cadre latéral. «C’était un processus très méditatif. Les bougies sont liées à la méditation et contiennent beaucoup d’émotions. C’était vraiment apaisant pour moi », ajoute-t-il.

Il a commencé à découper des sections de cadres pour révéler des œuvres plus petites au sein d’une composition plus grande. Aujourd’hui, son atelier est divisé en deux pour créer un espace propre pour la peinture et un autre pour son atelier de menuiserie. Ahn est réfléchi et incroyablement concentré, et il travaille simultanément sur les deux parties d’une composition, favorisant une conversation constante entre la peinture et la sculpture.

Les bougies occupent une place importante dans cette nouvelle œuvre et offrent un contrepoint aux éléments parfois sombres du travail de l’artiste. Symboles d’espoir et de chaleur, les flammes éclairent doucement les vestiges d’un vaisseau ou les bords biseautés d’une charpente en bois.

« Symbiose » (2024)

De même, les papillons et les mites peints sur les tessons de poterie rencontrent des insectes vifs qui, dans le cas de « Twin Flame », projettent une ombre lorsqu’ils voltigent sur la toile. Il ajoute :

J’ai choisi de représenter les insectes non seulement parce qu’ils apparaissent dans certains des objets auxquels je fais référence, mais parce qu’ils ressemblent presque à un langage universel, de la même manière que les bougies font partie des objets les plus facilement reconnaissables. Je veux que mes œuvres soient accessibles et invitantes pour tous les publics, quelle que soit leur origine.

Bien qu’elles contiennent des vestiges d’œuvres antérieures, ces nouvelles peintures marquent un tournant. «Je pense que j’en ai fini avec cette tristesse vraiment triste», dit l’artiste. « C’est lumineux, presque joyeux. Il y a de l’espoir cette fois.

Les bonnes choses prennent du temps est visible jusqu’au 7 décembre. Découvrez-en davantage sur l’artiste sur Instagram.

«Aura» (2024)

Détail de « Symbiose » (2024)

« Les bonnes choses prennent du temps (2) » (2024)

Détail de « Twin Flame » (2024)

« Les bonnes choses prennent du temps (3) » (2024)