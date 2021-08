Dabboo Ratnani capture Shah Rukh Khan dans un avatar torse nu à couper le souffle – Voir photo | Nouvelles des gens

Bombay: Dévoilant la photo la plus attendue de son tournage annuel, le photographe de mode Dabboo Ratnani a partagé lundi une image monochrome de la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan.

Ratnani a pris son compte Instagram et a partagé la photo avec la légende, « Une fois que vous devenez sans peur, la vie devient sans limites. Invincible et charismatique Shah Rukh Khan pour #dabbooratnanicalendar @iamsrk. » La photo, qui était un gros plan de l’angle supérieur de Shah Rukh, l’a fait poser torse nu, avec seulement ses épaules et son visage visibles sur la photo.

Pour le tournage, l’acteur de « My Name is Khan » arborait une expression intense et fumante, regardant droit dans la caméra.

Le message de Ratnani a recueilli plus de 14 000 likes dans l’heure qui a suivi son partage, de nombreux fans laissant des emojis de cœur et de feu à la star dans la section commentaires.

Le cliché intervient après que le célèbre photographe a dévoilé des photos d’Alia Bhatt, Kiara Advani, Sunny Leone, Vijay Deverakonda, Abhishek Bachchan, Vicky Kaushal, Tara Sutaria, Ananya Panday, Vidya Balan, Saif Ali Khan et plus encore.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Shah Rukh, qui a été vu pour la dernière fois dans le film « Zero » de 2018 réalisé par Anand L Rai, tourne actuellement pour « Pathan », qui comprend également Deepika Padukone et John Abraham.