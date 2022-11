Dabang Delhi KC Register 30-27 Victoire sur Patna Pirates

Le Dabang Delhi KC a remporté une victoire bien méritée 30-27 sur Patna Pirates lors d’un match de la saison 9 de la Pro Kabaddi League au Gachibowli Indoor Stadium Le Dabang Delhi KC a remporté une victoire bien méritée 30-27 sur Patna Pirates dans une Pro Kabaddi League Match de la saison 9 au Gachibowli Indoor Stadium, ici samedi.

Samedi.

Dans un match de défenseurs occupant le devant de la scène pour les deux équipes, Vishal et Amit Hooda de Delhi ont marqué 5 points de tacle chacun, tandis que Mohammadreza Shadloui Chiyaneh de Patna a établi le record du plus grand nombre de points de tacle en un seul match (16 points) dans l’histoire du tournoi. .

Vijay Malik a récolté quelques points de raid alors que le Dabang Delhi KC a pris les devants à 9-3 à la 7e minute. Les Pirates étaient sur le point de tout sortir, mais ils ont attaqué Naveen Kumar et sont restés à flot.

L’équipe de Delhi a eu plus d’occasions de tout mettre en œuvre, mais Ranjit Naik dans le département des raids et Mohammadreza Shadloui Chiyaneh en défense les ont tenus à distance. Les Pirates ont effectué un SUPER TACKLE à la 16e minute et ont atteint à portée de main le score de Delhi à 10-12.

Naveen a eu du mal à percer la défense adverse, mais l’équipe de la capitale a réussi à rester en tête à 14-12.

Les Pirates se sont accrochés et ont finalement égalisé les scores à 14-14 à la 24e minute. Neeraj Kumar et Chiyaneh ont réussi un SUPER TACKLE à la 27e minute et ont aidé leur équipe à prendre les devants à 17-16. Le duo défensif a effectué un autre SUPER TACKLE peu de temps après alors que les Pirates continuaient d’avancer.

Cependant, la défense de Delhi a également présenté une forme optimale, empêchant les Pirates de prendre de l’avance avec une grosse avance. Mais, Neeraj et Chiyaneh ont continué à effectuer des tacles et ont aidé les Pirates à rester en tête à 21-19 à la 33e minute. L’équipe de Delhi a finalement réussi à infliger un ALL OUT à la 34e minute et a repris l’avantage à 23-22.

L’unité de défense du Dabang Delhi KC a réalisé quelques tacles fantastiques pour aider son équipe à étendre son avance à 27-23 à la 37e minute. Chiyaneh et Gulia ont ramassé des points de raid dans les dernières minutes du match, mais le raider de Delhi Malik s’est assuré que son équipe sortait du tapis en tant que vainqueur du match.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici