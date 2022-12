Dabang Delhi KC livre une place en séries éliminatoires avec une égalité contre les guerriers du Bengale

Dabang Delhi KC, dirigé par le génie de Naveen Kumar, a réalisé une superbe performance en seconde période pour remporter un match nul 46-46 contre les Bengal Warriors, ce qui leur a valu une qualification pour les séries éliminatoires.

Ayant besoin d’une victoire ou d’un match nul, Delhi a vu le match se dérouler sur le fil, avant de gagner stratégiquement une égalité lors du dernier raid de la soirée pour éliminer les Gujarat Giants de la course au Gachibowli Indoor Stadium.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

L’affrontement à indice d’octane élevé a également vu deux des meilleurs raiders de la ligue cette année, face vers le haut, et au début, les Bengal Warriors étaient les plus dominants. Alors que Dabang Delhi KC dépendait des points bonus, les Bengal Warriors ont rendu chaque raid plus précieux en obtenant également des points de contact. En conséquence, à la fin de la première période, ils avaient infligé deux ALL OUTS à Dabang Delhi KC, pour entrer dans la pause en menant 25-19.

Dabang Delhi KC a fait irruption en seconde période, ses défenseurs Dipak, Vishal et Amit Hooda aidant soudainement non seulement le brillant raid de Naveen, mais dominant également le tapis et ramenant Dabang Delhi KC dans le match.

Ils ont récupéré un ALL OUT dans les cinq dernières minutes du match pour égaliser à 38-38, puis, en quelques minutes, ils ont enregistré un autre ALL OUT pour prendre une avance de 43-40, complétant un revirement incroyable avec deux minutes à jouer. Et pourtant, les Bengal Warriors n’avaient pas fini, Maninder revenant avec un SUPER RAID pour éliminer Sandeep Dhull, Vishal et Dipak pour en faire à nouveau un match égal.

Les trente dernières secondes ont été une frénésie, la pression de la qualification en séries éliminatoires sur la ligne pour Dabang Delhi KC et les points échangés aux deux extrémités du tapis. Avec 15 secondes à faire, Dabang Delhi Delhi KC menait par un seul point, une victoire et une égalité suffisante pour les pousser à travers la ligne. Lors du dernier raid de la soirée, Maninder est revenu avec un seul point pour terminer le match à égalité.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici