Dabang Delhi KC et Tamil Thalaivas jouent un match nul 37-37 passionnant

Dans un match qui a tourné la tête dans les dernières minutes, Dabang Delhi KC et Tamil Thalaivas ont disputé une égalité passionnante 37-37 pour se partager les points. Le talisman de Dabang Delhi KC Naveen Kumar (15 points) et le raider vedette des Tamil Thalaivas Narender (14 points) ont été les vedettes de la soirée au stade couvert de Gachibowli ici mercredi.

Delhi a commencé le match en force et, malgré les premières difficultés de Naveen Kumar, a réussi à prendre une avance rapide. Dans les premiers échanges, c’était leur défense qui fonctionnait parfaitement. Et pourtant, les Tamouls Thalaivas ont rapidement pris le contrôle, faisant tout un peu mieux, qu’il s’agisse de raids ou de défense. De leur côté aussi, le star raider Narender a lutté, seulement pour que leur défense le renfloue.

La variété des options de raid a aidé les Tamil Thalaivas à infliger le premier ALL OUT de la soirée pour prendre une avance de 13-8. Soudain, la pression avait été relâchée et Narender a pris les choses en main, marquant cinq points dans les sept dernières minutes, alors que les Tamil Thalaivas entamaient la pause en menant 20-15.

Piqué après la première période, un Dabang Delhi KC bien amélioré est sorti pour la seconde mi-temps tous les coups de feu. Même Naveen, qui avait été contenu en première période, a commencé à marquer régulièrement des points pour rapprocher son équipe. Avec un élan de leur côté, Dabang Delhi KC a commencé à tirer le meilleur parti de chaque jeu. Un SUPER TACKLE d’Ashu Malik sur Narender les a mis au niveau avec 10 minutes à faire.

Au cours des quatre minutes suivantes, les Tamouls Thalaivas ont inversé la tendance, marquant sept points sans réplique pour infliger un deuxième ALL OUT à Dabang Delhi KC et ont de nouveau pris les devants.

Les cinq dernières minutes ont été un régal pour les fans, Dabang Delhi KC comptait sur des raids rapides et les Tamil Thalaivas avaient l’intention de perdre du temps. Delhi a obtenu son premier ALL OUT du match dans les trente dernières secondes pour égaliser à 36-36. Les derniers instants ont vu les deux coups commerciaux, mais ont dû se contenter de partager le butin.

