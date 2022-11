Dabang Delhi KC continue sur sa lancée après une victoire confortable sur les géants du Gujarat

Dabang Delhi KC a poursuivi sa grande forme en battant les Gujarat Giants 50-47 lors de la saison 9 de la Pro Kabaddi League au Gachibowli Indoor Stadium ici vendredi.

Les Gujarat Giants ont mené un combat fougueux dans les dernières minutes du match, mais les joueurs de Delhi ont gardé leur sang-froid et ont quitté le tapis en tant que vainqueurs du match.

Sonu a effectué un SUPER RAID dans les premières minutes du match et a aidé les Giants à avancer.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Quelques instants plus tard, l’équipe du Gujarat a infligé un ALL OUT et a pris une avance massive à 10-3 à la cinquième minute.

Cependant, Naveen et Ashu ont ramassé des points de contact et ont gardé Delhi dans le match à 8-11.

Peu de temps après, Naveen a effectué un autre raid et réduit les Giants à seulement deux membres sur le tapis. L’équipe de Delhi a continué à faire rage et a infligé un ALL OUT à la 12e minute, mais les Giants tenaient toujours la tête à 15-14.

Parteek Dahiya a réussi un magnifique raid et a aidé l’équipe du Gujarat à rester en tête à 18-16.

Dhaiya a continué à montrer sa meilleure forme alors que les Giants continuaient à aller de l’avant. Cependant, Vijay Malik a effectué un raid et Sandeep Dhull a taclé Parteek Dahiya alors que les deux équipes entraient dans la mi-temps bloquée à 21-21.

Ashu a effectué un fabuleux raid multipoints dans les premières minutes de la seconde mi-temps alors que l’équipe de Delhi reprenait la tête à 25-21.

A LIRE AUSSI : Coupe du Monde de la FIFA 2022 : le Brésilien Neymar absent de la phase de groupes en raison d’une blessure à la cheville

Quelques instants plus tard, Dabang Delhi a infligé un ALL OUT pour étendre encore son avance à 30-22 à la 23e minute.

Ashu a continué à prendre des points de contact alors que l’équipe de Delhi a pris une avance massive à 35-23.

Par la suite, l’équipe de la capitale a taclé Dhaiya pour effectuer un autre ALL OUT et a atteint un bastion du match à 41-29.

Mahendra Rajput du Gujarat a effectué un SUPER RAID, rattrapant Amit Hooda, Vijay Malik et Vishal, mais Delhi détenait toujours une avance confortable à 46-38 à la 36e minute. Cependant, Dhaiya n’a pas laissé les Giants perdre espoir en reprenant un raid à plusieurs points et en réduisant l’équipe de Delhi à un seul membre sur le tapis.

Quelques instants plus tard, les Giants infligeaient un ALL OUT et réduisaient considérablement l’écart entre les deux équipes à 43-48.

Cependant, c’était une montagne trop grande à gravir pour les Giants alors que l’équipe de Delhi a remporté une courte victoire.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici