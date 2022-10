Dabang Delhi continue de gagner sa course après une victoire palpitante contre les Haryana Steelers

Dabang Delhi KC a poursuivi sa série de victoires dans la saison 9 de la Pro Kabaddi League (PKL) en battant les Haryana Steelers 38-36 lors du deuxième match passionnant de lundi soir au Shree Kanteerava Indoor Stadium de Bengaluru.

Dans le match qui s’est déroulé jusqu’au bout, Naveen Kumar s’est une fois de plus avéré être le créateur de la différence, puisqu’il a marqué 15 points, dont les points cruciaux à la dernière seconde, pour aider son équipe à décrocher la victoire serrée.

Naveen a commencé la procédure en saisissant rapidement deux points pour ouvrir le score pour les champions en titre. Mais quelques minutes plus tard, Manjeet a remporté un Super Raid pour Haryana Steelers pour égaliser le score. Quelques minutes plus tard, la combinaison Jaideep-Mohit a attrapé le raider de Delhi Manjeet alors que les Steelers prenaient la tête pour la première fois du match.

Alors que Manjeet se débarrassait de Naveen du tapis, la pression augmentait dans le corner de Dabang Delhi. Mais Vijay Kumar a infligé un Super Tackle à Meetu pour remettre Delhi en tête.

Ashu Malik et Manjeet ont continué à contribuer avec des points de raid pour leur équipe alors que Delhi prenait le contrôle du match. Une erreur défensive de Nitin Rawal dans la dernière minute de la première mi-temps s’est avérée coûteuse pour les Steelers alors que Delhi menait à la mi-temps à 17-12.

En début de seconde mi-temps, Vinay infligeait un Super Tackle au dangereux Naveen, alors que les Steelers montraient des signes de retour. Mais une minute plus tard, Delhi infligeait un All Out pour reprendre ses cinq points d’avance. Manjeet a continué à gagner des points de raid pour les Steelers, gardant son équipe dans le match.

Les unités défensives des deux équipes se sont mises en marche à mi-chemin de la seconde mi-temps, alors que les raiders commençaient à sentir la chaleur.

Grâce au Super Raid de Meetu, les Steelers sont revenus dans la compétition, réduisant le déficit d’un seul point. Quelques minutes plus tard, les Steelers infligent un All Out et prennent la tête du match d’un point.

Avec Naveen gagnant un point de raid avec un bonus, Delhi a rapidement repris son avance et a remis la pression sur les Steelers avec seulement deux minutes à jouer. Lorsque Naveen a obtenu un autre point de raid pour Delhi dans la dernière minute, il semblait que Delhi repartirait avec la victoire.

Mais Manjeet a gagné deux points de raid rapides pour égaliser le score, et la tension a de nouveau augmenté dans le camp de Delhi. Mais Naveen a de nouveau défendu Delhi, remportant un raid plus un point bonus dans la dernière seconde pour voler la victoire à son équipe.

