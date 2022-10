Dabang Delhi commence la défense du titre contre U Mumba

Lire la suite

occasion spéciale car les supporters seront accueillis à bras ouverts dans le stade après une interruption de trois ans.

Exprimant son enthousiasme pour la saison, le capitaine de Dabang Delhi KC, Naveen Kumar, a déclaré: «Nous sommes les champions en titre, nous sommes donc convaincus que nous réussirons également cette saison. J’avais l’habitude de jouer pour l’équipe plus tôt en tant que joueur et maintenant je jouerai toujours pour l’équipe en tant que capitaine. Je vais devoir faire avancer notre équipe. Une personne devient plus forte avec la responsabilité, donc je garderai mes responsabilités à l’esprit et je jouerai bien cette saison.

Pendant ce temps, le capitaine de l’équipe locale (Bengaluru Bulls) pour la première étape du tournoi a parlé de l’inclusion du raider vedette Vikash Kandola dans son équipe, Mahender Singh a déclaré: “Vikash est un bon raider et il a joué au cours des saisons précédentes de vivo Ligue Pro Kabaddi. Nous avons beaucoup d’attentes de sa part. J’espère qu’il jouera bien cette saison et qu’il nous aidera à gagner de nombreux matches.

Dabang Delhi et U Mumba Composition de départ possible :

Dabang Delhi : Naveen Kumar, Tejas Patil, Ravi Kumar, Sandeep Dhull, Monu, Anil Kumar, Ashu Malik

U Mumba : Guman Singh, Ashish, Kiran Magar, Surinder Singh, Rinku, Harendra Kumar, Rahul Sethpal

Composition prévue de BLR vs TEL :

Composition prévue des Bengaluru Bulls : Vikash Khandola, Bharat, Neeraj Narwal, Saurabh Nandal, Mahender Singh, Aman, GB Plus

Composition prévue des Telugu Titans : Siddharth Desai, Abhishek Singh, Monu Goyat, Vishal Bhardwaj, Ravinder Pahal, Surjeet Singh, Parvesh Bhainswal

Jaipur Pink Panthers vs UP Yoddhas Composition de départ possible :

Composition de départ prévue pour les Panthères roses de Jaipur : Rahul Chaudhary, Ajith V Kumar, Arjun Deshwal, Sunil Kumar, Sahul Kumar, Reza Mirbhageri, Ashish

UP Yoddhas a prévu la formation de départ : Pardeep Narwal, Nitin Tomar, Surender Gill, Abozar Mighani, Nitesh Kumar, Sumit, Ashu Singh

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici