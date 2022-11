Dabang Delhi bat les Telugu Titans 40-33 pour mettre fin à une séquence de six défaites consécutives

Le Dabang Delhi KC a brisé sa série de six défaites après avoir battu les Telugu Titans 40-33 au Shree Shivchhatrapati Sports Complex mardi.

L’effort de raid de 12 points d’Ashu Malik et la brillante défense de Vishal (5 points) leur ont valu une victoire bien méritée. Pour les Titans, la série de défaites s’étend désormais à neuf.

La première mi-temps s’est déroulée à un rythme déconcertant où Delhi, apparemment dominant, a perdu à maintes reprises dans les moments critiques. Bien que l’équipe des Titans soit réduite à trois pendant une partie importante de la mi-temps, Delhi n’a pas pu infliger un all-out à ses adversaires.

Le mérite en revient à Vishal dont les deux SUPER TACKLES consécutifs sur Naveen ont aidé les Titans à rester à distance de contact de leurs adversaires. Au total, les Titans ont obtenu cinq SUPER TACKLES en première mi-temps et la dernière, par Mohsen Maghsoudlou sur Naveen, leur a donné une énorme avance malgré le fait qu’ils étaient moins nombreux sur le tapis. Les équipes sont entrées dans la pause avec les Titans menant 17-12.

Alors que Delhi n’avait toujours pas réussi à infliger un tout en première mi-temps, leur pression constante signifiait que les Titans n’étaient jamais complètement en sécurité. En début de deuxième mi-temps, la pression s’est finalement dite, puisqu’ils ont infligé le premier ALL OUT du match pour réduire l’écart à 18-19.

Avec Delhi en ascension et un autre qui se profile, c’est à un autre SUPER TACKLE de Vishal d’empêcher un effondrement total. Cette fois, Delhi n’a pas laissé tomber la tête et peu de temps après, a infligé un deuxième ALL OUT pour prendre la tête.

Le match est resté serré jusqu’à la fin alors que les Titans semblaient récupérer un résultat du match. Cependant, un SUPER RAID d’Ashu Malik sur Ankit, Parvesh Bhainswal, Adarsh ​​T et Abhishek Singh a scellé l’accord pour Delhi alors qu’ils ont finalement triomphé 40-33.

